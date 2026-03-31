HOK-Elanto avaa kotimaisen Pretty Boy -ravintolan Jumboon
7.4.2026 11:13:35 EEST | HOK-Elanto | Tiedote
Pretty Boy on suomalainen premium-tason katuruokaravintola, joka tarjoaa rentoutta ja luksusta hyvässä tasapainossa. Pääraaka-aineena on kotimainen kana ja erikoisuutena omalla reseptiikalla tehdyt kastikkeet. Ravintola avautuu 21.4. ja sitä operoi S-ryhmän suurin osuuskauppa HOK-Elanto franschising-sopimuksella.
Pretty Boy on rento kanaravintola, jossa yhdistyvät mehukkaat boneless-annokset, rapeat wingsit, street food -klassikot kuten burgerit ja tacot sekä vegaaniset vaihtoehdot.
Ravintolan bravuuri on premium-tason kana-annokset: ensin valitaan kana, sitten lisukkeet ja kolmanneksi annoksen kruunaava kastike. Boneless-kana on asiakkaiden suosikki: se kypsennetään matalassa lämpötilassa sous vide -menetelmällä, mikä varmistaa, että maut, aromit ja ravinteet säilyvät.
– Pretty Boy on saanut alkunsa intohimosta street foodiin, suomalaiseen kanaan ja kastikkeisiin. Makumaailmat ovat Tokiosta Teksasiin ja Argentiinasta Souliin. Ja ruoka valmistetaan aina yhtä huolella kuin ystävälle tekisi, Pretty Boyn toimitusjohtaja Mikko Mollberg kuvaa ravintolan taustaa.
Jumboon avattava ravintola on Pretty Boy -ketjun kymmenes, mutta S-ryhmän franschising-yhteistyön ensimmäinen ravintola. Ravintola sijaitsee Jumbon kauppakeskuksen ravintolamaailman ensimmäisessä kerroksessa. Asiakaspaikkoja on 80.
– Asiakkaiden kiinnostus laadukkaaseen, nopeasti saatavaan ruokaan kasvaa jatkuvasti. Pretty Boy vastaa tähän kysyntään vahvalla brändillä, laadukkailla raaka‑aineilla ja selkeällä konseptilla, ja siksi se sopii hyvin osaksi HOK‑Elannon ravintolatarjontaa. Olemme iloisia saadessamme avata ravintolan yhteistyössä Pretty Boy -ketjun kanssa, HOK-Elannon ravintoloiden johtaja Satu Rytkönen sanoo.
Haaveissa laajentuminen ympäri Suomea
Jumboon avattavan ravintolan taustalla on S-ryhmän ja Pretty Boyn tuore franschicing-sopimus. Yhteistyössä S-ryhmä tuo uutta makua ravintolatarjontaansa premium-tason fast food –ravintolalla, Pretty Boylle yhteistyö lisää kasvumahdollisuuksia.
– Yhteistyö S-ryhmän kanssa tarkoittaa meille luotettavaa ja osaavaa partneria ravintolan operointiin sekä potentiaalia kasvaa maanlaajuisesti. Odotukset ovat korkealla ja jännitys ensimmäisestä ravintola-avauksesta on käsin kosketeltava, Pretty Boyn Mollberg kuvaa.
S-ryhmä on ravintola-alan suurin toimija: ravintoloita on yli 450 ravintolaa ja niitä löytyy ympäri Suomen.
– Meidän tehtävämme ja tavoitteemme on tarjota asiakkaille kaikkiin erilaisiin hetkiin ja tilanteisiin sopiva ravintolaelämys. Kehitämme ravintoloita, niin omia ketjujamme kuin uniikkeja ravintoloitamme koko ajan ja ideoimme uutta. Täydennämme tarjontaamme tarvittaessa kumppanuuksilla. Pretty Boy on lupaava kotimainen ja trendikäs ketju, jonka kasvutarinassa haluamme olla mukana, nopean syömisen konsepteista S-ryhmässä vastaava johtaja Sarita Lehtinen kertoo.
Yhteistyön tavoitteena on avata tulevaisuudessa lisää ravintoloita eri puolille Suomea.
Pretty Boy –ravintola avautuu Jumbo-kauppakeskuksen ravintolamaailman ensimmäiseen kerrokseen 21.4.2026.
Ravintola on avoinna:
ma-pe klo 10.30–21.00
su 11.00–18.00.
HOK-Elanto
S-ryhmän suurin osuuskauppa HOK-Elanto on yli 720 000 asiakasomistajan oma osuuskauppa, jonka liikevaihto vuonna 2025 oli noin 2,7 miljardia euroa. HOK-Elannossa työskentelee lähes 7 000 henkeä, ja osuuskaupan monipuolisia palveluita käyttää vuosittain yli 150 miljoonaa asiakasta Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Tuusulassa ja Vantaalla.
Kun kaikki Alepat, S-marketit, Prismat, Food Market Herkku, ravintolat, ABC-asemat ja latauspisteet, Sokokset ja Sokos Emotion -myymälät, Hautaus- ja lakipalvelupisteet sekä Omistajapalvelupisteet lasketaan yhteen, toimipaikkoja HOK-Elannolla on yli 400.
Lue lisää julkaisijalta HOK-Elanto
S-market Martinlaaksoa uudistetaan – myymälä palvelee asiakkaita taas 7.5. alkaen31.3.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
S-market Martinlaakso Vantaalla sulkeutuu lauantai-iltana 11.4. myymälässä tehtävän uudistuksen vuoksi. Myymälä palvelee asiakkaita jälleen torstaista 7.5. alkaen. Remontissa myymälän ilmettä uudistetaan nykyaikaisemmaksi, valikoimaa kehitetään vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden toiveita ja kassa-alueelle avataan uusi itsepalvelukassa nopeuttamaan asiointia.
HOK-Elannon hyvä työ henkilöstön mielenterveyteen panostamisessa palkittiin jälleen – Hyvän mielen työpaikka ‑tunnustus jo viidettä vuotta peräkkäin24.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
HOK-Elannolle on myönnetty Hyvän mielen työpaikka® -merkki nyt viidettä vuotta peräkkäin – lähes ainoana yrityksenä Suomessa. Suomen suurimmassa osuuskaupassa on tehty henkilöstön mielenterveyttä tukevaa työtä pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti jo pitkään.
Prisma Itäkeskuksen uudistus päätökseen – uudistuneen myymälän avajaisia juhlitaan 26.3. alkaen23.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Tammikuussa alkaneet uudistustyöt ovat tulossa päätökseen Prisma Itäkeskuksessa. Uudistuneen myymälän avajaisia juhlistetaan 26.3. alkaen. Uudistuksen myötä myymälästä löytyvät muun muassa suositut siipi- ja kebabbuffetit, laajennettu hedelmä- ja vihannesosasto sekä uudistettu käyttötavarapuoli.
Tuusulan ensimmäinen Prisma rakentuu hyvää vauhtia – 100 työpaikkaa aukeaa hakuun kevään aikana20.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
HOK-Elanto rakentaa parhaillaan uutta Prismaa Tuusulan Hyrylään. Prisma rakentuu Tuusulan uuden kunnantalon naapuriin, ja valmista on syksyllä 2026. Valmistuessaan Prisma Tuusula työllistää noin 100 kaupan alan ammattilaista.
Uudistunut Alepa Porvoonkatu avataan 26.3. – luvassa mahtavia avajaistarjouksia19.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Helsingissä sijaitsevan Alepa Porvoonkadun remontti on valmistumassa, ja myymälä avaa ovensa asiakkaille 26.3. klo 10. Remontissa uudistettiin myymälän valikoimaa, sisustusta ja kylmäkalusteita.
