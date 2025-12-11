Puolustusalan liikevaihto kasvoi voimakkaasti – puolustusteollisuus vahvistaa nousuaan Suomen talouden tukipilariksi

Lisäksi PIA ry:n jäsenistön suora työllistävyys oli yli 14 000 työntekijää (12 000). Toimialan epäsuora työllistävyys Suomessa on 35 000 henkilöä.

Kasvu kuvastaa puolustus-, ilmailu-, avaruus- ja turvallisuusteollisuuden vahvaa kehitystä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Erityisesti puolustus- ja avaruussektoreilla kysyntä on jatkunut korkeana muuttuneen turvallisuusympäristön ja teknologisten investointien myötä.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan panostaminen pysyi korkealla, 15 %. PIA:n jäsenyritykset investoivat merkittävästi innovaatioihin, uusiin teknologioihin, osaamiseen ja tuotantokapasiteettiin, mikä tukee toimialan pitkän aikavälin kasvua ja kilpailukykyä.

”Voimakas liikevaihtokasvu osoittaa, että suomalaisella puolustus-, ilmailu- ja avaruusteollisuudella on poikkeuksellisen vahva kehitys- ja kasvuvaihe. Ala ei ainoastaan vastaa turvallisuusympäristön muutoksiin, vaan on myös kasvamassa yhdeksi Suomen talouden tukipilareista. Tämä edellyttää pitkäjänteistä yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä sekä panostuksia innovaatioihin, osaamiseen, tutkimukseen ja kansainväliseen verkottumiseen,” kommentoi Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n pääsihteeri Tuija Karanko.

Kasvun taustalla vaikuttavat toimintaympäristön muutokset ja lisääntyneet puolustusinvestoinnit, mikä näkyy erityisesti vahvistuneena vientitoimintana. Suomalaisten puolustusalan yritysten kilpailukyky perustuu korkeaan teknologiseen osaamiseen, luotettavuuteen sekä kykyyn toimia osana kansainvälisiä toimitus- ja arvoketjuja. Tämä luo erinomaiset edellytykset kasvattaa vientiä, syventää kansainvälisiä kumppanuuksia ja vahvistaa Suomen roolia eurooppalaisessa puolustusteollisessa yhteistyössä.

Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry on Suomessa toimivan puolustus-, ilmailu-, avaruus- ja turvallisuusteollisuuden etujärjestö. PIA:n jäsenenä on vajaa 300 alalla toimivaa teknologiayritystä. Vuoden 2025 tiedot perustuvat PIA:n jäsenyritysten toimittamiin tietoihin.



