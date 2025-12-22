Espoon Asuntojen liikevaihto kasvoi, tulos vakaa
7.4.2026 09:52:20 EEST | Espoon Asunnot Oy | Tiedote
Espoon Asuntojen liikevaihto kasvoi 4,9 prosenttia vuonna 2025. Yhtiön vuokrataso säilyi kilpailukykyisenä ja asiakastyytyväisyys ylitti tavoitetason, vaikka käyttöasteen lasku ja kustannusten nousu vaikuttivat tuloskehitykseen.
Keskeiset luvut
Espoon Asunnot Oy on alakonsernin emoyhtiö. Espoon Asunnot Oy:llä on neljä tytäryhtiötä ja kolmetoista osakkuusyhtiötä. Kaikki tytär- ja osakkuusyhtiöt ovat pysäköintiyhtiöitä. Espoon Asunnot laati konsernitilinpäätöksen vuodelta 2025, koska yhtiön hallitus esittää tilikauden voiton jakamista osinkona. Oheisessa taulukossa tarkastellaan Espoon Asunnot Oy:n (emoyhtiön) lukuja.
|
Tunnusluku
|
2025
|
2024
|
Asuntoja vuoden lopussa
|
17 216
|
16 994
|
Liikevaihto
|
175,4 M€
|
167,2M€
|
Liikevoitto
|
13,7 %
|
14 %
|
Omavaraisuusaste
|
24,3
|
24,5
|
Tase
|
1 358,4 M€
|
1 319,8 M€
|
Käyttöaste
|
97,8 %
|
98,7 %
|
Vaihtuvuus
|
14,4 %
|
14,6 %
|
Aktiivisia hakemuksia vuoden lopussa
|
7 632
|
5 858
Liikevaihto kasvoi, käyttöaste laski
Liikevaihto kasvoi vuokrankorotusten sekä uusien asuntojen valmistumisen myötä. Vuonna 2025 valmistui kolme uudiskohdetta, jotka toivat 262 uutta asuntoa vuokraukseen.
Tilikauden tulosta painoi käyttöasteen aleneminen ja siitä seurannut vuokratappioiden kasvu. Samalla kustannukset nousivat: kiinteistöjen hoitokulut olivat 45,2 miljoonaa euroa ja korjauskustannukset 39,9 miljoonaa euroa.
“Liikevaihdon kasvu ja vakaa tulostaso osoittavat, että toimintamme on kestävällä pohjalla. Samalla meidän on reagoitava markkinatilanteeseen varmistamalla asuntojen hyvä vuokrausaste ja pitämällä kustannukset hallinnassa”, sanoo Espoon Asuntojen toimitusjohtaja Jaakko Kammonen.
Kilpailu kiristyi, kysyntä kohdistui pieniin asuntoihin
Pääkaupunkiseudun vuokra-asuntomarkkinoilla ylitarjonta ja asumistukijärjestelmän muutokset lisäsivät kilpailua vuokralaisista. Tämä näkyi käyttöasteen alenemisena.
Kohtuuhintaisille asunnoille oli kuitenkin edelleen vahvaa kysyntää. Vuoden aikana asunto tarjottiin 2 610 kotitaloudelle ja hakemuksia jätettiin yli 36 000. Kysyntä kohdistui erityisesti pieniin asuntoihin.
Yhtiön vuokrataso säilyi kilpailukykyisenä, ja omakustannusperiaate pitää vuokrat markkinatasoa alempina. Vuoden 2026 alussa keskivuokra oli 14,89 euroa neliöltä kuukaudessa.
“Markkinassa on nyt paljon tarjontaa, mikä kiristää kilpailua. Meidän vahvuutemme on vakaa, omakustannusperiaatteella toimiva vuokrataso ja hyvä palvelu. Juuri nyt keskitymme varmistamaan asuntojemme hyvän kunnon ja tehokkaan vuokrauksen.”
Uudistuotanto hidastui markkinasyistä
Vuonna 2025 aloitettiin 204 uuden asunnon rakentaminen, mikä jäi alle 300 asunnon vuositavoitteen. Neljän vuoden liukuva keskiarvo oli 252 asuntoa.
Aloituksia hidastivat markkinatilanne, yhteiskortteleihin liittyvät viivästykset sekä rakentamiskelpoisten tonttien rajallinen saatavuus. Yhteiskortteleissa hankkeiden eteneminen riippuu useista toimijoista, mikä on lisännyt viivästyksiä.
Vuoden aikana valmistui kolme uudiskohdetta, joissa on yhteensä 262 asuntoa. Vuoden lopussa rakenteilla oli kuusi kohdetta, joissa on yhteensä 447 asuntoa. Lisäksi valmistui viisi peruskorjauskohdetta ja uusia hankkeita käynnistettiin.
Päästöt alittivat tavoitteen ja energiatehokkuus parani
Vuonna 2025 aloitettujen asuntokohteiden hiilijalanjälki oli keskimäärin 15,41 kgCO2e/m² vuodessa, kun tavoitetaso oli 16 kgCO2e/m².
Yhtiö on vähentänyt energiankulutusta pitkäjänteisesti, ja energiansäästötoimenpiteillä saavutetut säästöt ylittävät asetetut tavoitteet. Kiinteistökannan lämmityksessä hyödynnetään alkuperätakuilla varmennettua päästötöntä kaukolämpöä, ja lähes koko kiinteistökanta on liitetty älykkääseen lämmönsäätöjärjestelmään.
Espoon Asunnot osallistui aktiivisesti myös asunnottomuuden vähentämiseen. Vuonna 2025 asuntoa tarjottiin 496 asunnottomalle hakijalle, joista 255 johti vuokrasopimuksen solmimiseen.
Taloudellinen asema säilyi vakaana
Yhtiön taseen loppusumma oli 1 358,4 miljoonaa euroa ja oma pääoma 126,6 miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli 953,9 miljoonaa euroa ja lainojen keskikorko 2,0 prosenttia.
Maksuvalmius säilyi hyvänä, ja taloudellisen aseman arvioidaan pysyvän vakaana myös jatkossa.
Kysyntä jatkuu, mutta rakentamisen edellytykset kiristyvät
Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen kysynnän odotetaan säilyvän vahvana.
Samaan aikaan rakentamisen edellytyksiin vaikuttavat tonttien saatavuus sekä valtion tukeman asuntotuotannon rahoituksen kiristyminen.
“Kohtuuhintaisen asumisen tarve ei ole vähentynyt. Keskeinen kysymys on, miten pystymme vastaamaan siihen riittävästi tilanteessa, jossa tuotannon edellytykset kiristyvät.”
Yhteyshenkilöt
Jaakko KammonentoimitusjohtajaEspoon Asunnot OyPuh:050 550 0836jaakko.kammonen@espoonasunnot.fi
Pirjo RäihäRakennuttamisjohtajaEspoon Asunnot OyPuh:040 533 0021pirjo.raiha@espoonasunnot.fi
Lue lisää julkaisijalta Espoon Asunnot Oy
Nuoret suunnittelijat haastavat vuokra-asumisen perinteet22.12.2025 10:35:50 EET | Tiedote
Espoon Asunnot toimi tänä syksynä yhteistyökumppanina Aalto-yliopiston Space in Practice -kurssilla, jossa arkkitehtiopiskelijat kehittivät uusia asumisratkaisuja 1970-luvun vuokrataloon Espoon Haukilahdessa. Lopputuloksena syntyi ennakkoluulottomia ehdotuksia, jotka haastavat perinteisen ajattelun vuokra-asumisesta.
Espoon Asunnot ja Renevo peruskorjaavat kolme vuokrataloa uudella yhteistyömallilla10.12.2025 08:56:58 EET | Tiedote
Espoon Asunnot Oy ja korjausurakoitsija Renevo Oy ovat solmineet yhteistoiminnallisen projektinjohtourakkasopimuksen kolmen asuinkerrostalon ja yhteensä 209 asunnon korjaamisesta vuoteen 2028 mennessä. Hankkeen kokonaiskustannus on noin 31,7 miljoonaa euroa. Konseptikehitystyö on alkanut marraskuussa 2025.
Espoon Asunnot rakennuttaa 85-asuntoisen kerrostalon puretun luhtitalon tilalle1.12.2025 11:09:25 EET | Tiedote
Espoon Asunnot on solminut urakkasopimuksen SSA Rakennus Oy:n kanssa kerrostalokohteen rakentamisesta Espoon Kalajärvelle. Rakennustyöt käynnistyvät loppuvuodesta 2025, ja kohde valmistuu keväällä 2027.
Espoon Asunnot käyttää korjauksiin tänä vuonna lähes 70 miljoonaa euroa24.11.2025 12:01:15 EET | Tiedote
Espoon Asunnot pitää korjausrakentamisen volyymin korkeana, vaikka markkinatilanne on ajanut monet kiinteistönomistajat siirtämään hankkeitaan. Yhtiö toteuttaa korjaukset pitkäjänteisen ohjelman mukaan ja kehittää menetelmiä, joilla hankkeiden ajoitus ja priorisointi tehdään yhtenäisin perustein.
Espoon Asunnot kehittää kiinteistökantaansa uudella pientalokohteella21.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Espoon Asunnot on allekirjoittanut urakkasopimuksen Rakennusliike Soimu Oy:n kanssa 37-asuntoisen pientalokohteen rakentamisesta Espoon Mikkelään. Rakennustyöt käynnistyvät vuoden 2025 lopulla, ja kohde valmistuu keväällä 2027.
