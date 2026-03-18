Vapaaehtoistyöhön Korkeasaaressa? Tue koululaisryhmien eläintarhavierailuja ja vietä päivä eläinten parissa
8.4.2026 07:50:00 EEST | Commu | Tiedote
Haluaisitko kokeilla vapaaehtoistoimintaa Korkeasaaren eläintarhassa, lasten ja eläinten parissa? Nyt siihen on mahdollisuus! Auttamisen sovellus Commu etsii vapaaehtoisia Korkeasaaren eläintarhaan tukemaan koululaisryhmien vierailuja. Päivän aikana pääset liikkumaan eläinten keskellä ja tekemään merkityksellistä auttamista lasten turvallisen retkipäivän mahdollistamiseksi.
Vapaaehtoiset toimivat pareittain koululaisryhmien tukena Korkeasaaressa. Tehtävänä on kulkea ryhmien mukana ja varmistaa, että vierailu sujuu turvallisesti ja mukavasti. Et tarvitse aiempaa kokemusta tai turvallisuusalan osaamista, Korkeasaaren omat vartijat vastaavat turvallisuudesta. Jo pelkkä aikuisten vapaaehtoisten läsnäolo riittää rauhallisen tunnelman ylläpitämiseksi.
Ajankohdat (kello 9:30-14):
- Keskiviikko 22.4.
- Keskiviikko 29.4.
- Torstai 30.4.
- 27.–29.5.
Voit osallistua yhteen tai useampaan päivään.
Kenelle tämä sopii?
- Yritystiimeille yhteiseksi vapaaehtoispäiväksi
- Yksityishenkilöille, jotka haluavat tehdä hyvää ja kokeilla vapaaehtoistyötä
Mitä tarjoamme?
- Selkeän perehdytyksen ja ohjeet
- Mahdollisuuden tehdä merkityksellistä vapaaehtoistyötä inspiroivassa ympäristössä
- Unohtumattoman päivän eläinten ja lasten parissa
Suomen suosituin auttamisen sovellus Commu huolehtii vapaaehtoisten koordinoinnista ja siitä, että saat kaikki tarvittavat tiedot ennen päivää. Ilmoittaudu mukaan auttamaan, yhdessä, ystävän tai vaikka työporukkasi kanssa!
Lisätiedot ja ilmoittautuminen Commun perustajalta, Sami Ekmarkilta, sami@commuapp.fi ja 0443774707.
Karoliina KauhanenCommuPuh:0403614070karoliina@commuapp.ficommuapp.fi
Commu on Suomen suosituin auttamisen sovellus - lataa Commu nyt!
Commu on kolmen nuoren yrittäjän rakentama mobiilisovellus, jossa voi pyytää ja antaa apua. Commussa yksityishenkilöt, yhdistykset ja yritykset kohtaavat toisensa auttamisen, talkoilun ja vapaaehtoistyön merkeissä. Commun kautta on tehty jo yli 50,000 hyvää tekoa ympäri Suomen. Commu tarjoaa yrityksille helpon tavan tehdä vapaaehtoistoimintaa ja osallistaa henkilöstöä hyviin tekoihin, sekä yhdistyksille tavan löytää vapaaehtoisia ja hallinnoida vapaaehtoistoimintaa. Kunnille Commu tarjoaa valmiin naapuriapualustan, jossa asukkaat voivat pyytää ja antaa apua, lisäten yhteisöllisyyttä ja vähentänen yksinäisyyttä. Lataa Commu nyt!
Lue lisää julkaisijalta Commu
Vapaaehtoispäivä inspiroi nuoria auttamaan ja luomaan hyvän tahdon kierrettä - 150 Helsinki Business Collegen opiskelijaa jalkautui auttamaan apua tarvitsevia pääkaupunkiseudulla18.3.2026 10:45:00 EET | Tiedote
Helsinki Business College ja auttamisen sovellus Commu järjestivät keskiviikkona 11.3. poikkeuksellinen vapaaehtoispäivän, kun 150 kansainvälisen seminaarin opiskelijaa osallistui vapaaehtoistoimintaan eri puolilla pääkaupunkiseutua. Monille päivä oli heidän elämänsä ensimmäinen kokemus vapaaehtoistyöstä, vieläpä vieraassa maassa.
Commu App vann ett internationellt ESG-pris - "Tinder för goda gärningar" gör det enkelt att be om hjälp och ge hjälp.11.3.2026 08:39:52 EET | Pressmeddelande
Commu App, "Tinder for Good" från Finland, vann det internationella CommuniCare Impact Award vid Global ESG Awards-galan. Priset lyfter fram Commu som en pionjär inom gemenskaps- och hållbar utveckling. Commu App stöder lokala gemenskaper och grannhjälp, vilket främjar starkare samhällen och socialt välbefinnande världen över.
Suomalainen auttamisen sovellus Commu voitti kansainvälisen ESG-palkinnon11.3.2026 08:39:52 EET | Tiedote
Suomalainen sovellus Commu voitti kansainvälisen CommuniCare Impact Award -palkinnon Global ESG Awards -gaalassa. Kyseinen palkinto luovutettiin ensimmäistä kertaa kilpailun historiassa Suomeen. Palkinto korostaa Commua yhteisöllisyyden ja sosiaalisen vastuullisuuden edelläkävijänä. Commu tukee paikallista yhteisöllisyyttä ja naapuriapua mahdollistamalla auttamisen ja avun pyytämisen muutamalla napin painalluksella.
Commu App won an international ESG award - "Tinder for Good" makes asking for help and giving help easy11.3.2026 08:39:52 EET | Press release
Commu App, "Tinder for Good" from Finland, won the international CommuniCare Impact Award at the Global ESG Awards gala. The award highlights Commu as a pioneer in community and sustainable development. Commu App supports local community and neighborly assistance, which promotes stronger communities and social well-being worldwide.
150 kansainvälistä opiskelijaa jalkautuu Helsinkiin auttamaan - vapaaehtoistyön ensiaskeleet vieraassa maassa3.3.2026 08:15:00 EET | Tiedote
Business Collegen kansainvälisen usean päivän seminaarin 150 opiskelijaa osallistuu keskiviikkona 11.3. vapaaehtoistoimintaan eri puolilla Helsinkiä. Opiskelijat ovat noin 15-20-vuotiaita, ja monille kyseessä on aivan ensimmäinen kokemus auttamisesta ja vapaaehtoistyöstä, vieläpä vieraassa maassa. Päivän aikana opiskelijat jalkautuvat yli 20 eri kohteeseen auttamaan esimerkiksi pakkaus-, järjestely- ja lajittelutehtävissä, ruokajakelussa, lipaskeräyksissä sekä muissa talkootehtävissä.
