Ilmainen myymälänouto saapuu Suur‑Savon ruokakauppoihin
7.4.2026 11:35:00 EEST | Osuuskauppa Suur-Savo | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savo kehittää palvelujaan tuomalla Prisma.fi-verkkokaupan myymälänoudon S-marketteihin ja Saleihin huhti-toukokuussa. Ilmainen myymälänouto otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa: ensimmäisiin Suur-Savon ruokakauppoihin palvelu tulee 7.4. ja lisää myymälöitä liittyy mukaan 4.5.
Myymälänoudon avulla Prisma.fi-verkkokaupan ostokset voi tilata noudettavaksi helposti omasta lähimyymälästä. Ilmainen myymälänouto tuo Prisma.fi-verkkokaupan laajan käyttötavaravalikoiman pienemmillekin paikkakunnille ja tilaukset voi noutaa kätevästi kassalta vaikkapa ruokaostosten yhteydessä. Yksittäisen tilauksen enimmäispaino on 10 kiloa ja pakettien käsittelystä vastaa myymälän henkilökunta.
Myymälänouto on käytössä seuraavissa Osuuskauppa Suur-Savon myymälöissä 7.4. alkaen:
-
S-market Mäntyharju, Ristiina, Juva, Kerimäki, Laitaatsilta, Rantasalmi, Joroinen ja Rantakylä
-
Sale Puumala, Anttola, Hurissalo, Pertunmaa, Savonranta, Enonkoski, Jäppilä ja Virtasalmi
Palvelu laajentuu seuraaviin Osuuskauppa Suur-Savon myymälöihin 4.5. alkaen:
-
S-market Haukivuori, Hirvensalmi, Mertala, Mikkeli, Urpola, Sulkava, Savonlinna ja Peitsari
-
Sale Kontiopuisto, Naarajärvi, Tusku, Nuijamies, Savisilta, Laajalampi, Mikkeli ja Otava
Osuuskauppa Suur-Savon Prisma- ja Sokos-myymälöissä myymälänouto on ollut käytössä jo aiemmin. Nyt ruokakauppoihin laajentunut myymälänouto parantaa alueellista palvelua, sielläkin, missä omaan Prismaan on enemmän matkaa.
- Laajentamalla myymälänoutoa tuomme Prisman valikoimat entistä lähemmäksi asiakkaitamme ympäri Etelä-Savoa. Paikallisten ohella palvelu on kätevä ja odotettu uudistus myös toimialueemme lukuisille kesäasukkaille, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon kehitysjohtaja ja vt. marketkaupanjohtaja Tuomas Jääskeläinen.
Myymälänouto yhdistää verkkokaupan helppouden ja lähikaupan vaivattoman asioinnin, ja sen voi ottaa käyttöön verkkotilauksen yhteydessä. Noutomyymälä valitaan verkkokauppatilausta tehdessä, minkä jälkeen asiakas saa tilausvahvistuksen sekä ilmoitukset tilauksen etenemisestä sähköpostitse ja tekstiviestillä. Kun tilaus on saapunut myymälään, asiakas saa noutoilmoituksen ja voi hakea paketin kassalta QR-koodia näyttämällä. Tilauksella on kolmen vuorokauden noutoaika, ja asiakasta muistutetaan ennen viimeistä noutopäivää.
Osuuskauppa Suur-Savon lisäksi S-ryhmän myymälänoutoverkosto laajenee kevään 2026 aikana sadoilla uusilla toimipisteillä ympäri Suomen. Osa osuuskaupoista ottaa käyttöön myös Sokos.fi-verkkokaupan myymälänoudon ruokakauppoihin. Osuuskauppa Suur-Savon alueelle Sokoksen valikoimat ovat tilattavissa toistaiseksi Sokos- ja Prisma-myymälöihin.
Lisätietoja:
Tuomas Jääskeläinen, kehitysjohtaja ja vt. marketkaupanjohtaja, Osuuskauppa Suur-Savo
p. 010 764 0004 tai tuomas.jaaskelainen@sok.fi
Tuomas Jääskeläinen
