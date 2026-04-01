KSPT Eristyspalvelut nousee yrityskaupalla talotekniikan eristyspalveluiden valtakunnalliseksi kärkinimeksi
7.4.2026 12:26:45 EEST | KSPT Eristyspalvelut Oy | Tiedote
KSPT Eristyspalvelut Oy on ostanut Eristysvelho Oy:n Päijät-Hämeen alueen eristysliiketoiminnan. Kaupan myötä yhtiö vahvistaa asemaansa yhtenä Suomen suurimmista talotekniikan eristyspalveluiden toimijoista. Strateginen laajentuminen tuo palvelut kattavasti Suomen keskeisiin kasvukeskuksiin ja kasvattaa yhtiön henkilöstömäärän yli 50 ammattilaiseen.
1.4.2026 voimaan tulleen kaupan myötä Eristysvelho Oy:n Päijät-Hämeen alueen eristysliiketoiminta yhdistyy osaksi KSPT Eristyspalveluita. Yrityskauppa on merkittävä askel KSPT:n kasvustrategiassa, joka tähtää palvelukyvyn parantamiseen ja valtakunnalliseen markkinajohtajuuteen eristysalalla.
”Tämä yrityskauppa on meille merkittävä virstanpylväs. Yhdistämme kaksi alan huippuosaajaa vahvaksi kokonaisuudeksi ja laajennamme samalla maantieteellistä peittoamme. Jatkossa palvelemme asiakkaitamme entistä leveämmillä hartioilla ja paikallisella läsnäololla Etelä-, Keski- ja Itä-Suomen maakunnissa”, toteaa Jukka Peltonen, liiketoimintajohtaja, KSPT Eristyspalvelut Oy.
Vahva kasvu ja paikallinen erikoistuminen
Yli 30 ammattilaista työllistävä Eristysvelho Oy on tunnettu vahvasta asemastaan Etelä-Suomessa. Kauppa lähes kaksinkertaistaa KSPT Eristyspalvelut Oy:n henkilöstömäärän, ja yhdistynyt yhtiö työllistää nyt yli 50 eristysalan asiantuntijaa.
Yrityskulttuurien yhteensopivuus oli keskeinen tekijä kaupan toteutumisessa. Molempia yhtiöitä yhdistää tinkimätön työmoraali ja panostus työn korkeaan laatuun, mikä on kriittistä erityisesti energiatehokkuutta parantavissa eristysratkaisuissa.
Eristysvelho Oy:n toimitusjohtaja Niko Heiskanen näkee yhdistymisessä suuria etuja erityisesti henkilöstölle: ”Eristysvelhon tarina saa parhaan mahdollisen jatkumon osana KSPT:tä. Henkilöstöllemme tämä avaa uusia kehitysmahdollisuuksia vakaassa ja kasvavassa organisaatiossa. Oli ensiarvoisen tärkeää löytää kumppani, joka jakaa saman arvopohjan ja arvostuksen perinteistä ammattitaitoa kohtaan. Yhdessä pystymme tarjoamaan henkilöstöllemme entistä monipuolisempia projekteja.”
Palveluverkosto kattaa talouskasvun solmukohdat
Kaupan myötä KSPT Eristyspalveluiden toiminta-alue laajenee merkittävästi. Yhtiön huolto- ja asennusverkosto kattaa nyt kasvukeskuksia kuten Lahti, Turku, Tampere, Jyväskylä, Seinäjoki, Mikkeli, Kouvola ja Kuopio.
”Tiivis toimipisteverkostomme takaa, että olemme lähellä asiakasta kaikissa Suomen tärkeimmissä talouskeskuksissa. Tämä parantaa vasteaikaamme ja mahdollistaa suurtenkin valtakunnallisten hankkeiden tehokkaan toteutuksen”, Peltonen kertoo.
Yhteyshenkilöt
Jukka Peltonen, liiketoimintajohtaja, KSPT Eristyspalvelut Oy
Puh. 0400 102 919, jukka.peltonen@kspt.fi
Niko Heiskanen, toimitusjohtaja, Eristysvelho Oy
Puh. 040 744 7157, niko.heiskanen@eristysvelho.fi
KSPT Eristyspalvelut Oy
KSPT Eristyspalvelut Oy on talotekniikan eristyksiin erikoistunut asiantuntijayritys, joka tarjoaa korkealaatuisia eristysratkaisuja uudis- ja saneerauskohteisiin valtakunnallisesti. Yrityksen kulmakiviä ovat vankka ammattitaito, tinkimätön työnlaatu ja asiakaslähtöinen palvelu.
KSPT Eristyspalvelut on osa KSPT Groupia, joka on monipuolinen teollisuuden ja rakentamisen palvelukokonaisuus. Konserni palvelee asiakkaitaan talotekniikan lisäksi uretaanieristysten, teollisuuseristysten, kunnossapidon sekä eristeiden peltipäällystetuotannon tarpeissa.
Eristysvelho Oy
Eristysvelho Oy on kokenut talotekniikan eristyspalveluihin erikoistunut yritys, joka tunnetaan vahvasta ja luotettavasta toiminnastaan Etelä-Suomen alueella. Yritys tarjoaa kattavia ratkaisuja LVI-eristyksiin, mukaan lukien lämpö-, vesi-, viemäri- ja iv-kanavaeristykset sekä tekniset eristykset.
Eristysvelhon toimintaa ohjaavat korkea työmoraali, joustavuus ja tinkimätön viimeistely. Yhtiö on rakentanut pitkäaikaisia kumppanuuksia rakennusliikkeiden ja LVI-urakointiyritysten kanssa, ja se työllistää yli 30 eristysalan ammattilaista.
