KSPT Eristyspalvelut nousee yrityskaupalla talotekniikan eristyspalveluiden valtakunnalliseksi kärkinimeksi

1.4.2026 voimaan tulleen kaupan myötä Eristysvelho Oy:n Päijät-Hämeen alueen eristysliiketoiminta yhdistyy osaksi KSPT Eristyspalveluita. Yrityskauppa on merkittävä askel KSPT:n kasvustrategiassa, joka tähtää palvelukyvyn parantamiseen ja valtakunnalliseen markkinajohtajuuteen eristysalalla.



”Tämä yrityskauppa on meille merkittävä virstanpylväs. Yhdistämme kaksi alan huippuosaajaa vahvaksi kokonaisuudeksi ja laajennamme samalla maantieteellistä peittoamme. Jatkossa palvelemme asiakkaitamme entistä leveämmillä hartioilla ja paikallisella läsnäololla Etelä-, Keski- ja Itä-Suomen maakunnissa”, toteaa Jukka Peltonen, liiketoimintajohtaja, KSPT Eristyspalvelut Oy.

Vahva kasvu ja paikallinen erikoistuminen

Yli 30 ammattilaista työllistävä Eristysvelho Oy on tunnettu vahvasta asemastaan Etelä-Suomessa. Kauppa lähes kaksinkertaistaa KSPT Eristyspalvelut Oy:n henkilöstömäärän, ja yhdistynyt yhtiö työllistää nyt yli 50 eristysalan asiantuntijaa.

Yrityskulttuurien yhteensopivuus oli keskeinen tekijä kaupan toteutumisessa. Molempia yhtiöitä yhdistää tinkimätön työmoraali ja panostus työn korkeaan laatuun, mikä on kriittistä erityisesti energiatehokkuutta parantavissa eristysratkaisuissa.

Eristysvelho Oy:n toimitusjohtaja Niko Heiskanen näkee yhdistymisessä suuria etuja erityisesti henkilöstölle: ”Eristysvelhon tarina saa parhaan mahdollisen jatkumon osana KSPT:tä. Henkilöstöllemme tämä avaa uusia kehitysmahdollisuuksia vakaassa ja kasvavassa organisaatiossa. Oli ensiarvoisen tärkeää löytää kumppani, joka jakaa saman arvopohjan ja arvostuksen perinteistä ammattitaitoa kohtaan. Yhdessä pystymme tarjoamaan henkilöstöllemme entistä monipuolisempia projekteja.”

Palveluverkosto kattaa talouskasvun solmukohdat

Kaupan myötä KSPT Eristyspalveluiden toiminta-alue laajenee merkittävästi. Yhtiön huolto- ja asennusverkosto kattaa nyt kasvukeskuksia kuten Lahti, Turku, Tampere, Jyväskylä, Seinäjoki, Mikkeli, Kouvola ja Kuopio.

”Tiivis toimipisteverkostomme takaa, että olemme lähellä asiakasta kaikissa Suomen tärkeimmissä talouskeskuksissa. Tämä parantaa vasteaikaamme ja mahdollistaa suurtenkin valtakunnallisten hankkeiden tehokkaan toteutuksen”, Peltonen kertoo.