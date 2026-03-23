ENNAKKOTIEDOTE: Rehellinen kirja yritysjohtajan sairastumisesta antaa alkoholismille kasvot – Johanna Pohjolan ja Juha Rantasen Sokea piste (Gummerus) ilmestyy 3.5.
7.4.2026 11:33:03 EEST | Gummerus | Tiedote
Vuorineuvos Juha Rantanen toimi lähes 30 vuoden ajan suuryritysten johtotehtävissä. Potkut Outokummun toimitusjohtajan paikalta johtivat alkoholiongelman kärjistymiseen, jonka päätteeksi läheiset toimittivat Rantasen päihdehoitoon. Hoitolaitoksessa hän tapasi täysin toisenlaisista taustoista tulevia ihmisiä, joiden kanssa entisellä yritysjohtajalla ei ollut mitään yhteistä – paitsi päihderiippuvuus. Se avasi hänen silmänsä. Johanna Pohjolan ja Juha Rantasen Sokea piste – Kuinka alkoholismi muutti yritysjohtajan elämän (Gummerus) ilmestyy 3.5.
Elämäkerrallisessa teoksessa Juha Rantanen kertoo uransa käännekohdista, alkoholiriippuvuudesta ja siitä raitistumisesta. Rehellinen ja taitavasti kirjoitettu kirja osoittaa, että alkoholismi voi osua keneen tahansa. Alkoholismi ei koske vain syrjäytyneitä, vaan myös korkeasti koulutettuja ja esihenkilöasemassa työskenteleviä ihmisiä.
"Alkoholiriippuvuus ei aina ilmene niin, että vedetään pullo Koskenkorvaa ja tapellaan kapakassa. Kaltaisiani valkokaulusalkoholisteja on Suomessa paljon. On paljon miehiä ja naisia, jotka alkoholisoituvat tissuttelemalla ja juovat lopulta pakonomaisesti ilman suurempaa draamaa", Rantanen sanoo kirjassa.
Aiheeseen liittyy kuitenkin yhä suuri stigma eli häpeäleima, jota hän haluaa tarinallaan purkaa. Nykyisin Rantanen työskentelee päihdehoidon parissa tavoitteenaan muuttaa sitä saavutettavammaksi ja vaikuttavammaksi.
"Suomalaisessa päihde- ja riippuvuustyössä ei näytä olevan sen enempää tavoitteita kuin mittaustakaan, arvioinnista puhumattakaan. Kokonaiskuvan sijaan puhutaan yksittäisistä tempuista, kuten alkoholin kotiinkuljetuksesta. Kaipaan keskustelua esimerkiksi siitä, millä keinoin voisimme vähentää alkoholista johtuvia kuolemia. Haastan myös yrityksiä ottamaan vastuuta henkilöstönsä päihdeongelmista."
Tietokirjailija Johanna Pohjola on työskennellyt toimittajana mm. Ylellä ja Helsingin Sanomissa ja toimii nykyisin viestintäpäällikkönä Riippuvuudet ry:ssä. Hänen teoksensa Isä pullossa – Matka alkoholistin mieleen ja maailmaan (2020) sai Lauri Jäntin tunnustuspalkinnon. Vapaaksi miellyttämisestä – Toipumiskirja hyväksynnän hakijoille ilmestyi vuonna 2024.
Vuorineuvos Juha Rantanen työskenteli mm. Outokummun ja Ahlströmin toimitusjohtajana. Hallitustyötä hän on tehnyt mm. Stora Enson hallituksen varapuheenjohtajana ja Gasumin hallituksen puheenjohtajana. Kymmenen raittiin vuoden aikana riippuvuuden hoidosta on tullut hänelle sydämen asia. Rantanen on yksi päihdekuntoutuslaitos Kantamon perustajista ja omistajista ja toimii sen hallituksen puheenjohtajana.
Johanna Pohjola ja Juha Rantanen: Sokea piste – Kuinka alkoholismi muutti yritysjohtajan elämän (Gummerus)
238 sivua
Ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana 3.5., lukija: Raiko Häyrinen
Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:
Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
