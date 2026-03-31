Hauhon hurmaava etsiväjengi sekaantuu taas asioihin, jotka eivät heille kuulu – Hanni Maulan Teetä ja teräaseita -romaanissa selvitellään tekoälyn saloja ja ympäristörikosta
7.4.2026 14:00:53 EEST | Karisto | Tiedote
Hanni Maulan esikoisdekkari Vintagea ja veritekoja esitteli ihananrasittavan Helvi Helven puudeleineen ja omalaatuisine ystävineen, ja nyt Hauhon etsiväjengi tarjoilee taas nauruhermoja kutkuttavaa jännitystä Torstain murhakerhon hengessä! Teetä ja teräaseita -romaanissa Helvi ystävineen saa vihiä paikallisen jätefirman hämäristä kuvioista.
Keskellä kukkeinta kesää Hauholla paljastuu ympäristörikosten sarja, joka uhkaa kunnan matkailumainetta. Sitten vihatussa jätefirmassa tapahtuu epäilyttävä onnettomuus, ja pian perheyrityksen perintöprinssi katoaa.
Hauhon etsiväjengi ei malta olla tyrkkäämättä teelusikkaansa soppaan, vaikka omiakin ongelmia heillä olisi. Eläköityneen kirjastonhoitajan Helvin puudeli on erityisen äksy, perinnerakentaja Riitta kohtaa miehen menneisyydestä ja kyläkaupan Hannu kipuilee vaateliaiden asiakkaiden keskellä. Aina on kuitenkin aikaa myös pöyhiä paikallisen jätefirman rötöksiä, ihmetellä tekoälyä ja odottaa koiranpentuja syntyväksi!
YTM Hanni Maula (s. 1976) on hitaasti helsinkiläistynyt hämäläinen, joka on kirjastonhoitajaksi valmistuttuaan työskennellyt parikymmentä vuotta toimittajana. Hän rakastaa suomalaista designia, huonosti käyttäytyviä puudeleita ja tuoreita munkkeja.
Teetä ja teräaseita julkaistaan 16.4.2026.
Teos julkaistaan kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukee Ella Pyhältö.
Haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset medialle: jenni.heiti@otava.fi
Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
Jenni Heiti
