MEDIAKUTSU: ILMOITTAUDU NYT Hyviä uutisia suomalaisesta terveydenhuollosta – tule kuulolle!
7.4.2026 08:38:17 EEST | Duodecim | Kutsu
Suomalaisesta terveydenhuollosta on myös hyviä uutisia: ratkaisuja on, niihin vain pitää tarttua. Tervetuloa aamiaiselle, jossa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja PROSHADE-hanke kertovat, miten terveydenhuolto saadaan toimimaan paremmin ja samalla käytettyä rajalliset yhteiset voimavarat viisaasti.
Mikä? Hyviä uutisia suomalaisesta terveydenhuollosta -aamiaistilaisuus
Aika: ti 14.4.2026 klo 9.00–10.00
Paikka: Duodecim, Kaivokatu 6, 8. krs, Helsinki & Teams-etäyhteys
Miksi tästä on välttämätöntä puhua juuri nyt? Kansainvälisten arvioiden mukaan jopa 20–30 % terveydenhuollon toimenpiteistä ei tuota merkittävää terveyshyötyä. Samalla kun yhteisiä ja rajallisia resursseja valuu hukkaan, myös hoitoon pääsy viivästyy ja kustannukset kasvavat.
Miten suomalainen terveydenhuolto saadaan toimimaan paremmin? Keskiössä ovat konkreettiset keinot: hoidon jatkuvuus, tutkittuun tietoon perustuvat hoitosuositukset ja rajallisten resurssien viisaampi kohdentaminen. Asiantuntijamme esittelevät konkreettisia ratkaisuja suomalaisen terveydenhuollon kehittämiseen. Tilaisuus on suunnattu erityisesti politiikkaan, yhteiskunnallisiin teemoihin ja terveyteen erikoistuneille toimittajille.
Tilaisuudessa pureudumme kolmeen ratkaisuun:
1. Oma lääkäri jokaiselle / Pääsihteeri Päivi Metsäniemi, Duodecim
Ajoissa saatu hoito ja jatkuva hoitosuhde vähentävät päivystyskäyntejä ja erikoissairaanhoidon kuormitusta.
2. Käypä hoito kuuluu kaikille / Käypä hoito -päätoimittaja Raija Sipilä, Duodecim
Kansalliset Käypä hoito -suositukset varmistavat yhdenvertaisen ja vaikuttavan hoidon kaikille asuinpaikasta riippumatta.
3. Käytännön ratkaisuja kohti resurssiviisasta terveydenhuoltoa / PROSHADE-hankkeen tutkimusjohtaja Eila Kankaanpää, Itä-Suomen yliopisto
Terveydenhuollon yhteisten ja rajallisten voimarojen kohdentaminen vaikuttavaan hoitoon, potilaan parhaaksi ja yhteiskunnallisen kestokyvyn turvaamiseksi vaativat konkreettisia toimenpiteitä ja toimintakulttuurin muutosta.
Asiantuntijamme ovat tilaisuudessa haastateltavissa. Paikan päällä on tarjolla herkullista aamiaista, joten kerrothan ilmoittautuessasi, jos sinulla on rajoitteita ruokavaliossa.
Ilmoittaudu täällä. Ilmoittaudu paikan päälle viimeistään keskiviikkona 8.4. tai etäyhteydellä viimeistään maanantaina 13.4. klo 13. Lähetämme maanantaina 13.4. sähköpostilla saapumisohjeet paikan päällä osallistuville ja linkin tilaisuuteen etäyhteydellä osallistuville.
Yhteyshenkilöt
Minna HietakangasviestintäpäällikköLääkäriseura DuodecimPuh:040 557 9676minna.hietakangas@duodecim.fi
Duodecim
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on Suomen suurin tieteellinen yhdistys. Tehtävämme on tuottaa tieteestä terveyttä. Vahvistamme tutkitun tiedon käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja kehitämme lääkärien ammattitaitoa ja arjen työtä. Kustannus Oy Duodecim tarjoaa lääkäreille ja terveydenhuollon ammattilaisille monipuoliset välineet arjen työhön
