Pitkäaikaissairaiden nuorten hoitotasapaino säilyy hyvin siirryttäessä aikuispuolelle
9.4.2026 08:37:05 EEST | HUS | Tiedote
Vasta valmistunut tutkimus osoittaa, että pitkäaikaissairaiden nuorten siirtyminen lasten erikoissairaanhoidosta aikuisten palveluihin sujuu suurella osalla hyvin. Erityisesti myönteiset hoitokokemukset ja huolellisesti suunniteltu siirtymäprosessi tukevat hoitotasapainon säilymistä. Psyykkisellä hyvinvoinnilla on aiemmin tiedettyä merkittävämpi rooli siirtymävaiheessa.
HUSin ja Helsingin yliopiston tutkijat selvittivät Uudessa lastensairaalassa hoidossa tai seurannassa olleiden pitkäaikaissairaiden nuorten hoitotasapainon muutoksia siirryttäessä lastensairaalasta hoitoon aikuispuolelle. Lisäksi tarkasteltiin, miten hoitotasapaino ja nuoren mielenterveyden häiriö perussairauden lisäksi liittyi elämänlaatuun ja hoitokokemuksiin ennen siirtymistä ja sen jälkeen.
Tutkimukseen osallistui 253 nuorta, joista 199 vastasi kyselyyn vuoden ja 172 kahden vuoden kuluttua siirrosta. Osallistujien keski-iät olivat 17, 18 ja 20 vuotta. Hoitotasapaino voitiin määrittää 99 prosentille nuorista ennen siirtoa ja yli 80 prosentille vuoden ja kahden vuoden kuluttua siirtymisestä. Hoitotasapaino luokiteltiin joko hyväksi, kohtalaiseksi tai huonoksi. Psykiatriset diagnoosit saatiin potilastiedoista.
”Suurimmalla osalla nuorista hoitotasapaino pysyi vakaana siirtymävaiheen aikana”, kertoo erikoislääkäri Mira Kallio Lasten ja nuorten sairauksista.
Psyykkisellä sairaudella oli yhteys huonompaan hoitotasapainoon
Tutkimuksessa ei havaittu merkittäviä eroja nuorten terveyteen liittyvässä elämänlaadussa tai hoitokokemusten kokonaispisteissä sen mukaan, oliko heidän pitkäaikaissairautensa hyvässä, kohtalaisessa vai huonossa hoitotasapainossa. Sen sijaan nuorilla, joilla oli psyykkinen sairaus, hoitotasapaino oli heikompi ja terveyteen liittyvä elämänlaatu alhaisempi sekä ennen siirtymistä että sen jälkeen. Tutkimus nostaakin esiin psyykkisen hyvinvoinnin aiempaa merkittävämmän roolin siirtymävaiheessa.
”Lisätutkimusta tarvitaan sen selvittämiseksi, miten pitkäaikaissairaita nuoria ja nuoria aikuisia, joilla on lisäksi psyykkinen sairaus, voidaan tukea paremmin siirtymävaiheen aikana tässä tutkimuksessa havaittujen erojen vähentämiseksi”, Kallio sanoo.
Yliopistollisessa sairaalassa tutkimus on osa hoitoa: uudet tutkimuslöydökset muuttavat hoitokäytäntöjä tehokkaammiksi ja auttavat kohdistamaan hoitoja oikein. Teemme tiivistä tutkimusyhteistyötä Helsingin yliopiston ja muiden korkeakoulujen kanssa ja julkaisemme vuosittain noin 3000 vertaisarvioitua tutkimusta.
Tämän päivän tutkimus on huomisen parempaa hoitoa.
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mira Kallio, p. 050 427 8944, mira.kallio@hus.fi
HUS Lasten ja nuorten sairaudet
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.
HUSissa saa vuosittain hoitoa 700 000 potilasta. Meillä työskentelee 26 500 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.
HUS – Vaikuttavinta hoitoa
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HUS
Hjärnaneurysmens läge förutsäger dödligheten vid en hjärnblödning8.4.2026 08:38:10 EEST | Pressmeddelande
En internationell studie under ledning av HUS neurokirurgi avslöjade att hjärnaneurysmens läge har en betydande inverkan på prognosen för en livshotande hjärnblödning. I synnerhet rupterade aneurysm i bakre delen av skallen är förknippade med en stor risk för plötslig död.
Aivovaltimon pullistuman sijainti ennustaa aivoverenvuodon kuolleisuutta8.4.2026 08:38:10 EEST | Tiedote
HUSin neurokirurgian johtama kansainvälinen tutkimus paljasti, että aivovaltimon pullistuman sijainti vaikuttaa merkittävästi hengenvaarallisen aivoverenvuodon ennusteeseen. Erityisesti kallon takaosan puhjenneisiin aneurysmiin liittyy suurin äkkikuolemariski.
Cerebral aneurysm's location predicts cerebral hemorrhage's mortality8.4.2026 08:38:10 EEST | Press release
An international study led by HUS Neurosurgery revealed that the location of a cerebral aneurysm has a significant effect on the prognosis of life-threatening cerebral hemorrhage. Ruptured aneurysms in the back of the skull especially have the highest risk of sudden death.
Årsberättelse 2025: HUS lyckades balansera sin ekonomi och täcka sitt underskott från tidigare år2.4.2026 08:48:03 EEST | Pressmeddelande
HUS årsberättelse för 2025 har publicerats. Årsberättelsen anger vägen mot HUS strategiska mål under året och utvecklingsriktningen för den specialiserade sjukvården inom de kommande åren.
Vuosikertomus 2025: HUS onnistui tasapainottamaan taloutensa ja kattamaan aiempien vuosien alijäämät2.4.2026 08:48:03 EEST | Tiedote
HUSin vuosikertomus vuodelta 2025 on julkaistu. Vuosikertomus kertoo, miten HUSin strategiset tavoitteet etenivät vuoden aikana, ja mihin suuntaan erikoissairaanhoitoa kehitetään tulevina vuosina.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme