Seitsemäs lakkovaroitus ammattikorkeakouluihin – historian ensimmäinen lakko Metropoliassa huomenna

Opetusalan ammattijärjestön seitsemännen lakkovaroituksen kohteena on LAB-ammattikorkeakoulu. Vuorokauden mittainen lakko alkaa 22. huhtikuuta, ellei sopua löydy sitä ennen. Työriidan sovittelua jatkettiin eilen.

– Sovittelussa ollaan vielä aivan alkumetreillä. Vielä ei olla päästy keskustelemaan palkoista ja palkkausjärjestelmästä eikä kokonaisuudesta, vaan ensin keskustellaan useista tekstikysymyksistä, joista olemme erimielisiä työnantajatahon kanssa, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto toteaa.

Sovittelua jatketaan tällä viikolla.

Myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN on antanut LAB-ammattikorkeakoulua koskevan lakkovaroituksen.

OAJ kantaa vastuun työtaistelusta

Ammattikorkeakoulujen historian ensimmäinen lakko on Metropoliassa huomenna 8. huhtikuuta. Myös Tampereen ammattikorkeakoulun lakko toteutuu torstaina 9. huhtikuuta.

OAJ:n järjestöpäällikkö Kaj Raiskion mukaan lakkovalmius on korkea.

– OAJ seisoo lakon aikana jäsentensä rinnalla ja kantaa täyden vastuun työtaistelusta. Jäsenemme voivat osallistua turvallisin mielin. Kentältä välittyy erittäin hyvä tunnelma – väki on aktiivisesti mukana ja yhteishenki on vahva, Raiskio sanoo.

Metropoliassa lakkovahdit ja lakkotapahtuma

Lakkovartiointi järjestetään Arabian, Karamalmin, Myllypuron ja Myyrmäen kampuksilla. Lakkovahdit ovat tavattavissa klo 9–11 näillä kampuksilla. Lakkotapahtuma järjestetään Myllypuron kampuksella klo 11.30–12.30. OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto on tavattavissa lakkotapahtumassa.

OAJ on aiemmin antanut lakkovaroitukset Metropolia Ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 8.4.), Tampereen ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 9.4.), Turun ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 14.4.), Jyväskylän ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 15.4.), Savonia-ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 16.4.2026) sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (lakkopäivä 21.3.).

Nykyisiä työehtoja noudatetaan siihen saakka, kunnes uusi työehtosopimus tulee voimaan.