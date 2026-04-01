Pohde järjestää paikallisia asukastilaisuuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmasta
7.4.2026 11:43:31 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde järjestää huhti-toukokuun aikana sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmaan liittyviä tilaisuuksia. Niissä alueen asukkaat, Pohteen henkilöstö sekä eri sidosryhmät voivat kertoa näkemyksensä kehittämisen kohteista ja heille tärkeistä asioista sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Pohde järjestää asukastilaisuudet Nivalassa, Oulussa ja Pudasjärvellä. Tilaisuuksia voi seurata myös etäyhteydellä ja ne tallennetaan.
Tilaisuudet järjestetään seuraavasti:
-
Torstaina 23.4. kello 17–19 Oulu, OYSin luentosali 10, Kajaanintie 50, sisäänkäynti S, vanha sairaala 2. krs. Hissi on käytettävissä.
-
Maanantai 27.4. kello 17–19 Nivala, Niva-Kaijan koulun auditorio, Kalliontie 47
-
Keskiviikko 6.5. kello 17–19 Pudasjärvi, Kurkisali, Hyvän olon keskus Pirtti, Varsitie 1
Asukastilaisuuksien lisäksi Pohde järjestää myös muita tilaisuuksia etäyhteydellä henkilöstölle, asukkaille ja sidosryhmille. Näistä tiedotetaan myöhemmin. Lisäksi kokemustoimijat ja vaikuttamistoimielimet voivat kertoa näkemyksensä järjestämissuunnitelmaan omissa tilaisuuksissaan.
Mikä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma on?
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma sisältää linjaukset, joiden avulla on mahdollista saavuttaa hyvinvointialueen strategiassa määritellyt tavoitteet ja toteuttaa hyvinvointialueen palvelulupaus.
Pohteen ensimmäinen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2022. Se tehtiin vuosille 2023–2025. Nyt päivitettävä suunnitelma kattaa vuodet 2026–2030. Suunnitelma pohjautuu Pohteen strategiaan, joka päivitettiin loppuvuodesta 2025.
Pohteen järjestämissuunnitelman päivittämisessä huomioidaan muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteen sovittamiseen ja palvelujen verkostoon sekä kumppanuuksiin liittyvät näkökulmat. Myös talouden reunaehdot vaikuttavat valmisteluun.
Pohteen strategiatyön taustatiedot pohjana valmistelulle
Pohteen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman päivittämisessä hyödynnetään vahvasti Pohteen strategian päivittämiseen tehtyä taustatyötä.
Strategiatyössä Pohde muun muassa keräsi kyselyjen avulla näkemyksiä palveluista asukkailta, henkilöstöltä, luottamushenkilöiltä ja eri sidosryhmiltä. Myös tieto asukkaiden hyvinvoinnista toimii sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman pohjana. Tieto on koottu Pohteen hyvinvointikertomukseen.
Kun kevään tilaisuudet on pidetty ja valmistelutyö tehty, suunnitelman luonnoksesta voi antaa palautetta tai lausunnon. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on päätöksenteossa syksyllä.
Tarkemmat tiedot tapahtumista ja niiden osallistumislinkit päivitetään Pohteen tapahtumakalenteriin.
Lue lisää Pohteen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmasta
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anu VuorinenStrategia- ja talousjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 365 5473anu.vuorinen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme