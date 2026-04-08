Pitkäaikaissairaiden nuorten hoitotasapaino säilyy hyvin siirryttäessä aikuispuolelle

HUSin ja Helsingin yliopiston tutkijat selvittivät Uudessa lastensairaalassa hoidossa tai seurannassa olleiden pitkäaikaissairaiden nuorten hoitotasapainon muutoksia siirryttäessä lastensairaalasta hoitoon aikuispuolelle. Lisäksi tarkasteltiin, miten hoitotasapaino ja nuoren mielenterveyden häiriö perussairauden lisäksi liittyi elämänlaatuun ja hoitokokemuksiin ennen siirtymistä ja sen jälkeen.

Tutkimukseen osallistui 253 nuorta, joista 199 vastasi kyselyyn vuoden ja 172 kahden vuoden kuluttua siirrosta. Osallistujien keski-iät olivat 17, 18 ja 20 vuotta. Hoitotasapaino voitiin määrittää 99 prosentille nuorista ennen siirtoa ja yli 80 prosentille vuoden ja kahden vuoden kuluttua siirtymisestä. Hoitotasapaino luokiteltiin joko hyväksi, kohtalaiseksi tai huonoksi. Psykiatriset diagnoosit saatiin potilastiedoista.

”Suurimmalla osalla nuorista hoitotasapaino pysyi vakaana siirtymävaiheen aikana”, kertoo erikoislääkäri Mira Kallio Lasten ja nuorten sairauksista.

Psyykkisellä sairaudella oli yhteys huonompaan hoitotasapainoon

Tutkimuksessa ei havaittu merkittäviä eroja nuorten terveyteen liittyvässä elämänlaadussa tai hoitokokemusten kokonaispisteissä sen mukaan, oliko heidän pitkäaikaissairautensa hyvässä, kohtalaisessa vai huonossa hoitotasapainossa. Sen sijaan nuorilla, joilla oli psyykkinen sairaus, hoitotasapaino oli heikompi ja terveyteen liittyvä elämänlaatu alhaisempi sekä ennen siirtymistä että sen jälkeen. Tutkimus nostaakin esiin psyykkisen hyvinvoinnin aiempaa merkittävämmän roolin siirtymävaiheessa.

”Lisätutkimusta tarvitaan sen selvittämiseksi, miten pitkäaikaissairaita nuoria ja nuoria aikuisia, joilla on lisäksi psyykkinen sairaus, voidaan tukea paremmin siirtymävaiheen aikana tässä tutkimuksessa havaittujen erojen vähentämiseksi”, Kallio sanoo.

