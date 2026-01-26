Vaate- ja kenkähuolto samalla käynnillä – SOL Pesulapalvelut aloittaa yhteistyön Mister Mintin kanssa Stockmannin toimipisteellä
7.4.2026 09:30:23 EEST | SOL Pesulapalvelut Oy | Tiedote
SOL Pesulapalvelut Oy laajentaa palveluitaan Helsingin keskustassa tarjoamalla uuden kenkähuoltopalvelun yhteistyössä kenkäpesula Mister Mintin kanssa. Asiakkaat voivat 7.4. lähtien jättää huoltoa tarvitsevat jalkineensa Stockmannin 7. kerroksessa sijaitsevaan SOL Pesulaan ja noutaa ne huollon jälkeen samasta pisteestä, mikä tuo lisää joustavuutta ja aikaa kenkien huoltoon.
Uusi vastaanottopiste tuo enemmän joustavuutta: Stockmannin laajat aukioloajat antavat asiakkaille runsaasti aikaa kenkien huoltoon viemiseen ja noutamiseen.
– Haluamme tarjota asiakkaillemme sujuvia palveluja arkeen. Yhteistyö Mister Mintin kanssa tuo pesulaan uuden palvelun, jonka avulla vaatteiden ja kenkien huolto onnistuu samalla käynnillä, sanoo SOL Pesulapalvelut Oy:n toimitusjohtaja Maria Rantala.
Kenkäpesula Mister Mint on erikoistunut käytössä kuluneiden jalkineiden huoltoon ja puhdistukseen. Yritys on toiminut Helsingissä vuodesta 2019. Yrityksen perustaja Heikki Tanskanen kertoo, että uusi vastaanottopiste vastaa suoraan asiakkaiden tarpeeseen:
– Asiakkaat ovat usein kertoneet, että nykyisten aukioloaikojen puitteissa on hankalaa ehtiä tuomaan kenkiä huoltoon. Stockmannin vastaanottopiste tuo viikkoon jopa 16 tuntia lisää aikaa kenkien jättämiseen ja noutamiseen, Tanskanen kertoo.
Stockmannin SOL Pesula toimii Mister Mintin kenkähuollon vastaanotto- ja noutopisteenä. Pesulasta kengät kuljetetaan huoltoon Mister Mintin työtiloihin ja palautetaan huollon jälkeen takaisin asiakkaille noudettaviksi. Huollon maksu tapahtuu Mister Mintin verkkokaupassa, ja asiakkaat saavat tekstiviestillä ilmoitukset työn etenemisestä ja valmistumisesta.
Palvelun tiedot
Kenkien vastaanotto ja nouto:
SOL Pesula, Stockmann Helsinki, 7. kerros
Aukioloajat:
ma–pe klo 10–20
la klo 10–16
su suljettu
Lisätiedot ja hinnasto: www.mistermint.fi
Lisätiedot:
Maria Rantala I SOL Pesulapalvelut
maria.rantala@sol.fi
Heikki Tanskanen I Mister Mint
taneone@gmail.com
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maria RantalaSOL PesulapalvelutPuh:+358 40 6831604maria.rantala@sol.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme