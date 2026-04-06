Seitsemäs lakkovaroitus ammattikorkeakouluihin – historian ensimmäinen lakko Metropoliassa huomenna
7.4.2026 13:35:39 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote
OAJ antoi tänään jo seitsemännen ammattikorkeakouluja koskevan lakkovaroituksen, tällä kertaa vuorossa on LAB-ammattikorkeakoulu. Toteutuessaan lakko on 22. huhtikuuta. Koska sopua ei ole löytynyt, historian ensimmäinen lakko ammattikorkeakouluissa toteutuu huomenna Metropoliassa.
Opetusalan ammattijärjestön seitsemännen lakkovaroituksen kohteena on LAB-ammattikorkeakoulu. Vuorokauden mittainen lakko alkaa 22. huhtikuuta, ellei sopua löydy sitä ennen. Työriidan sovittelua jatkettiin eilen.
– Sovittelussa ollaan vielä aivan alkumetreillä. Vielä ei olla päästy keskustelemaan palkoista ja palkkausjärjestelmästä eikä kokonaisuudesta, vaan ensin keskustellaan useista tekstikysymyksistä, joista olemme erimielisiä työnantajatahon kanssa, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto toteaa.
Sovittelua jatketaan tällä viikolla.
Myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN on antanut LAB-ammattikorkeakoulua koskevan lakkovaroituksen.
OAJ kantaa vastuun työtaistelusta
Ammattikorkeakoulujen historian ensimmäinen lakko on Metropoliassa huomenna 8. huhtikuuta. Myös Tampereen ammattikorkeakoulun lakko toteutuu torstaina 9. huhtikuuta.
OAJ:n järjestöpäällikkö Kaj Raiskion mukaan lakkovalmius on korkea.
– OAJ seisoo lakon aikana jäsentensä rinnalla ja kantaa täyden vastuun työtaistelusta. Jäsenemme voivat osallistua turvallisin mielin. Kentältä välittyy erittäin hyvä tunnelma – väki on aktiivisesti mukana ja yhteishenki on vahva, Raiskio sanoo.
Metropoliassa lakkovahdit ja lakkotapahtuma
Lakkovartiointi järjestetään Arabian, Karamalmin, Myllypuron ja Myyrmäen kampuksilla. Lakkovahdit ovat tavattavissa klo 9–11 näillä kampuksilla. Lakkotapahtuma järjestetään Myllypuron kampuksella klo 11.30–12.30. OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto on tavattavissa lakkotapahtumassa.
OAJ on aiemmin antanut lakkovaroitukset Metropolia Ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 8.4.), Tampereen ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 9.4.), Turun ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 14.4.), Jyväskylän ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 15.4.), Savonia-ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 16.4.2026) sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (lakkopäivä 21.3.).
Nykyisiä työehtoja noudatetaan siihen saakka, kunnes uusi työehtosopimus tulee voimaan.
Yhteyshenkilöt
Katarina MurtoPuheenjohtajaOAJPuh:+358 50 568 9188katarina.murto@oaj.fi
Kaj RaiskioJärjestöpäällikköOAJPuh:+358 50 413 5948kaj.raiskio@oaj.fi
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
OAJ antoi kuudennen lakkovaroituksen ammattikorkeakouluille – kohteena Xamk6.4.2026 13:32:25 EEST | Tiedote
OAJ antoi tänään kuudennen lakkovaroituksen ammattikorkeakoulusektorille. Lakkovaroitus koskee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulua (Xamk). Lakko alkaa 21. huhtikuuta, ellei sopimusta synny sitä ennen.
OAJ antoi viidennen lakkovaroituksen ammattikorkeakouluille – kohteena Savonia1.4.2026 13:45:04 EEST | Tiedote
OAJ ja antoi tänään Savonia-ammattikorkeakoulua koskevan lakkovaroituksen valtakunnansovittelijalle ja Sivistysala ry:lle (Sivista). Vuorokauden mittainen lakko järjestetään Savoniassa 16.4., ellei sopimusta sitä ennen synny sovittelussa.
20 000 euron tutkimuspalkinto koulutuksellista eriarvoisuutta tutkivalle professorille31.3.2026 13:45:00 EEST | Tiedote
OAJ:n ja OKKA-säätiön uusi tutkimuspalkinto jaettiin tänään ensimmäistä kertaa. 20 000 euron arvoinen tutkimuspalkinto myönnettiin Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen professorille Sonja Kosuselle hänen koulutuksellista eriarvoisuutta käsittelevästä tutkimuksestaan.
Ammattikorkeakoulujen työehtosopimuskausi päättyy – OAJ:ltä neljäs lakkovaroitus31.3.2026 13:32:23 EEST | Tiedote
OAJ antoi tänään Jyväskylän ammattikorkeakoulua (JAMK) koskevan lakkovaroituksen valtakunnansovittelijalle ja Sivistysala ry:lle (Sivista). Vuorokauden mittainen lakko järjestetään JAMK:ssa 15.4., ellei sopimusta sitä ennen synny sovittelussa.
OAJ: Lakkovaroitus myös Turun ammattikorkeakoululle30.3.2026 13:37:31 EEST | Tiedote
OAJ antoi tänään kolmannen lakkovaroituksen valtakunnansovittelijalle ja Sivistysala ry:lle (Sivista). Lakkovaroitus koskee Turun ammattikorkeakoulua. Lakko alkaa 14.4., ellei ratkaisua synny sitä ennen. OAJ on antanut lakkovaroituksia ammattikorkeakouluihin, koska työnantajapuoli esitti päättyneissä työehtosopimusneuvotteluissa lukuisia heikennyksiä työehtoihin.
