Yliopiston Apteekin laaja tuotevalikoima nyt Wolt-sovelluksessa
8.4.2026 08:30:37 EEST | Yliopiston Apteekki | Tiedote
Yliopiston Apteekin erittäin laaja itsehoitolääke- ja hyvinvointituotevalikoima on nyt saatavilla Wolt-sovelluksessa laajoin palveluajoin 14 suuressa kaupungissa. Tuotteet toimitetaan asiakkaalle Yliopiston Apteekista tunnissa tilauksesta. Wolt-pikatoimitus on myös valittavissa toimitustavaksi verkkoapteekissa ya.fi.
Yliopiston Apteekit palvelevat Wolt-sovelluksessa erittäin laajoin aukioloajoin. Tuotevalikoimaan kuuluu sovelluksessa yli 4 000 itsehoitolääkettä ja hyvinvointituotetta. Wolt-toimitukset ovat tarjolla 14 kaupungissa: Espoo, Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kemi, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pori, Salo, Savonlinna, Tampere, Turku ja Vantaa.
“Wolt-sovelluksessa voimme palvella yhä laajempaa asiakasjoukkoa ja toimittaa tuotteet tunnissa kotiin. Tavoitteemme on tarjota asiakkaille aina erinomainen asiakaskokemus”, Yliopiston Apteekin kaupallinen johtaja Markus Sinisalo sanoo.
“Wolt on vakiintunut osaksi monen suomalaisen arkea. Mahtavaa, että nyt myös Yliopiston Apteekin laaja valikoima on saatavilla Woltin-sovelluksessa. Yhteistyö tuo heidän tuotteensa uuteen digitaaliseen kanavaan ja antaa asiakkaille entistä enemmän vaihtoehtoja”, Wolt Suomen maajohtaja Anna Klaile kertoo.
Wolt-sovelluksessa ei ole mahdollista tilata reseptilääkeitä, vaan niiden tilaus tapahtuu verkkoapteekissa ya.fi. Asiakas voi siellä valita toimitustavaksi Wolt-pikatoimituksen tai muun toivomansa toimitustavan.
Yliopiston Apteekin mediapuhelinArkisin klo 9-16Puh:09 5420 4750
Yliopiston Apteekki on huolehtinut suomalaisten hyvinvoinnista jo yli kaksi ja puoli vuosisataa. Palvelemme asiakkaita apteekeissa ja verkkoapteekissa ya.fi kaikkialla Suomessa. Tarjoamme myös terveydenhuollon toimijoille laajan valikoiman palveluita aina lääkkeiden valmistuksesta annosjakeluun. Olemme Helsingin yliopiston omistama yritys, jonka tuotto käytetään koulutukseen ja tutkimukseen. Asioidessasi Yliopiston Apteekissa olet mukana huolehtimassa huomisen yhteiskunnasta kanssamme.
