Jo yli 300 000 myytyä kirjaa: Koululaisten suosikkisarja Isämies jatkuu!
9.4.2026 08:45:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Tällä viikolla ilmestyvä Isämies ja karmea Keisari on hulvattoman lastenkirjasarjan yhdeksäs kirja. Arttu Unkarin ja Kai Vaalion omalaatuinen poliisihahmo seikkailee myös syksyllä julkaistavassa Isämiehen idioottimaiset iskäsadut 3 -kirjassa.
Ilmestyy 9.4.
Isämies mestaroi jälleen uudessa Isämies ja karmea Keisari -kirjassa!
Oonan kouluun saapuu uusi oppilas, joka viis veisaa säännöistä ja pistää kaiken sekaisin – Masi Keisari Juniorilla on nimittäin siihen varaa. Upporikkaan isän hemmoteltu poika tuntuu saavan kaiken, mitä haluaa.
Oonan paras ystävä Eeli on aivan Masin lumoissa, mutta Oonaa epäilyttää. Myös isä Keisari vaikuttaa kummalliselta: mikä on hänen huippusalainen projektinsa ja miksi Keisareiden kotikartanossa on paikkoja, joihin ei saa mennä?
Kun Oonan lähipiirin ihmiset Isämiestä myöten alkavat käyttäytyä oudosti, alkaa vaikuttaa siltä, että tekeillä on jotain kierompaa kuin kukaan osaa aavistaa.
Arttu Unkarin ja Kai Vaalion huippusuosittua Isämies-sarjaa on myyty kaikissa formaateissa jo yli 300 000 kappaletta. Painetun kirjan lisäksi Isämies on varsin suosittu äänikirjapalveluissa: Isämiehen idioottimaiset iskäsadut 2 oli viime vuoden neljänneksi kuunnelluin lastenkirja.
Vuonna 2020 alkaneen sarjan kymmenes osa ilmestyy tänä syksynä. Silloin luvassa on jälleen hulvattomia, lyhyitä satuja Isämiehen idioottimaisten iskäsatujen kolmannessa osassa. Tällä viikolla ilmestyvä Isämies ja karmea Keisari on puolestaan pidemmistä Isämies-tarinakirjoista kuudes.
Sarjan käännösoikeudet on myyty Puolaan, Hollantiin, Tanskaan, Saksaan ja Viroon.
Isämies ja karmea Keisari ilmestyy kovakantisen lisäksi Jani Karvisen lukemana äänikirjana sekä sähkökirjana.
Arttu Unkari on lastenkirjailija ja alakoulun opettaja. Kai Vaalio on graafikko, sarjakuvataiteilija ja lastenkirjailija.
Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt sekä lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi
Anni Gullichsen
Lasten- ja nuortenkirjat,
Otavan kirjasto, sarjakuvat
