Uusi tiedustelututkimuksen opintokokonaisuus vastaa muuttuvan maailman osaamistarpeisiin

Uusi opintokokonaisuus vastaa kasvavaan tarpeeseen ymmärtää turvallisuuteen, teknologiseen kehitykseen ja kansainvälisiin jännitteisiin liittyviä ilmiöitä.

– Kokonaisuuden suorittaneet opiskelijat saavat valmiuksia analysoida tiedustelutietoa, tunnistaa riskejä sekä tulkita globaaleja muutoksia osana strategista päätöksentekoa, kertoo Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tiedustelututkimuksen professori Kari Liuhto.

Monitieteinen lähestymistapa tiedusteluun ja turvallisuuteen



Opintokokonaisuus kokoaa yhteen asiantuntemusta useilta tieteenaloilta. Toteutuksessa ovat mukana Turun kauppakorkeakoulu, poliittinen historia, oikeustieteellinen tiedekunta sekä Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta.

– Tiedusteluun liittyvät kysymykset ovat yhä keskeisemmässä roolissa niin julkisessa hallinnossa, yritystoiminnassa kuin yhteiskunnan kokonaisturvallisuudessa, Liuhto toteaa.

Yhteistyön ansiosta opiskelijat pääsevät tarkastelemaan tiedusteluun liittyviä kysymyksiä laaja-alaisesti eri näkökulmista.

Keskeiset teemat kattavat tiedustelun eri ulottuvuudet



Kokonaisuuden sisältöihin kuuluvat muun muassa tiedustelutoiminnan perusteet ja menetelmät, geopoliittiset ja geotaloudelliset muutokset, oikeudellinen sääntely, teknologian vaikutukset tiedonhankintaan sekä ennakointi ja tulevaisuudentutkimus. Lisäksi tarkastellaan turvallisuuden ja elinkeinoelämän rajapintoja.

Yksi kokonaisuuden pakollisista opintojaksoista, Taloudellinen tiedustelu ja yritysvakoilulta suojautuminen (5 op), perehdyttää opiskelijat taloudellisen tiedustelun keskeisiin kysymyksiin, kuten strategisen tiedon hyödyntämiseen, teolliseen vakoiluun ja yritysturvallisuuteen.

Opintokokonaisuus sivuaineeksi ja erillisopintoina



Laajuudeltaan 25 opintopisteen kokonaisuus on suunniteltu ensisijaisesti Turun yliopiston opiskelijoiden sivuaineeksi, mutta siihen voivat hakea myös muiden korkeakoulujen opiskelijat erillisopinto-oikeuden kautta. Opetus toteutetaan pääosin suomeksi, ja kokonaisuuteen sisältyy yksi englanninkielinen kurssi.