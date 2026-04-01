Helmarit nimetty huhtikuun MM-karsintaotteluihin
7.4.2026 13:06:13 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomi kohtaa MM-karsinnoissa Slovakian Helsingissä (14.4.) ja Latvian Riiassa (18.4.).
Päävalmentaja Marko Saloranta nimesi 24 pelaajaa Slovakia- ja Latvia-otteluihin tiistaina mediatilaisuudessa Helsingissä. U17-tyttöjen (2009 ja myöhemmin syntyneet) päävalmentaja Akan Okomoh kertoi samassa tilaisuudessa joukkueensa valmistautumisesta toukokuun EM-lopputurnaukseen. Pikkuhelmarit kohtaa Pohjois-Irlannissa pelattavissa EM-kisoissa lohkovaiheessa Ranskan, Espanjan sekä Puolan.
Helmareiden joukkueessa nähdään muutamia muutoksia maaliskuussa MM-karsinnat avanneeseen ryhmään verrattuna. Joukkueeseen palaavat SK Brannia edustavat puolustaja Joanna Tynnilä ja keskikenttäpelaaja Emma Peuhkurinen. Paluun tekee myös Kuopion Palloseuran keskikenttäpelaaja Aada Nurmi, joka nähdään A-maajoukkueessa ensimmäistä kertaa sitten marraskuun 2023.
Helmarit kohtaa Slovakian Helsingissä Bolt Arenalla tiistaina 14. huhtikuuta kello 18.30. Latvia emännöi Suomea Riiassa Daugava Stadiumilla lauantaina 18. huhtikuuta kello 20.00.
Akkreditointi MM-karsintaotteluun Suomi - Slovakia (14.4.)
Helmareiden MM-karsinnat käynnistyivät maaliskuussa vierastappiolla Portugalissa ja kotivoitolla Latviasta. Helmarit pelaa karsinnat B-liigassa, josta jokaisen lohkon kolme parasta etenee syksyllä 2026 pelattaviin MM-jatkokarsintoihin. Lohkovoittajat nousevat Nations Leaguen A-liigaan.
Euroopasta MM-kisoihin selviää A-liigan neljä lohkovoittajaa, jatkokarsintojen seitsemän parasta sekä mahdollisesti yksi joukkue maanosaliittojen välisten jatkokarsintojen kautta.
Helmarit huhtikuun MM-karsintaotteluissa
Anna Tamminen, Newcastle United
Anna Koivunen, Djurgårdens IF
Katriina Talaslahti, Dijon FCO
Emmi Siren, Dijon FCO
Emma Koivisto, AC Milan
Nea Lehtola, SK Brann
Julia Tunturi, Vittsjö GIK
Helmi Raijas, Växjö DFF
Joanna Tynnilä, SK Brann
Eva Nyström, West Ham United
Maaria Roth, HJK
Adelina Engman, Brommapojkarna
Katariina Kosola, Malmö FF
Vilma Koivisto, Hammarby IF
Emma Peuhkurinen, SK Brann
Oona Siren, West Ham United
Eveliina Summanen, Tottenham Hotspur FC
Olga Ahtinen, Tottenham Hotspur FC
Ria Öling, FC Rosengård
Aada Nurmi, KuPS
Sanni Franssi, London City Lionesses
Paulina Nyström, BK Häcken
Oona Sevenius, Newcastle United
Lotta Lindström, Birmingham City
Lisätiedot:
NAISTEN A-MAAJOUKKUE
Eveliina Parikka, tiedottaja
040 732 3708
eveliina.parikka@palloliitto.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
