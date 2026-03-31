Suomen Startup-yhteisö ja Varma aloittavat yhteistyön startup-ekosysteemin vahvistamiseksi
7.4.2026 11:00:00 EEST | Suomen startup-yhteisö | Tiedote
Suomen Startup-yhteisö ja Varma ovat solmineet kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on vahvistaa suomalaista startup-ekosysteemiä ja tukea kasvuyritysten toimintaedellytyksiä Suomessa.
Yhteistyön kautta Varma osallistuu entistä aktiivisemmin suomalaisen startup-kentän kehittämiseen ja keskusteluun kasvuyritysten merkityksestä Suomen taloudelle. Kumppanuus tuo yhteen Suomen suurimman startup-verkoston ja yhden Suomen merkittävimmistä institutionaalisista sijoittajista.
Startup-yritykset ovat tärkeä osa Suomen talouskasvua. Ne kehittävät uusia teknologioita, luovat työpaikkoja ja houkuttelevat kansainvälisiä investointeja Suomeen. Suomessa toimii jo noin 4 200 startupia, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 12 miljardia euroa.
Suomen Startup-yhteisö kokoaa yhteen yli 300 startup- ja kasvuyritystä sekä niihin sijoittavia rahastoja. Yhteistyö kumppaneiden kanssa tukee Suomen Startup-yhteisön toimintaa sekä yhteisten tapahtumien, keskustelujen ja muiden startup-kenttää kokoavien sisältöjen toteuttamista.
”Suomessa on paljon lupaavia startup- ja kasvuyrityksiä. Niiden kasvu tarvitsee ympärilleen myös vahvoja kumppaneita ja pitkäjänteistä pääomaa. On hienoa saada Varma mukaan rakentamaan entistä vahvempaa startup-ekosysteemiä ja tukemaan kasvuyrityksiä”, sanoo Suomen Startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.
Varma tuo startup-kenttään sijoittajan ja työeläkevakuuttajan näkökulman
Varman näkökulmasta suomalainen startup- ja kasvuyrityskenttä on erittäin kiinnostavassa kehitysvaiheessa.
”Meidän näkökulmastamme kiinnostavia ja kansainvälisen vertailun kestäviä listaamattoman puolen sijoitusmahdollisuuksia on viime aikoina löytynyt yhä enemmän sekä rahastojen että suorien sijoitusten osalta. Odotamme innolla läheistä yhteistyötä yritysten, perustajien, rahastojen ja muiden kasvuyrityskentän toimijoiden kanssa”, sanoo Varman pääomasijoituksista ja yritysrahoituksesta vastaava sijoitusjohtaja Tommi Walther.
Listaamattomat sijoitukset ovat tärkeä osa Varman sijoitustoimintaa. Varman kaikista sijoituksista noin 20 prosenttia on sijoitettuna Suomeen, ja listaamattomien kasvusijoitusten osuus on kasvussa.
Kumppanuuden tavoitteena on vahvistaa myös kasvuyritysten arjen sujuvuutta. Startup-yritysten huomio on liiketoiminnan kasvattamisessa, mutta samalla myös lakisääteisten vakuutusasioiden on oltava kunnossa.
”Haluamme olla kumppani, joka ymmärtää kasvuyritysten arkea ja tekee työeläkevakuuttamisesta mahdollisimman vaivatonta. Tavoitteenamme on olla työeläkevakuuttaja, joka tulee ensimmäisenä mieleen kasvuyrityksille, ja siksikin tämä yhteistyö on meille erityisen tärkeä”, sanoo Varman pienasiakkuusjohtaja Katri Priimägi.
Yhteyshenkilöt
Riikka PakarinenToimitusjohtaja / CEOSuomen startup-yhteisö / Finnish Startup CommunityPuh:+358405800833riikka@startupyhteiso.com
Tommi WaltherSijoitusjohtajaVarmaPuh:040 5019 975tommi.walther@varma.fi
Suomen startup-yhteisö
Suomen startup-yhteisö on suomalaisen startup-kentän keskeinen äänitorvi ja yli 300 yrityksen muodostama yhteisö. Se kokoaa yhteen kansainväliseen kasvuun tähtääviä startupeja, kasvuyrityksiä ja sijoittajia.
Jäsenyritykset edustavat suomalaisen startup-kentän koko kirjoa varhaisvaiheen startupeista kansainvälisiin menestystarinoihin, kuten esimerkiksi Wolt, Supercell, Smartly, RELEX Solutions ja Supermetrics.
Teemme työtä sen eteen, että Suomi on paras paikka perustaa ja kasvattaa startup-yrityksiä. Uskomme, että startupit ovat keskeinen voima Suomen talouskasvun, uusien työpaikkojen ja kestävien innovaatioiden rakentamisessa.
Työmme keskeiset osa-alueet ovat edunvalvonta, tutkimus, vertaistuki ja yhteisötapahtumat.
Kahden viikon palvelulupaus sujuvoittaisi työperäistä maahanmuuttoa31.3.2026 07:12:00 EEST | Tiedote
Suomi on monella mittarilla houkutteleva maa kansainvälisille osaajille, mutta alku on usein hankalaa. Suomen startup-yhteisö esittää ratkaisuksi kahden viikon palvelulupausta, joka kattaa koko maahantulon keskeisen palveluketjun.
Nuoria kiinnostaa yrittäjyys, mutta kasvuyrittäjyys puuttuu koulutuspoluilta27.3.2026 07:12:00 EET | Tiedote
Yksi keskeinen urapolku jää yhä monelle nuorelle näkymättömäksi. Kasvuyrittäjyys ei ole osa koulutuspolkua, vaikka kiinnostus yrittäjyyteen on vahvaa.
Uusi sivusto kokoaa suomalaisen startup-ekosysteemin keskeiset luvut.25.3.2026 11:04:37 EET | Tiedote
Suomen startup-yhteisö on julkaissut uuden verkkosivuston, joka kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen keskeiset luvut suomalaisesta startup-ekosysteemistä. Sivusto kokoaa dataa esimerkiksi startuppien määrästä, kasvusta, työllisyydestä ja investoinneista ja tarjoaa kokonaiskuvan ekosysteemin kehityksestä yhdestä paikasta.
Joka neljäs startup-yrityksen johtotehtävissä toimiva on nainen8.3.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Naisten osuus suomalaisissa startupeissa on hieman yli 30 prosenttia, mutta tämä ei heijastu johtotehtäviin. Vuonna 2022 vain 26 prosenttia startup-yritysten johtajanimikkeellä toimivista työntekijöistä oli naisia.
Suomen startup-yhteisö vahvistaa yhteiskunnallista vaikuttamistaan3.2.2026 11:50:53 EET | Tiedote
Suomen startup-yhteisö vahvistaa yhteiskunnallista vaikuttamistaan ja viestintää, kun yhteiskuntasuhde- ja viestintäpäällikkö Päivi Tiittanen aloitti yhteisössä. Tiittasen tehtävänä on tehdä startup-kentän kannalta keskeiset kysymykset ymmärrettäviksi päätöksenteossa ja julkisessa keskustelussa, seurata poliittista valmistelua sekä yhdistää tutkimustieto ajankohtaiseen viestintään ja vaikuttamistyöhön.
