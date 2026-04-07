Lasten ulkoilu ja useamman lajin harrastaminen vähentyvät jo ensimmäisten kouluvuosien jälkeen
7.4.2026 08:34:32 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopiston tuore väitöstutkimus osoittaa, että lasten ulkoilun määrä ja monilajinen liikuntaharrastaminen ovat korkeimmillaan alakoulun alkuvuosina. Tämän jälkeen liikunnan määrä vähenee ja harrastaminen keskittyy yhä enemmän yhteen lajiin. Kuitenkin juuri omatoiminen ulkoilu yhdistettynä monilajiseen harrastamiseen tukee parhaiten lasten fyysistä aktiivisuutta, fyysistä kuntoa ja motorisia taitoja.
Nanne-Mari Luukkainen tarkasteli väitöskirjassaan lasten ulkoilun määrän ja ohjattuun liikuntaan osallistumisen muutoksia vuosina 2015–2023. Mittauksia tehtiin varhaiskasvatusiässä, alakoulun alkuvaiheessa (1.–3. luokilla) ja alakoulun lopulla (4.–6- luokilla).
Lasten omatoiminen ulkoilu kasvoi varhaiskasvatusiästä alakoulun alkuun, mutta lähti sen jälkeen laskuun. Alakoulun lopussa ulkoilun määrä viikonloppuisin oli jopa alemmalla tasolla kuin varhaiskasvatusiässä.
Ohjattuun liikuntaan osallistuminen lisääntyi varhaislapsuudesta alakoulun alkuvaiheeseen ja pysyi sen jälkeen suhteellisen vakaana. Sen sijaan urheiluharrastusten monipuolisuus eli vähintään kahden lajin harrastaminen väheni ensimmäisten kouluvuosien jälkeen.
”Oli yllättävää huomata, miten aikaisin sekä omatoimisen että monilajisen ohjatun liikunnan määrä lapsilla vähenee”, Luukkainen toteaa.
Ulkoilu ja monilajinen harrastaminen tukevat lasten liikunnallista kehitystä
Tutkimuksessa tarkasteltiin omatoimisen ja ohjatun liikunnan yhteyksiä fyysiseen aktiivisuuteen, fyysiseen kuntoon ja motorisiin taitoihin.
Havaittiin, että runsas ulkoilu ja monilajinen harrastaminen varhaislapsuudessa ennustaa korkeampaa fyysistä aktiivisuutta ja parempia motorisia taitoja alakoulun alkuvaiheessa. 3–14-vuotiailla lapsilla monilajinen harrastaminen yhdessä runsaan ulkoilun kanssa oli yhteydessä korkeampaan fyysiseen aktiivisuuteen, parempaan fyysiseen kuntoon ja kehittyneempiin motorisiin taitoihin.
Lapsilla, jotka osallistuivat yhteen lajiin ja ulkoilivat vähän, fyysisen aktiivisuuden tasot olivat kaikista heikoimpia. Vastaavasti lapsilla, jotka harrastivat vähän, mutta ulkoilivat paljon, fyysinen kunto ja motoriset taidot olivat heikoimmat.
"Tulosten valossa korostuu, että harrastaminen ja ulkoilu ovat molemmat keskeisiä tekijöitä lapsuuden liikunnallisessa kehityksessä. Niitä molempia tarvitaan.”, Luukkainen sanoo.
"Tutkimus muistuttaa myös siitä, että lasten liikuntakäyttäytyminen ei ole pysyvää, vaan se voi muuttua ajan myötä. Lasten liikuntaa tukevien mahdollisuuksien tulisi olla monipuolisia ja helposti saavutettavissa koko lapsuuden ajan.”
Väitöskirjan artikkeli palkittu kansainvälisessä alan julkaisussa
Väitöskirjassaan Luukkainen hyödynsi Jyväskylän yliopistossa kerättyjä aineistoja Taitavat tenavat (2025–2016), Liikkuva perhe (2018–2020) ja Taiturit (2021–2023) -tutkimuksista. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin yhteensä 1115 lasta ja heidän huoltajaansa. Väitöskirjaan sisältyy kolme englannin kielellä kirjoitettua tieteellistä artikkelia.
Artikkeli “Longitudinal relationship between organised and non‐organised physical activities and overall physical activity in children aged 3–11 years” palkittiin European Journal of Sport Science -lehden toiseksi parhaimpana artikkelina vuonna 2024.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut Taitavat tenavat, Liikkuva perhe ja Taiturit -tutkimusten toteuttamisen. Luukkainen työskenteli väitöskirjatutkijana näistä Taiturit-tutkimushankkeessa. Väitöskirjatyötä ovat lisäksi tukeneet Suomen Kulttuurirahasto, Urheiluopistosäätiö, Jyväskylän Tieteentekijät ja Suomen Jääkiekkoliitto.
Väitöstilaisuus
Nanne-Mari Luukkaisen väitöskirja “Omatoimisen ja ohjatun liikunnan yhteys lasten fyysisen kokonaisaktiivisuuden muutokseen ja motoriseen kehitykseen sekä fyysiseen kuntoon” tarkastustilaisuus järjestetään lauantaina 11.4.2026 klo 12 Jyväskylän yliopiston Seminarium-rakennuksen S212-salissa.
Vastaväittäjä: TtT Mari Leppänen (UKK-instituutti)
Kustos: yliopistonlehtori LitT Arto Laukkanen (Jyväskylän yliopisto)
Väitöstilaisuuden kieli: suomi
Väitöskirja on luettavissa verkossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-86-1414-2
Väitöstilaisuutta voi seurata verkossa: https://moniviestin.jyu.fi/fi/ohjelmat/liikuntatieteellisen-tiedekunnan-vaitostilaisuudet/suora-lahetys-vaitostilaisuus-nanne-mari-luukkainen-11-4.2026
Lisätietoja:
Nanne-Mari Luukkainen
Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
nanne-mari.n-m.luukkainen@jyu.fi, puh: +358505627848
Katri LehtovaaraViestinnän asiantuntija, Liikuntatieteellinen tiedekuntaPuh:+358504750815katri.lehtovaara@jyu.fi
