Suomen Startup-yhteisö ja Varma aloittavat yhteistyön startup-ekosysteemin vahvistamiseksi

7.4.2026 11:00:00 EEST | Suomen startup-yhteisö | Tiedote

Suomen Startup-yhteisö ja Varma ovat solmineet kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on vahvistaa suomalaista startup-ekosysteemiä ja tukea kasvuyritysten toimintaedellytyksiä Suomessa.

Yhteistyön kautta Varma osallistuu entistä aktiivisemmin suomalaisen startup-kentän kehittämiseen ja keskusteluun kasvuyritysten merkityksestä Suomen taloudelle. Kumppanuus tuo yhteen Suomen suurimman startup-verkoston ja yhden Suomen merkittävimmistä institutionaalisista sijoittajista.

Startup-yritykset ovat tärkeä osa Suomen talouskasvua. Ne kehittävät uusia teknologioita, luovat työpaikkoja ja houkuttelevat kansainvälisiä investointeja Suomeen. Suomessa toimii jo noin 4 200 startupia, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 12 miljardia euroa.

Suomen Startup-yhteisö kokoaa yhteen yli 300 startup- ja kasvuyritystä sekä niihin sijoittavia rahastoja. Yhteistyö kumppaneiden kanssa tukee Suomen Startup-yhteisön toimintaa sekä yhteisten tapahtumien, keskustelujen ja muiden startup-kenttää kokoavien sisältöjen toteuttamista.

”Suomessa on paljon lupaavia startup- ja kasvuyrityksiä. Niiden kasvu tarvitsee ympärilleen myös vahvoja kumppaneita ja pitkäjänteistä pääomaa. On hienoa saada Varma mukaan rakentamaan entistä vahvempaa startup-ekosysteemiä ja tukemaan kasvuyrityksiä”, sanoo Suomen Startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.

Varma tuo startup-kenttään sijoittajan ja työeläkevakuuttajan näkökulman

Varman näkökulmasta suomalainen startup- ja kasvuyrityskenttä on erittäin kiinnostavassa kehitysvaiheessa.

”Meidän näkökulmastamme kiinnostavia ja kansainvälisen vertailun kestäviä listaamattoman puolen sijoitusmahdollisuuksia on viime aikoina löytynyt yhä enemmän sekä rahastojen että suorien sijoitusten osalta. Odotamme innolla läheistä yhteistyötä yritysten, perustajien, rahastojen ja muiden kasvuyrityskentän toimijoiden kanssa”, sanoo Varman pääomasijoituksista ja yritysrahoituksesta vastaava sijoitusjohtaja Tommi Walther.

Listaamattomat sijoitukset ovat tärkeä osa Varman sijoitustoimintaa. Varman kaikista sijoituksista noin 20 prosenttia on sijoitettuna Suomeen, ja listaamattomien kasvusijoitusten osuus on kasvussa.

Kumppanuuden tavoitteena on vahvistaa myös kasvuyritysten arjen sujuvuutta. Startup-yritysten huomio on liiketoiminnan kasvattamisessa, mutta samalla myös lakisääteisten vakuutusasioiden on oltava kunnossa.

”Haluamme olla kumppani, joka ymmärtää kasvuyritysten arkea ja tekee työeläkevakuuttamisesta mahdollisimman vaivatonta. Tavoitteenamme on olla työeläkevakuuttaja, joka tulee ensimmäisenä mieleen kasvuyrityksille, ja siksikin tämä yhteistyö on meille erityisen tärkeä”, sanoo Varman pienasiakkuusjohtaja Katri Priimägi.

Suomen startup-yhteisö on suomalaisen startup-kentän keskeinen äänitorvi ja yli 300 yrityksen muodostama yhteisö. Se kokoaa yhteen kansainväliseen kasvuun tähtääviä startupeja, kasvuyrityksiä ja sijoittajia.

Jäsenyritykset edustavat suomalaisen startup-kentän koko kirjoa varhaisvaiheen startupeista kansainvälisiin menestystarinoihin, kuten esimerkiksi Wolt, Supercell, Smartly, RELEX Solutions ja Supermetrics.

Teemme työtä sen eteen, että Suomi on paras paikka perustaa ja kasvattaa startup-yrityksiä. Uskomme, että startupit ovat keskeinen voima Suomen talouskasvun, uusien työpaikkojen ja kestävien innovaatioiden rakentamisessa.

Työmme keskeiset osa-alueet ovat edunvalvonta, tutkimus, vertaistuki ja yhteisötapahtumat.

Suomen startup-yhteisö vahvistaa yhteiskunnallista vaikuttamistaan3.2.2026 11:50:53 EET | Tiedote

Suomen startup-yhteisö vahvistaa yhteiskunnallista vaikuttamistaan ja viestintää, kun yhteiskuntasuhde- ja viestintäpäällikkö Päivi Tiittanen aloitti yhteisössä. Tiittasen tehtävänä on tehdä startup-kentän kannalta keskeiset kysymykset ymmärrettäviksi päätöksenteossa ja julkisessa keskustelussa, seurata poliittista valmistelua sekä yhdistää tutkimustieto ajankohtaiseen viestintään ja vaikuttamistyöhön.

