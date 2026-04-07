SOK myy Viron Prismat ja aloittaa yhteistyön Coop Eestin kanssa
7.4.2026 09:15:43 EEST | SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | Tiedote
SOK ja Coop Eesti ovat sopineet kaupasta, jossa Virossa toimiva AS Prisma Peremarket ja sen 13 Prisma-myymälää myydään Coop Eestille. Yrityskaupan toteuttamisen jälkeen SOK ja Coop Eesti tavoittelevat laajaa yhteistyötä SOK:n marketkaupan valikoimassa olevien tuotteiden toimittamiseksi jopa 300 Coop-myymälään Virossa.
Kaupan toteuttaminen vaatii vielä Viron kilpailuviranomaisen hyväksynnän, jonka odotetaan tapahtuvan vuoden 2026 aikana. Kaupan vahvistuttua Viron 13 Prismaa muuttuvat Coopin myymälöiksi, ja nykyiset reilut 700 työntekijää siirtyvät Coop Eestin palvelukseen. Kaupan vahvistumiseen asti Prisma-myymälät jatkavat toimintaansa normaalisti. Kaupalla ei ole vaikutusta Original Sokos Hotel Virun toimintaan, joka jatkuu normaalisti.
Coop Eesti on Viron suurin vähittäiskaupan ketju. Sen kauppaverkostoon kuuluu yli 300 myymälää eri puolilla Viroa.
“Coop Eesti on S-ryhmälle paras mahdollinen kumppani Virossa. Meitä yhdistää osuuskauppatausta ja sen vastuullinen arvopohja. Coop Eesti on paikallisesti hyvämaineinen yritys ja arvostettu työnantaja. Olemme tyytyväisiä, että voimme rakentaa tiivistä yhteistyötä juuri heidän kanssaan”, kertoo SOK:n pääjohtaja Hannu Krook.
”Coop Eestin markkinaosuus Tallinnassa on ollut kilpailijoihin verrattuna pieni, sillä olemme historiallisesti keskittyneet olemaan läsnä muualla Virossa. Olemme jo pitkään etsineet sopivaa mahdollisuutta kasvattaa markkinaosuuttamme Tallinnassa. Prisma Peremarket ketjun hankinta antaa meille mahdollisuuden kasvattaa markkinaosuuttamme merkittävästi ja tehdä Coopista aiempaa helpommin saavutettavan pääkaupungin asukkaille”, sanoo Coop Eesti Keskühistun hallituksen puheenjohtaja Rainer Rohtla.
Hannu Krookin mukaan Viron Prismojen liiketoiminta on ollut SOK:lle myös taloudellisesti kannattavaa.
“Haluamme kiittää Viron Prismojen työntekijöitä ja asiakkaita koko 25 vuoden ajalta. Matkaan mahtuu myös haastavia aikoja, etenkin aivan viime vuosina paikallista kysyntää runnelleen harvinaisen korkean inflaation vuoksi. Viime kuukausien aikana myynti ja tulos Virossa on jälleen kääntynyt vahvaan kasvuun ja nyt on hyvä hetki tehdä tämä muutos. Kokonaisuutena liiketoiminta on ollut selkeästi plussalla”, Hannu Krook kertoo.
Kauppaan päädyttiin Krookin mukaan strategisista syistä.
“Meillä oli kaksi vaihtoehtoa: joko investoida itse merkittävästi lisää myymäläverkostoon, tai kasvaa kumppanuuden kautta. Päätimme panostaa kumppanuuteen. Näin investointieurot vapautuvat strategiamme mukaisesti asiakasomistajiemme palveluiden kehittämiseen ja kasvun turvaamiseen kotimaan liiketoiminnassa. Jatkossa hyödyt sekä asiakasomistajille että laajalle kumppaniverkostollemme vain kasvavat, kun voimme toimittaa tuotteita verkostostamme aiemman 13 Prisman sijaan jopa 300 Coopin myymälään”, Krook toteaa.
SOK ja Coop ovat sopineet, että kauppahintaa tai muita ehtoja ei julkisteta.
Lisätietoja:
Pääjohtaja Hannu Krook, SOK, p. 010 76 80200 (tavoitettavissa 7.4. klo 10 alkaen)
Viron marketkaupan johtaja Ilkka Alarotu, p. 010 76 80634
SOK Liiketoiminta Oy:n toimitusjohtaja Jari Annala, p. 010 76 82040
Yhteyshenkilöt
SOK:n viestintä
SOK:n viestintä tarjoaa median edustajille ajankohtaista tietoa S-ryhmästä. Viestintämme palvelee mediaa arkisin klo 9–16.
Kuvat
SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
S-ryhmä on suomalaisten kotitalouksien omistama kaupparyhmä. S-ryhmän muodostavat 19 alueosuuskauppaa, SOK sekä niiden tytäryhtiöt.
Tarjoamme arjen palveluita päivittäis- ja käyttötavarakaupassa, hotelleissa ja ravintoloissa, tavarataloissa, liikennemyymälöissä sekä oman pankkimme kautta.
Olemme suurin yksityinen työllistäjä Suomessa – meitä s-ryhmäläisiä on yli 40 000. Toimimme tinkimättömästi yhdenvertaisuutta edistäen sekä luonnonvaroja kunnioittaen, ja olemme Suomen suurin kotimaisen ja lähiruoan myyjä.
Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 15,4 miljardia euroa. Verojalanjälkemme on noin 1,9 miljardia euroa, ja 2020-luvulla olemme investoineet vuosittain Suomeen noin 700 miljoonaa euroa.
#parempipaikkaelää
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme