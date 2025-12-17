Kolmenkulmaan uusi lounasravintola – punatiilinen teollisuusrakennus saneerattiin uuteen käyttöön
7.4.2026 11:14:05 EEST | Meijou Oy | Tiedote
Tampereen Kolmenkulmaan avautuu uusi lounasravintola, kun Ståhlberg Kahvilat laajentaa toimintaansa alueelle. Ravintola avaa ovensa keskiviikkona 8. huhtikuuta 2026 osoitteessa Kolmihaarankatu 3–5.
Ravintola toimii saneeratussa punatiilisessä teollisuusrakennuksessa, joka on muutettu ravintolakäyttöön. Tilojen saneerauksesta vastasi Meijou Oy.
Hanke liittyy kehitykseen, jossa olemassa oleville teollisille rakennuksille haetaan uusia käyttötarkoituksia kasvavilla yritysalueilla. Kolmenkulmassa muutos näkyy alueen voimakkaan kasvun ja lisääntyvän palvelutarpeen kautta. Saneerauksessa rakennuksen ekologiseen jalanjälkeen kiinnitettiin erityistä huomiota. Alun perin energialuokassa D ollut rakennus nostetaan A-energialuokan standardien mukaiseksi parantamalla talotekniikkaa.
– Purkamisen sijaan halusimme ottaa haasteen vastaan ja näimme tässä kohteessa selkeää potentiaalia. Vanhan säilyttäminen on ympäristöteko. Olemme hyödyntäneet saneerauksessa paljon kierrätysmateriaaleja ja esimerkiksi WC-kalusteiden kohdalla päädyimme kierrätettyihin vaihtoehtoihin, kertoo Meijou Oy:n toimitusjohtaja Marko Kuusisto.
Meijou Oy:llä on vankka kokemus vastaavista muutoshankkeista, joissa vanha rakennus saa uuden tarkoituksen.
– Olemme toteuttaneet vastaavia saneerauksia aiemminkin. Esimerkiksi Nekalassa sijaitseva Paunun Varikko on muutettu uuteen käyttöön. Tällaisissa hankkeissa keskeistä on, että rakennus saadaan takaisin aktiiviseen käyttöön ja palvelemaan alueen arkea, Kuusisto täydentää.
Suunnittelun lähtökohtana oli rakennuksen identiteetin vaaliminen. Arkkitehtonisessa ilmeessä on säilytetty materiaalien alkuperäinen luonne jättämällä rakenteita ja pintoja esiin. Vanha runko ja modernit ravintolatoiminnan ratkaisut sovitettiin yhteen. Toteutuksessa painotettiin erityisesti tilojen käytettävyyttä, asiakasvirtojen sujuvuutta sekä keittiö- ja palveluprosessien toimivuutta.
Ravintolaan tulee noin 150 asiakaspaikkaa. Lounasta tarjoillaan arkisin klo 10–15 ja viikonloppuisin klo 11–16. Tarjontaan kuuluu buffetlounas, päivittäin vaihtuvia pääruokia sekä kasvisvaihtoehto.
Ståhlberg Kahvilat on Pirkanmaalla toimiva ravintolaketju, jolla on useita toimipisteitä Tampereella ja lähialueilla.
Marko KuusistoToimitusjohtajaMeijou OyPuh:040 555 5413marko.kuusisto@meijou.fi
Mette HappoMarkkinointi- ja viestintäkoordinaattoriMeijou OyPuh:050 369 0584mette.happo@meijou.fi
