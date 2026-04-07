Pohjanmaan hyvinvointialue kehittää neurokirjon lasten ja nuorten palveluja
7.4.2026 10:57:23 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pohjanmaan hyvinvointialue kehittää neurokirjon lasten ja nuorten palveluja osana valtakunnallista Kuntoutus neurokirjon lasten ja nuorten arjessa -projektia (Kirjo-projekti), jonka rahoittaa Kela. Projektin tavoitteena on sujuvoittaa perheiden arkea ja vahvistaa oikea-aikaista tukea lasten ja nuorten omissa kasvuympäristöissä.
Neurokirjon piirteet koskettavat suurta määrää lapsia ja nuoria. Haasteita on tunnistettu erityisesti tuen oikea-aikaisuudessa, palvelujen yhteensovittamisessa sekä eri toimijoiden välisessä yhteistyössä. Kirjo-projektin tavoitteena on vahvistaa moniammatillista, riittävän varhaista tukea lapsen ja perheen arkeen sekä selkiyttää palvelukokonaisuuksia.
– Monella hyvinvointialueella ja monissa kouluissa pohditaan samoja neurokirjon lapsiin ja nuoriin liittyviä kysymyksiä. Kirjo-projektissa haluamme rohkaista ammattilaisia yhteiskehittämiseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon että kasvatuksen ja koulutuksen välillä – ja myös eri alueiden kesken, kertoo valtakunnallisen Kirjo-projektin projektipäällikkö Riina-Maria Leskelä.
– Hyviä, tutkittuja toimenpiteitä ja hoitomalleja on jo olemassa. Esimerkiksi Käypä hoito -suosituksista löytyy linjauksia siitä, millaista tuen ja hoidon tulisi olla. Alueet tarvitsevat kuitenkin tukea erityisesti suositusten käytännön toteuttamiseen lapsi- ja nuorilähtöisesti arjen kiireessä, jossa eri ammattilaiset ja palvelut tarkastelevat asioita helposti omista näkökulmistaan.
Monialaisen yhteistyön vahvistaminen yhdessä kuntien kanssa
Kehittämistyössä keskitytään muun muassa ammattilaisten yhteiseen oppimiseen, pitkäjänteisten toimintamallien rakentamiseen sekä Kelan kuntoutuspalvelujen roolin selkiyttämiseen osana lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista tukea. Mukana on sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisia eri puolilta Suomea.
Kukin hyvinvointialue on määritellyt kehittämistyön painopisteet ja kohdentamisen eri ikäryhmiin alueellisten erityispiirteiden mukaan. Pohjanmaan hyvinvointialueella neuvolatiimien kehittämistyötä tehdään kaikissa lastenneuvoloissa. Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa on käynnistetty monialainen yhteistyö.
– Projekti tukee jo alkanutta kehittämistyötä, jolla vahvistamme moniammatillista yhteistyötä lasten ja perheiden hyväksi erityisesti niin, että toimimme samansuuntaisesti ja oikea-aikaisesti lapsen kasvun ja kehityksen tukena lastenneuvolan kanssa, kertoo ylilääkäri Arja Lassila Pohjanmaan hyvinvointialueelta.
– Kun asiat käsitellään neuvolatiimissä, perheet saavat monialaisen kokonaissuunnitelman heti ja yksittäisiin terapia-arvioihin odotusajat lyhenevät.
Kelan myöntämä kehittämisrahoitus mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja koulujen välisen yhteistyön kehittämisen
Kela myönsi maaliskuussa 2025 kehittämisrahoitusta kaikille hyvinvointialueille sekä Helsingin kaupungille neurokirjon lasten ja nuorten palvelujen sujuvoittamiseen. Rahoituksella mahdollistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja koulujen välisen yhteistyön kehittämisen, jolle arjessa ei välttämättä muuten ole riittävästi ammattilaisten työaikaa. Projekti jatkuu vuodelle 2027.
Pohjanmaan hyvinvointialueen saamalla rahoituksella on palkattu projektikoordinaattori ajalle 2.5.2025–31.12.2026. Projektikoordinaattorin tehtäviin kuuluu esimerkiksi koordinoida neuvolatiimitoiminnan kehittämistä ja organisoida varhaiskasvatuksen liittäminen osaksi neuvolatiimiä.
Lisätietoa valtakunnallisesta Kirjo-projektista tästä.
Yhteyshenkilöt
Carola Kemppi, projektikoordinaattori, carola.kemppi@ovph.fi, puh. 040 168 4521
Riina-Maria Leskelä, projektipäällikkö, Kela, puh. 050 433 9841
Lue lisää julkaisijalta Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue
Österbottens välfärdsområde utvecklar tjänsterna för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar7.4.2026 10:57:55 EEST | Pressmeddelande
Österbottens välfärdsområde utvecklar tjänsterna för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som en del av det riksomfattande projektet Rehabilitering i vardagen för barn och unga med utvecklingsneurologisk funktionsnedsättning (projektet Spektrum). FPA finansierar projektet. Projektets mål är att göra familjernas vardag smidigare och att ge barn och unga stöd i rätt tid i deras egna uppväxtmiljöer.
Välfärdsområdet har nu nästan hundra platser för gemenskapsboende31.3.2026 12:01:00 EEST | Pressmeddelande
När hemvården inte räcker till, men heldygnsomsorg inte ännu behövs, så kan ett gemenskapsboende erbjuda trygghet. Fler platser öppnas snart i Korsholm.
Jo lähes sata yhteisöllisen asumisen paikkaa31.3.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Kun kotihoito ei riitä, mutta ympärivuorokautinen hoiva ei ole vielä tarpeen, tuo yhteisöllinen asuminen turvaa ikäihmiselle. Lisää paikkoja avataan pian Mustasaareen.
Uniikki förebygger narkotikarelaterade dödsfall bland unga31.3.2026 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
Österbottens välfärdsområde deltar i social- och hälsovårdsministeriets (SHM) verksamhetsprogram Elossa, vars mål är att förebygga narkotikarelaterade dödsfall bland unga i Finland. Varje välfärdsområde har beviljats projektfinansiering och i Österbotten genomförs programmet under namnet Uniikki.
Uniikki‑hankkeessa ehkäistään nuorten huumekuolemia31.3.2026 08:59:00 EEST | Tiedote
Pohjanmaan hyvinvointialue on mukana sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Elossa-toimintaohjelmassa, jonka tavoitteena on ehkäistä nuorten huumekuolemia Suomessa. Jokaiselle hyvinvointialueelle on myönnetty hankerahoitus, ja Pohjanmaalla ohjelmaa toteutetaan Uniikki‑hankkeen nimellä.
