Muusikoksi opiskeluun kuuluu myös poliittisuus – Taideyliopiston festivaalilla opiskelijat esittelevät yhteiskunnallista ajatteluaan

”Ei ole kyse siitä, että kaikista opiskelijoista tehdään poliittisia aktivisteja. Pikemminkin haluamme laajentaa perinteisesti kapea-alaisen muusikkouden rajoja”, Laes tarkentaa.

”Me” viittaa Laeksen Performing the Political –tutkimushankkeeseen. Hankkeessa tutkijat – Laes, Katja Thomson ja Albi Odendaal – ovat tehneet yhteistyötä Sibelius-Akatemian eri yksikköjen opiskelijoiden ja opettajien kanssa.

Laes ei tässä tarkoita poliittisuudella jotain tiettyä ideologiaa tai aihetta.

”Poliittisuus voi tarkoittaa eri asioita eri ihmisille.”

Muusikko työskentelee julkisuudessa

Kaksi näkökulmaa on kuitenkin noussut vahvasti esiin hankkeen aikana. Ensimmäinen on se, että musiikin ammattilaiset tekevät työtään julkisuudessa ja ovat riippuvaisia julkisesta tilasta ja yleisöstä.

”Harvoin pysähdytään syvemmin pohtimaan yhteiskunnallisella tasolla, missä tilassa esiinnytään, kenelle ja mitä esitetään. Siitä jo syntyy paljon kysymyksiä, jotka ovat luonteeltaan poliittisia. Törmätään esimerkiksi tradition ja uudistamisen väliseen jännitteeseen. Myös vastuu ja vastuullisuus tulevat automaattisesti osaksi pohdintaa.”

Toinen näkökulma on yhteisöllisyyden tarve.

”Poliittisuus käsittelee kysymyksiä siitä, miten voidaan elää yhdessä. Se vaatii meiltä kaikilta paljon neuvottelua.”

Laeksen mukaan koulutus- ja musiikkikenttä ovat kehittyneet nopeaa tahtia viime vuosina. Sen sijaan instituutiot kehittyvät hitaammin, ja siksi niissä elää edelleen malli yksilökeskeisestä ajattelusta.

”Modernistisessa perinteessä taiteilija nostetaan muiden yläpuolelle. Vaikka tämä ajatus voi tuntua jo vanhanaikaiselta, se vaikuttaa edelleen monien takaraivossa. Sen vuoksi olemme keskittyneet yhteisöllisyyden pohdintaan.”

Festivaalin huipentumana kollektiivinen bilebändi

Tuulikki Laeksen mukaan hankkeen tavoitteena on valmistaa opiskelijoita maailmaan, jossa he tulevat työskentelemään.

”Oman yhteiskuntasuhteen tutkiminen on osa taiteellista kasvua.”

Laes korostaa, että Sibelius-Akatemiassa tätä tehdään jo nyt paljon. Hanke pyrkiikin tuomaan esiin koko opiskelijoiden yhteiskunnallisen ajattelun kirjoa yhden päivän festivaaleilla huhtikuussa.

”Opiskelijat ovat tehneet taiteilijahaastatteluja, lasten musikaalin pienille lapsille, improvisaatiotyöskentelyä ja taiteellisia esityksiä. Festivaaleilla kuullaan myös erilaisia keskusteluja ja nähdään dokumentteja.

Vetonaulaksi loppuiltaan on saatu opiskelijoiden oma bilebändi Partytuuri.

”Siinä on mukana monia kymmeniä soittajia eri aineryhmistä. Kyseessä on valtava, kollektiivinen projekti, en ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa!” Laes hehkuttaa.

Tervetuloa festivaaleille!

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita Performing the Political -festivaalille 15.4. Tilaisuus on ilmainen ja avoin kaikille.

Sen lisäksi kutsumme median edustajat myös festivaalin etkoille keskiviikkona 15.4. Ilta alkaa kutsuvieraiden ja esiintyjien yhteisellä tapaamisella Musiikkitalon alalämpiössä klo 17.00. Tämän jälkeen siirrytään yhdessä festivaalin pariin Black Boxiin klo 18.00.

Ennakkotapaamisen tarjoilujen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 9.4. mennessä ja kertomaan samalla mahdolliset allergianne tai ruokavalionne osoitteeseen laura.jukka@uniarts.fi

Lisätietoa

Lisätietoa Performing the Political -festivaalista

Tutustu hankkeeseen ”Poliittisuus ja julkinen pedagogiikka musiikin korkeakoulutuksessa” englanniksi

Yhteystiedot



Tuulikki Laes

p. 0407104373

tuulikki.laes@uniarts.fi