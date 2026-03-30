Alkon Q1/2026 myynti: Alkoholittomien ja oluiden myynti kasvussa, kokonaislitramyynti laski hieman
8.4.2026 07:16:00 EEST | Alko Oy | Tiedote
Tammi-maaliskuussa Alkon litramyynti laski 1,4 prosenttia. Oluiden ja alkoholittomien juomien suosio kasvoi voimakkaasti, kun taas viinien ja väkevien myynti laski. Nuorempi sukupolvi lähestyy juomavalintoja käytännöllisesti ja arvojen kautta. Pakkaustyyppien keveneminen on selkeästi yleistyvä trendi.
Vuoden 2026 ensimmäisellä kvartaalilla Alkon myyntilitrat laskivat 1,4 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Viinien kokonaismyynti laski lähes kuusi prosenttia: valkoviinien myynti väheni lähes 8 prosenttia, punaviinien myynti 4 prosenttia ja kuohuviinien noin 6 prosenttia. Roseeviinien myynti oli samaa tasoa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Suurin syy viinien myynnin selvään laskuun oli vuoden alussa viineille kohdistettu yli 10 prosentin veronkorotus. Viileä alkuvuosi nosti punaviinien kysyntää suhteessa valkoviineihin, mutta veronkorotukset painoivat koko kategorian myyntiä. Väkevien juomien, erityisesti vodkien ja viinojen, myynti laski. (linkki Alkon myyntitilastoihin)
”Puna- ja valkoviineissä Ranska on ensimmäisellä kvartaalilla porskuttanut ja kiinnostanut alkuperämaana. Kuohuviineissäkin lasku on muita maita maltillisempaa. Ranskalaiset viinit istuvat hyvin suomalaiseen ruokakulttuuriin kuten talven pataruokiin, riistalihaan tai juustoihin. Suomalaiset mieltävät ranskalaiset viinit laadukkaiksi, perinteikkäiksi ja luotettaviksi”, kertoo tuoteviestintäpäällikkö Anri Lindström. Alkon valikoimassa ranskalaisia viinejä on lähes 450.
Oluiden litramyynti kasvoi 45 prosenttia ja panimotuotteiden lähes 29 prosenttia vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä. Alkoholittomien juomien suosio jatkui vahvana. Tammi–maaliskuun aikana niiden litramyynti kasvoi lähes 42 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Alkoholittomien osuus kokonaismyynnistä on edelleen maltillinen – alle kaksi prosenttia – mutta trendi on selvästi nouseva.
”Olemme aktiivisesti kehittäneet olutvalikoimaamme ja tämä näkyy myös myynnissämme. Meillä on monipuolinen kattaus niin perusoluita kuin erikoisoluitakin ja hinta on kilpailukykyinen. Panostamme siihen, että asiakkaat saavat kaikki juomat saman katon alta.”
Uusi sukupolvi viiniostoksilla
”Paljon puhutaan siitä, miten nuorempi sukupolvi suhtautuu eri tavalla juomiseen ja viiniin. Me huomaamme omissa asiakkaissamme, että nuoret ovat kyllä kiinnostuneita viineistä, mutta vähän eri vinkkelistä.”
Lindströmin mukaan nuoret lähestyvät ostotilanteita hyvin käytännöllisesti.
”Valinta tehdään usein konkreettisen käyttötarpeen tai tilanteen mukaan, etsien varmoja, itselle ja kaveripiirille sopivia vaihtoehtoja. Alkoon ei tulla välttämättä hakemaan tiettyä tuotetta kuten punaviiniä, vaan haetaan juoma tilanteeseen, kuten kavereiden illanviettoon. Nuorten ostokäyttäytymisessä näyttäisi yhdistyvän myös tietoisuus omista arvoista ja tavoitteista löytää paras mahdollinen vastine rahalle; ei välttämättä haeta sitä halvinta vaihtoehtoa.”
Pakkausten keveneminen selkeä trendi
Lindströmin mukaan juomien pakkausvalinnat ovat yksi konkreettisimmista tavoista, joilla viiniala voi vähentää ympäristökuormitustaan.
”Koko Alkon litramyynnistä kevyempien lasipullojen osuus oli viime vuonna 21,4 prosenttia ja nyt ensimmäisellä kvartaalilla osuus oli noin 20 prosenttia. Lasipulloissa myydyistä viineistä lähes 34 prosenttia myytiin kevyessä lasipullossa ja reilut 4 prosenttia muovipullossa.”
”Kevyet juomapakkaukset kasvattavat selvästi suosiotaan, joka on tosi iloinen asia. Pullon paino ei kerro viinin laadusta, mutta se vaikuttaa merkittävästi viinin hiilijalanjälkeen. Lasipakkaus ja kuljetus muodostavat ison osan viinin kokonaispäästöistä, ja kevyempi pullo voi vähentää päästöjä tuntuvasti ilman, että viini kärsii.”
”Kuluttajan asenteetkin ovat hiljalleen muuttumassa. Samalla tavalla kuin kierrekorkki aikanaan koettiin vähän halpana, myös kevyt pullo tai muovipullo on vielä joillekin laatumielikuvaa haastava, mutta nämä ennakkoluulot ovat onneksi murenemassa.”
Alko on lisännyt julkiseen kvartaaliraportointiinsa myös pakkaustyyppien myynnin raportoinnin.
Yhteyshenkilöt
Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi
Alko haluaa tarjota asiakkailleen maailmanluokan palvelua. Monipuolinen ja uudistuva yli 11 000 tuotteen valikoima mahdollistaa nojatuolimatkat ympäri maailmaa asiakkaan omassa olohuoneessa. Asiakkaitamme palvelee monikanavainen palveluverkosto: 360 myymälää, yli 100 noutopistettä, verkkokauppa ja mobiilisovellus. Vuonna 2025 Alkon liikevaihto oli 1,0 miljardia euroa ja asiakaskäyntejä oli yli 43 miljoonaa.
Vastuullisuus on meille sydämen asia. Arjessamme se tarkoittaa muun muassa tinkimätöntä myynninvalvontaa, hankinnan läpinäkyvyyden kehittämistä, pakkausmateriaalien kierrätystä, tuoteturvallisuutta sekä hyvinvointia edistäviä hankkeita.
