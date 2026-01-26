Vaate- ja kenkähuolto samalla käynnillä – SOL Pesulapalvelut aloittaa yhteistyön Mister Mintin kanssa Stockmannin toimipisteellä

SOL Pesulapalveluille on myönnetty Avainlippu 4.5.2020 14:30:00 EEST | Tiedote

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt SOL Pesulapalvelut Oy Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa työllistävälle palvelulle. SOL Pesulapalveluilla on 54 pesulaa kautta Suomen. Pesuloissa työskentelevät tekstiili- ja vaatehuollon ammattilaiset. He tuntevat eri materiaalit ja huoltavat kaikki kodin, yritysten ja yhteisöjen tekstiilit sekä arki- ja juhlavaatteet. Kaikki tekstiilit huolletaan vastuullisesti, ympäristöystävällisiä pesuaineita ja -menetelmiä käyttämällä.