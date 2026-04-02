Mikä? Hyviä uutisia suomalaisesta terveydenhuollosta -aamiaistilaisuus

Aika: ti 14.4.2026 klo 9.00–10.00

Paikka: Duodecim, Kaivokatu 6, 8. krs, Helsinki & Teams-etäyhteys

Miksi tästä on välttämätöntä puhua juuri nyt? Kansainvälisten arvioiden mukaan jopa 20–30 % terveydenhuollon toimenpiteistä ei tuota merkittävää terveyshyötyä. Samalla kun yhteisiä ja rajallisia resursseja valuu hukkaan, myös hoitoon pääsy viivästyy ja kustannukset kasvavat.

Miten suomalainen terveydenhuolto saadaan toimimaan paremmin? Keskiössä ovat konkreettiset keinot: hoidon jatkuvuus, tutkittuun tietoon perustuvat hoitosuositukset ja rajallisten resurssien viisaampi kohdentaminen. Asiantuntijamme esittelevät konkreettisia ratkaisuja suomalaisen terveydenhuollon kehittämiseen. Tilaisuus on suunnattu erityisesti politiikkaan, yhteiskunnallisiin teemoihin ja terveyteen erikoistuneille toimittajille.

Tilaisuudessa pureudumme kolmeen ratkaisuun:

1. Oma lääkäri jokaiselle / Pääsihteeri Päivi Metsäniemi, Duodecim

Ajoissa saatu hoito ja jatkuva hoitosuhde vähentävät päivystyskäyntejä ja erikoissairaanhoidon kuormitusta.

2. Käypä hoito kuuluu kaikille / Käypä hoito -päätoimittaja Raija Sipilä, Duodecim

Kansalliset Käypä hoito -suositukset varmistavat yhdenvertaisen ja vaikuttavan hoidon kaikille asuinpaikasta riippumatta.

3. Käytännön ratkaisuja kohti resurssiviisasta terveydenhuoltoa / PROSHADE-hankkeen tutkimusjohtaja Eila Kankaanpää, Itä-Suomen yliopisto

Terveydenhuollon yhteisten ja rajallisten voimarojen kohdentaminen vaikuttavaan hoitoon, potilaan parhaaksi ja yhteiskunnallisen kestokyvyn turvaamiseksi vaativat konkreettisia toimenpiteitä ja toimintakulttuurin muutosta.

Asiantuntijamme ovat tilaisuudessa haastateltavissa. Paikan päällä on tarjolla herkullista aamiaista, joten kerrothan ilmoittautuessasi, jos sinulla on rajoitteita ruokavaliossa.

Ilmoittaudu täällä. Ilmoittaudu paikan päälle viimeistään keskiviikkona 8.4. tai etäyhteydellä viimeistään maanantaina 13.4. klo 13. Lähetämme maanantaina 13.4. sähköpostilla saapumisohjeet paikan päällä osallistuville ja linkin tilaisuuteen etäyhteydellä osallistuville.