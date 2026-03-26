Yliopiston Apteekin laaja tuotevalikoima nyt Wolt-sovelluksessa

Yliopiston Apteekit palvelevat Wolt-sovelluksessa erittäin laajoin aukioloajoin. Tuotevalikoimaan kuuluu sovelluksessa yli 4 000 itsehoitolääkettä ja hyvinvointituotetta. Wolt-toimitukset ovat tarjolla 14 kaupungissa: Espoo, Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kemi, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pori, Salo, Savonlinna, Tampere, Turku ja Vantaa.

“Wolt-sovelluksessa voimme palvella yhä laajempaa asiakasjoukkoa ja toimittaa tuotteet tunnissa kotiin. Tavoitteemme on tarjota asiakkaille aina erinomainen asiakaskokemus”, Yliopiston Apteekin kaupallinen johtaja Markus Sinisalo sanoo.

“Wolt on vakiintunut osaksi monen suomalaisen arkea. Mahtavaa, että nyt myös Yliopiston Apteekin laaja valikoima on saatavilla Woltin-sovelluksessa. Yhteistyö tuo heidän tuotteensa uuteen digitaaliseen kanavaan ja antaa asiakkaille entistä enemmän vaihtoehtoja”, Wolt Suomen maajohtaja Anna Klaile kertoo.

Wolt-sovelluksessa ei ole mahdollista tilata reseptilääkeitä, vaan niiden tilaus tapahtuu verkkoapteekissa ya.fi. Asiakas voi siellä valita toimitustavaksi Wolt-pikatoimituksen tai muun toivomansa toimitustavan.