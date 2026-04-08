Yleistuki työttömille käyttöön 1.5. – Tarveharkinta koskee useampia kuin ennen

Toukokuun alussa otetaan käyttöön uusi yleistuki työttömille. Yleistukea voivat saada työttömät, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan tai joiden ansiopäivärahakausi on päättynyt. Kela siirtää nykyiset työmarkkinatuen ja peruspäivärahan saajat yleistuen piiriin 1.5.2026 alkaen.

Yleistuen määrä on sama kuin nykyisten työmarkkinatuen ja peruspäivärahan eli noin 800 euroa kuukaudessa.

Tarveharkinta voi pienentää yleistukea

Työttömille maksettava yleistuki on tarveharkintainen tuki, eli sen saaminen edellyttää taloudellisen tuen tarvetta. Tarveharkinta tulee uutena asiana niille, jotka ovat saaneet aiemmin peruspäivärahaa, sekä yli 55-vuotiaille työmarkkinatuen saajille.

– Tarveharkinta ulottuu jatkossa kaikkiin Kelan työttömyystukea saaviin. Se on merkittävä muutos, sillä peruspäivärahan saajilla tarveharkintaa ei ole ollut lainkaan, ja työmarkkinatuessa tarveharkinta on rajattu pois suurimmalta osalta yli 55-vuotiailta, toteaa etuuspäällikkö Kirsi Metsävainio Kelasta.

Tarveharkinta tarkoittaa, että yleistukeen vaikuttavat pääomatulot ja muut kuin palkkatulot, kuten omaishoidon tuki, osingot tai vuokratulot. Tarveharkinnan tuloraja on 311 euroa kuukaudessa. Jos tuloja on enemmän, puolet tulorajan ylittävistä tuloista vähennetään yleistuesta.

Palkkatulot vaikuttavat yleistukeen samalla tavalla kuin ne ovat vaikuttaneet työmarkkinatukeen ja peruspäivärahaan. Myös yleistuki pienenee asteittain palkkatulojen kasvaessa niin, että jokainen palkkana ansaittu euro vähentää tukea 50 senttiä. Tarveharkinnassa oleva 311 euron tuloraja ei siis koske palkkatuloja.

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen vaikutus pohdittavana

Uuden yleistukilain mukaan myös osittainen varhennettu vanhuuseläke vaikuttaa yleistuen tarveharkinnassa ja voi vähentää yleistukea. Tämä yksityiskohta laissa on herättänyt paljon kysymyksiä, sillä moni työtön on alkanut nostaa osittaista varhennettua vanhuuseläkettä ennen kuin sen vaikutuksista yleistukeen on ollut tietoa.

Tilanne voi kuitenkin vielä muuttua, sillä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen vaikutukset yleistukeen ovat parhaillaan uudelleen arvioitavana, ja yleistukilakiin saatetaan tehdä vielä muutoksia.

Kela seuraa asian etenemistä ja viestii mahdollisista yleistukilakia koskevista muutoksista asiakkailleen heti kun tiedot tarkentuvat.

Kela-asiointiin ei muutoksia

Yleistukea hakevien Kela-asiointiin ei ole tulossa muutoksia. Tukea voivat hakea Kelasta työttömät, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan tai joiden ansiopäivärahakausi on päättynyt. Edellytyksenä yleistuen saamiselle on, että asiakkaalla on työnhaku voimassa työllisyyspalveluissa. Yleistukea haetaan takautuvasti kuten nykyisiäkin työttömyystukia.

Yli 230 000 Kelan peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajaa siirtyy toukokuun alussa yleistuen piiriin. Vuonna 2025 Kelan työttömyystukia sai kaikkiaan noin 350 000 henkilöä.

Lisätietoja

