Mehiläisen lääkärikeskus ja fysioterapiapalvelut yhdistyvät Klaukkalassa – uusi toimipiste palvelee kattavasti yksityis- ja yritysasiakkaita
7.4.2026 11:06:23 EEST | Mehiläinen | Tiedote
Mehiläinen Klaukkalan lääkärikeskus ja Fysios Mehiläinen Klaukkalan fysioterapiapalvelut yhdistyvät, kun toimipisteet muuttavat syyskuussa saman katon alle S-market Brunnin yhteyteen. Uusi toimipiste tarjoaa entistä kattavammat ja helpommin saavutettavat terveyspalvelut Klaukkalan ja Nurmijärven asukkaille.
– Olemme innoissamme tästä uudesta vaiheesta Klaukkalassa. Uudet, modernit tilat ja palveluiden yhdistäminen mahdollistavat entistäkin laadukkaamman ja sujuvamman hoidon asiakkaillemme, ja toimivat nykyaikaiset työskentelytilat henkilöstöllemme. Panostamme erityisesti asiakaslähtöisyyteen ja haluamme varmistaa, että jokainen asiakas saa parasta mahdollista hoitoa helposti ja nopeasti, iloitsee Mehiläinen Klaukkalan yksikönjohtaja Nanna Tigerstedt.
Uusi toimipiste palvelee syyskuusta alkaen keskeisellä paikalla osoitteessa Isoseppälä 14. S-marketin yhteydessä oleva toimipiste tekee asioinnista vaivatonta ja mahdollistaa terveyspalveluiden yhdistämisen muihin arjen askareisiin.
– Investointi vahvistaa entisestään sitoutumistamme Nurmijärven alueeseen. Uusissa tiloissa pystymme vastaamaan yhä paremmin alueen kasvaviin tarpeisiin ja tarjoamaan monipuolisia palveluita kaikenikäisille asiakkaille aina pediatriasta yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeiluun, Tigerstedt sanoo.
Mehiläinen Klaukkala tarjoaa yksityis- ja yritysasiakkaille monipuolisia lääkäripalveluita, erikoislääkäripalveluita, laboratoriopalveluita sekä kattavat monipuoliset fysioterapiapalvelut. Uutena palveluna Klaukkalaan avautuu loppuvuoden 2026 aikana myös kuvantamispalvelut, jotka täydentävät entisestään toimipisteen palveluvalikoimaa.
Uusi toimipiste työllistää noin 40 terveydenhuollon asiantuntijaa. Lisäksi OmaMehiläinen-sovelluksen ja sen osana toimivan Digiklinikan avulla terveydenhuollon ammattilaiset ovat asiakkaiden käytettävissä vuorokauden ympäri ilman erillistä ajanvarausta.
Lisätietoja:
- Nanna Tigerstedt, yksikönjohtaja, Mehiläinen Klaukkala
- Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän Salla Tähtisen kautta: salla.tahtinen@mehilainen.fi, p. 050 554 3832
Avainsanat
Mehiläinen
Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Liettuassa, Virossa ja nyt myös Romaniassa ja Serbiassa. Mehiläinen tarjoaa digitaalisia terveydenhuollon ohjelmistoratkaisuja tytäryhtiönsä BeeHealthyn kautta. Vuonna 1909 perustettu Mehiläinen on nopeasti kasvava ja kehittyvä suunnannäyttäjä alallaan. Sen yli 1 450 toimipisteen verkosto palvelee vuosittain yli 5 miljoonaa asiakasta. Mehiläinen panostaa digitalisaation mahdollisuuksiin sekä hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen kaikilla liiketoiminta-alueillaan.
