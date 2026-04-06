Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

Seitsemäs lakkovaroitus ammattikorkeakouluihin – historian ensimmäinen lakko Metropoliassa huomenna

7.4.2026 13:35:39 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote

Jaa

OAJ antoi tänään jo seitsemännen ammattikorkeakouluja koskevan lakkovaroituksen, tällä kertaa vuorossa on LAB-ammattikorkeakoulu. Toteutuessaan lakko on 22. huhtikuuta. Koska sopua ei ole löytynyt, historian ensimmäinen lakko ammattikorkeakouluissa toteutuu huomenna Metropoliassa.

Opetusalan ammattijärjestön seitsemännen lakkovaroituksen kohteena on LAB-ammattikorkeakoulu. Vuorokauden mittainen lakko alkaa 22. huhtikuuta, ellei sopua löydy sitä ennen. Työriidan sovittelua jatkettiin eilen.

– Sovittelussa ollaan vielä aivan alkumetreillä. Vielä ei olla päästy keskustelemaan palkoista ja palkkausjärjestelmästä eikä kokonaisuudesta, vaan ensin keskustellaan useista tekstikysymyksistä, joista olemme erimielisiä työnantajatahon kanssa, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto toteaa.

Sovittelua jatketaan tällä viikolla.

Myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN on antanut LAB-ammattikorkeakoulua koskevan lakkovaroituksen.

OAJ kantaa vastuun työtaistelusta

Ammattikorkeakoulujen historian ensimmäinen lakko on Metropoliassa huomenna 8. huhtikuuta. Myös Tampereen ammattikorkeakoulun lakko toteutuu torstaina 9. huhtikuuta.

OAJ:n järjestöpäällikkö Kaj Raiskion mukaan lakkovalmius on korkea.

– OAJ seisoo lakon aikana jäsentensä rinnalla ja kantaa täyden vastuun työtaistelusta. Jäsenemme voivat osallistua turvallisin mielin. Kentältä välittyy erittäin hyvä tunnelma – väki on aktiivisesti mukana ja yhteishenki on vahva, Raiskio sanoo.

Metropoliassa lakkovahdit ja lakkotapahtuma

Lakkovartiointi järjestetään Arabian, Karamalmin, Myllypuron ja Myyrmäen kampuksilla. Lakkovahdit ovat tavattavissa klo 9–11 näillä kampuksilla. Lakkotapahtuma järjestetään Myllypuron kampuksella klo 11.30–12.30. OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto on tavattavissa lakkotapahtumassa.

OAJ on aiemmin antanut lakkovaroitukset Metropolia Ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 8.4.), Tampereen ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 9.4.), Turun ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 14.4.), Jyväskylän ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 15.4.), Savonia-ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 16.4.2026) sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (lakkopäivä 21.3.).

Nykyisiä työehtoja noudatetaan siihen saakka, kunnes uusi työehtosopimus tulee voimaan.

Avainsanat

ammattikorkeakouluopettajalakkotyöehtosopimus

Yhteyshenkilöt

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
