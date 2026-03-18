Vapaaehtoistyöhön Korkeasaaressa? Tue koululaisryhmien eläintarhavierailuja ja vietä päivä eläinten parissa

Vapaaehtoiset toimivat pareittain koululaisryhmien tukena Korkeasaaressa. Tehtävänä on kulkea ryhmien mukana ja varmistaa, että vierailu sujuu turvallisesti ja mukavasti. Et tarvitse aiempaa kokemusta tai turvallisuusalan osaamista, Korkeasaaren omat vartijat vastaavat turvallisuudesta. Jo pelkkä aikuisten vapaaehtoisten läsnäolo riittää rauhallisen tunnelman ylläpitämiseksi.



Ajankohdat (kello 9:30-14):

Keskiviikko 22.4.

Keskiviikko 29.4.

Torstai 30.4.

27.–29.5.



Voit osallistua yhteen tai useampaan päivään.



Kenelle tämä sopii?

Yritystiimeille yhteiseksi vapaaehtoispäiväksi

Yksityishenkilöille, jotka haluavat tehdä hyvää ja kokeilla vapaaehtoistyötä



Mitä tarjoamme?

Selkeän perehdytyksen ja ohjeet

Mahdollisuuden tehdä merkityksellistä vapaaehtoistyötä inspiroivassa ympäristössä

Unohtumattoman päivän eläinten ja lasten parissa



Suomen suosituin auttamisen sovellus Commu huolehtii vapaaehtoisten koordinoinnista ja siitä, että saat kaikki tarvittavat tiedot ennen päivää. Ilmoittaudu mukaan auttamaan, yhdessä, ystävän tai vaikka työporukkasi kanssa!



Lisätiedot ja ilmoittautuminen Commun perustajalta, Sami Ekmarkilta, sami@commuapp.fi ja 0443774707.