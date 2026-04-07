SOK myy Viron Prismat ja aloittaa yhteistyön Coop Eestin kanssa

Kaupan toteuttaminen vaatii vielä Viron kilpailuviranomaisen hyväksynnän, jonka odotetaan tapahtuvan vuoden 2026 aikana. Kaupan vahvistuttua Viron 13 Prismaa muuttuvat Coopin myymälöiksi, ja nykyiset reilut 700 työntekijää siirtyvät Coop Eestin palvelukseen. Kaupan vahvistumiseen asti Prisma-myymälät jatkavat toimintaansa normaalisti. Kaupalla ei ole vaikutusta Original Sokos Hotel Virun toimintaan, joka jatkuu normaalisti.

Coop Eesti on Viron suurin vähittäiskaupan ketju. Sen kauppaverkostoon kuuluu yli 300 myymälää eri puolilla Viroa.

“Coop Eesti on S-ryhmälle paras mahdollinen kumppani Virossa. Meitä yhdistää osuuskauppatausta ja sen vastuullinen arvopohja. Coop Eesti on paikallisesti hyvämaineinen yritys ja arvostettu työnantaja. Olemme tyytyväisiä, että voimme rakentaa tiivistä yhteistyötä juuri heidän kanssaan”, kertoo SOK:n pääjohtaja Hannu Krook.

”Coop Eestin markkinaosuus Tallinnassa on ollut kilpailijoihin verrattuna pieni, sillä olemme historiallisesti keskittyneet olemaan läsnä muualla Virossa. Olemme jo pitkään etsineet sopivaa mahdollisuutta kasvattaa markkinaosuuttamme Tallinnassa. Prisma Peremarket ketjun hankinta antaa meille mahdollisuuden kasvattaa markkinaosuuttamme merkittävästi ja tehdä Coopista aiempaa helpommin saavutettavan pääkaupungin asukkaille”, sanoo Coop Eesti Keskühistun hallituksen puheenjohtaja Rainer Rohtla.

Hannu Krookin mukaan Viron Prismojen liiketoiminta on ollut SOK:lle myös taloudellisesti kannattavaa.

“Haluamme kiittää Viron Prismojen työntekijöitä ja asiakkaita koko 25 vuoden ajalta. Matkaan mahtuu myös haastavia aikoja, etenkin aivan viime vuosina paikallista kysyntää runnelleen harvinaisen korkean inflaation vuoksi. Viime kuukausien aikana myynti ja tulos Virossa on jälleen kääntynyt vahvaan kasvuun ja nyt on hyvä hetki tehdä tämä muutos. Kokonaisuutena liiketoiminta on ollut selkeästi plussalla”, Hannu Krook kertoo.

Kauppaan päädyttiin Krookin mukaan strategisista syistä.

“Meillä oli kaksi vaihtoehtoa: joko investoida itse merkittävästi lisää myymäläverkostoon, tai kasvaa kumppanuuden kautta. Päätimme panostaa kumppanuuteen. Näin investointieurot vapautuvat strategiamme mukaisesti asiakasomistajiemme palveluiden kehittämiseen ja kasvun turvaamiseen kotimaan liiketoiminnassa. Jatkossa hyödyt sekä asiakasomistajille että laajalle kumppaniverkostollemme vain kasvavat, kun voimme toimittaa tuotteita verkostostamme aiemman 13 Prisman sijaan jopa 300 Coopin myymälään”, Krook toteaa.

SOK ja Coop ovat sopineet, että kauppahintaa tai muita ehtoja ei julkisteta.

