HOK-Elanto avaa kotimaisen Pretty Boy -ravintolan Jumboon

Pretty Boy on rento kanaravintola, jossa yhdistyvät mehukkaat boneless-annokset, rapeat wingsit, street food -klassikot kuten burgerit ja tacot sekä vegaaniset vaihtoehdot.

Ravintolan bravuuri on premium-tason kana-annokset: ensin valitaan kana, sitten lisukkeet ja kolmanneksi annoksen kruunaava kastike. Boneless-kana on asiakkaiden suosikki: se kypsennetään matalassa lämpötilassa sous vide -menetelmällä, mikä varmistaa, että maut, aromit ja ravinteet säilyvät.

– Pretty Boy on saanut alkunsa intohimosta street foodiin, suomalaiseen kanaan ja kastikkeisiin. Makumaailmat ovat Tokiosta Teksasiin ja Argentiinasta Souliin. Ja ruoka valmistetaan aina yhtä huolella kuin ystävälle tekisi, Pretty Boyn toimitusjohtaja Mikko Mollberg kuvaa ravintolan taustaa.

Jumboon avattava ravintola on Pretty Boy -ketjun kymmenes, mutta S-ryhmän franschising-yhteistyön ensimmäinen ravintola. Ravintola sijaitsee Jumbon kauppakeskuksen ravintolamaailman ensimmäisessä kerroksessa. Asiakaspaikkoja on 80.

– Asiakkaiden kiinnostus laadukkaaseen, nopeasti saatavaan ruokaan kasvaa jatkuvasti. Pretty Boy vastaa tähän kysyntään vahvalla brändillä, laadukkailla raaka‑aineilla ja selkeällä konseptilla, ja siksi se sopii hyvin osaksi HOK‑Elannon ravintolatarjontaa. Olemme iloisia saadessamme avata ravintolan yhteistyössä Pretty Boy -ketjun kanssa, HOK-Elannon ravintoloiden johtaja Satu Rytkönen sanoo.

Haaveissa laajentuminen ympäri Suomea

Jumboon avattavan ravintolan taustalla on S-ryhmän ja Pretty Boyn tuore franschicing-sopimus. Yhteistyössä S-ryhmä tuo uutta makua ravintolatarjontaansa premium-tason fast food –ravintolalla, Pretty Boylle yhteistyö lisää kasvumahdollisuuksia.

– Yhteistyö S-ryhmän kanssa tarkoittaa meille luotettavaa ja osaavaa partneria ravintolan operointiin sekä potentiaalia kasvaa maanlaajuisesti. Odotukset ovat korkealla ja jännitys ensimmäisestä ravintola-avauksesta on käsin kosketeltava, Pretty Boyn Mollberg kuvaa.

S-ryhmä on ravintola-alan suurin toimija: ravintoloita on yli 450 ravintolaa ja niitä löytyy ympäri Suomen.

– Meidän tehtävämme ja tavoitteemme on tarjota asiakkaille kaikkiin erilaisiin hetkiin ja tilanteisiin sopiva ravintolaelämys. Kehitämme ravintoloita, niin omia ketjujamme kuin uniikkeja ravintoloitamme koko ajan ja ideoimme uutta. Täydennämme tarjontaamme tarvittaessa kumppanuuksilla. Pretty Boy on lupaava kotimainen ja trendikäs ketju, jonka kasvutarinassa haluamme olla mukana, nopean syömisen konsepteista S-ryhmässä vastaava johtaja Sarita Lehtinen kertoo.

Yhteistyön tavoitteena on avata tulevaisuudessa lisää ravintoloita eri puolille Suomea.

Pretty Boy –ravintola avautuu Jumbo-kauppakeskuksen ravintolamaailman ensimmäiseen kerrokseen 21.4.2026.



Ravintola on avoinna:

ma-pe klo 10.30–21.00

su 11.00–18.00.