Järvi-Suomen Energia parantaa sähkön toimitusvarmuutta Suomenniemellä kahdella työmaalla

Suomenniemellä, kuten muuallakin Järvi-Suomen Energian toiminta-alueella, taajamien sähköverkon toimitusvarmuusinvestoinnit on pääosin saatu valmiiksi jo aiempina vuosina. Nyt työt keskittyvät haja-asutusalueille sähköä syöttäviin keskijänniterunkoverkkoihin. Verkkoa maakaapeloidaan ja metsiä halkoneita ilmajohtolinjoja siirretään teiden varsille.

Verkostotyöt Suomenniemen molemmilla työmailla käynnistyvät huhtikuun aikana. Taajaman pohjoispuolella, Lappeenrannantien varrella sijaitsevalla työmaalla sähköverkkoa uudistetaan kolmella erillisellä alueella: Kallioranta, Partonen ja Haukkalahdenniemi. Toinen verkostotyömaa sijaitsee Suomenniemen taajaman itäpuolella, ja sen aloitus on siirtynyt kelirikon takia huhtikuun loppupuolelle. Tästä työmaasta on tiedotettu aiemmin.

Valtatie 13:n oikealla puolella sijaitsevalla työmaalla toimitusvarmuutta rakennetaan pääosin maakaapelilla. Ilmajohto-osuudet toteutetaan yhden kilovoltin (1 kV) tekniikalla, joka on kustannustehokas ja parantaa toimitusvarmuutta runkolinjasta haarautuvilla pienitehoisilla ilmajohtolinjoilla. Tekniikalla korvataan keskijännitteisiä ilmajohtoja.

Maakaapeliojaa kaivetaan työmaan alueella yhteensä 17 kilometriä, ja uutta ilmajohtoa rakennetaan kolme kilometriä. Vanhaa ilmajohtoverkkoa puretaan 19 kilometriä. Työmaan piirissä on 86 Järvi-Suomen Energian asiakaskohdetta, joista 51 prosenttia on vapaa-ajan asuntoja. Hanke täydentää edellisvuosien investointeja, ja sen vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle.

– Vanhojen keskijännitehaarojen uudistaminen parantaa sähkön toimitusvarmuutta Suomenniemen alueella huomattavasti, kertoo Järvi-Suomen Energian projektipäällikkö Jyri Löppönen.

Hankkeeseen osallistuu myös Järvi-Suomen Valokuitu, joka rakentaa alueelle nopeat tietoliikenneyhteydet mahdollistavaa valokuituverkkoa. Yhteishankkeilla minimoidaan kaivuutöistä asukkaille syntyvä haitta ja parannetaan kustannustehokkuutta.

Investoinnin arvo on noin miljoona euroa. Urakoitsijana toimii Enerke Oy. Yhteensä Järvi-Suomen Energia investoi Suomenniemen sähköverkkoon tänä vuonna noin kaksi miljoonaa euroa.

Verkonrakennustyöt valmistuvat vuoden 2026 loppuun mennessä. Käytöstä poistuva ilmajohtolinja puretaan talven 2027 aikana, ja viimeistelytyöt valmistuvat kesään 2027 mennessä.

Toimitusvarmuutta rakennetaan taloudellisesti ja turvallisesti

Sähköverkon rakentaminen vaihtelevissa maasto-olosuhteissa on haastavaa. Haja-asutusalueilla verkkoa rakennetaan tarkkaan harkiten ja eri tekniikoita hyödyntäen. Maakaapeloinnin lisäksi metsien keskelle aikoinaan rakennettuja ilmajohtoja siirretään teiden varsille, missä niiden huolto on helpompaa ja vikojen korjaaminen nopeampaa.

Verkostotyömaa voi hidastaa alueen liikennettä. Teillä liikkujia pyydetään huomiomaan nopeusrajoitukset ja noudattamaan varovaisuutta. Järvi-Suomen Energia huolehtii, että työmaa-alueet on merkitty asianmukaisesti ja toteutettu turvallisuus edellä.

Järvi-Suomen Energia rakentaa sähköverkkoa ja varmistaa sähköntoimituksen alueensa asiakkaille tasapuolisesti ja mahdollisimman taloudellisesti. Yhtiö investoi vuoden 2026 aikana sähköverkkoon noin 40 miljoonaa euroa. Uutta toimitusvarmaa sähköverkkoa rakennetaan noin 750 kilometriä. Verkon parantamishankkeet merkitsevät paljon aluetaloudelle.