SOL Pesulapalvelut Oy

Vaate- ja kenkähuolto samalla käynnillä – SOL Pesulapalvelut aloittaa yhteistyön Mister Mintin kanssa Stockmannin toimipisteellä

7.4.2026 09:30:23 EEST | SOL Pesulapalvelut Oy | Tiedote

SOL Pesulapalvelut Oy laajentaa palveluitaan Helsingin keskustassa tarjoamalla uuden kenkähuoltopalvelun yhteistyössä kenkäpesula Mister Mintin kanssa. Asiakkaat voivat 7.4. lähtien jättää huoltoa tarvitsevat jalkineensa Stockmannin 7. kerroksessa sijaitsevaan SOL Pesulaan ja noutaa ne huollon jälkeen samasta pisteestä, mikä tuo lisää joustavuutta ja aikaa kenkien huoltoon.

SOL Pesupalvelut ja Mister Mint aloittavat yhteistyön

Uusi vastaanottopiste tuo enemmän joustavuutta: Stockmannin laajat aukioloajat antavat asiakkaille runsaasti aikaa kenkien huoltoon viemiseen ja noutamiseen.

– Haluamme tarjota asiakkaillemme sujuvia palveluja arkeen. Yhteistyö Mister Mintin kanssa tuo pesulaan uuden palvelun, jonka avulla vaatteiden ja kenkien huolto onnistuu samalla käynnillä, sanoo SOL Pesulapalvelut Oy:n toimitusjohtaja Maria Rantala.

Kenkäpesula Mister Mint on erikoistunut käytössä kuluneiden jalkineiden huoltoon ja puhdistukseen. Yritys on toiminut Helsingissä vuodesta 2019. Yrityksen perustaja Heikki Tanskanen kertoo, että uusi vastaanottopiste vastaa suoraan asiakkaiden tarpeeseen:

– Asiakkaat ovat usein kertoneet, että nykyisten aukioloaikojen puitteissa on hankalaa ehtiä tuomaan kenkiä huoltoon. Stockmannin vastaanottopiste tuo viikkoon jopa 16 tuntia lisää aikaa kenkien jättämiseen ja noutamiseen, Tanskanen kertoo.

Stockmannin SOL Pesula toimii Mister Mintin kenkähuollon vastaanotto- ja noutopisteenä. Pesulasta kengät kuljetetaan huoltoon Mister Mintin työtiloihin ja palautetaan huollon jälkeen takaisin asiakkaille noudettaviksi. Huollon maksu tapahtuu Mister Mintin verkkokaupassa, ja asiakkaat saavat tekstiviestillä ilmoitukset työn etenemisestä ja valmistumisesta.

Palvelun tiedot

Kenkien vastaanotto ja nouto:
SOL Pesula, Stockmann Helsinki, 7. kerros

Aukioloajat:
ma–pe klo 10–20
la klo 10–16
su suljettu

Lisätiedot ja hinnasto: www.mistermint.fi

Lisätiedot:
Maria Rantala I SOL Pesulapalvelut
maria.rantala@sol.fi

Heikki Tanskanen I Mister Mint
taneone@gmail.com

