Kokkolaan miesten maaottelutapahtuma – Kokkola Areena isännöi lokakuussa Suomea, Ruotsia ja Latviaa

Ensi kertaa lajin historiassa salibandyn maaotteluita isännöivä Kokkola on Keski-Pohjanmaan maakuntakeskus, jonka palloiluylpeyksiä kaikkien tunteman Nibacoksen ohella ovat muun muassa KPV ja GBK jalkapallossa, Hermes jääkiekossa ja Tiikerit lentopallossa.

– Urheilu on olennainen ja vahva osa kokkolalaisuutta. Se tuo virettä elämään ja laatua vapaa-aikaan niin harrastajille kuin huippu-urheilijoillekin. On upeaa, että voimme tarjota uuden Kokkola Areenan puitteet kansainvälisille joukkueille, ja pääsemme seuraamaan vauhdikkaan ja kiinnostavan lajin huippuja. Luvassa on varmasti hienoja elämyksiä, iloitsee Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila.

Vahvassa nosteessa olevan Nibacoksen vapaaehtoiset ovat tapahtumassa korvaamattomassa roolissa. Vahvalla kasvu-uralla olevan Nibacoksen miehet ylsivät heti ensimmäisellä kaudellaan Inssi-Divarin miesten sarjassa välieriin, ja seuran naiset kruunasivat Suomisarjan kautensa sarjan mestaruudella ja nousulla Inssi-Divariin. Vuonna 1995 perustettu Nibacos on 600 jäsenellään ja 23 joukkueellaan Keski-Pohjanmaan suurin salibandyn erikoisseura.

– Olen ylpeä koko Nibacoksen puolesta – saamme isot kansainväliset pelit Kokkolaan. Näin suuren tapahtuman järjestäminen on koko seuran yhteinen työnäyte ja ne vahvistavat yhteisöllisyyttä. Nämä jäävät mieleen niin yleisölle kuin pelaajille, Kokkolan Nibacoksen varapuheenjohtaja Jukka-Pekka Pajunpää iloitsee ja jatkaa:

– Tämä on hieno mahdollisuus näyttää, minkälaista työtä seurassa tehdään ja kuinka vahva salibandykulttuuri kaupungissa on. Olosuhdekin on maailmanluokkaa, kun pelit pelataan uudessa hybridiareenassa.

Turnauksessa toisistaan mittaa ottavat Ruotsi, Latvia ja hallitseva maailmanmestari Suomi. Kolmipäiväisen turnauksen otteluohjelma ja tiedot lipunmyynnistä varmistuvat lähempänä itse tapahtumaa.

– Salibandyliiton tapahtumien paikkoja mietittäessä haluamme toki maksimoida yleisömäärän, mutta myös levittää lajin ilosanomaan mahdollisimman laajalle. Meillä on jo jonkin aikaa ollut käytössä malli, jossa kilpailutamme kaupunkeja kiinnostuksesta kansainvälisten turnausten tapahtumakumppanuuteen ja näin varmistamme, että meillä on tapahtuman takana myös paikallinen tuki, tapahtumajohtaja Hanne Nyrönen taustoittaa pelipaikan valintaa.

Tapahtuma toimii Tampereen koti-MM-kisojen kenraalina. Miesten MM-kisat pelataan Tampereella 5.–13.12.2026. Lippupaketit finaaliviikonloppuun ovat myynnissä, ja myös MM-kisojen vapaaehtoishaku jatkuu 30.4.2026 saakka.

– Lokakuun tapahtuma on ainutlaatuinen, sillä kolmen maan turnauksia ei ole juurikaan järjestetty ja pieni joukkuemäärä mahdollistaa tapahtuman viemisen myös kauemmas, Hanne Nyrönen huomauttaa.

– On hienoa nähdä, että kansainväliset tapahtumamme kiinnostavat niin kaupunkeja kuin paikallisia seurojakin, sillä nytkin ehdolla oli useampi varteenotettava pelipaikka. Lopulliseen valintaan vaikuttavat toki kustannukset, mutta myös paikallisen lajiyhteisön ja kaupungin sitoutuminen tapahtuman järjestämiseen.

Tulevana kesänä valmistuva Kokkola Areena on monitoimi- ja urheilukeskus, johon kuuluu palloiluun, konsertteihin ja yleisötapahtumiin soveltuva monitoimihalli, jalkapallostadion, kuntosali, kamppailulajien harjoitustilat sekä ravintola. Areenan lisäksi Kokkolan Urheilupuiston kokonaisuutta täydentävät jäähalli ja kahden kaukalon harjoitushalli oheistiloineen sekä aivan alueen vieressä toimiva Uintikeskus VesiVeijari. Satsaus urheiluinfraan Kokkolassa on merkittävä: uusiin tiloihin on investoitu yli 70 miljoonaa euroa.

– Kokkolassa on meneillään oikea salibandybuumi, ja kaiken kruununa pääsemme pelaamaan ottelut upouudelle Kokkola Areenalle, joten olen todella iloinen näiden neuvotteluiden lopputuloksesta! Paikallinen salibandyseura Nibacos on jo tässä vaiheessa osoittanut mahtavaa aktiivisuutta ja ennen kaikkea intoa tapahtuman järjestämiseen, joten olen varma, että lokakuussa Kokkolassa on luvassa hieno kolmepäiväinen salibandykarnevaali, tapahtumajohtaja Nyrönen tietää jo nyt.

INFO

Vuonna 1620 perustettu Kokkola on Keski-Pohjanmaan maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48 000.

Kaupunki sijaitsee Pohjanlahden rannikolla kolmen valtatien (VT8, VT 15 ja VT27) ja pääradan risteyksessä. Junamatka pääkaupunkiseudulta kestää noin 4 tuntia, ja lentäen Helsingistä Kokkolaan ennättää reilussa tunnissa. Maanteitse etäisyys Vaasaan on 120 km ja Ouluun 200 km.