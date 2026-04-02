SDP EDUSKUNTA

SDP:n Suhonen: Hallitus maalaa ruosteen päälle - tasa-arvolaki ei estä syrjintää, jos sitä lisätään muualla

7.4.2026 13:21:02 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

SDP:n Timo Suhonen pitää hallituksen tasa-arvolain muutosta pääosin kosmeettisena ja varoittaa, että samaan aikaan valmisteltu määräaikaisuuksien vapauttaminen voi lisätä raskaus- ja perhevapaasyrjintää.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen kritisoi hallituksen esitystä tasa-arvolakia koskevista muutoksista.

”Tämä esitys on silmälumetta - sama kuin maalaisi ruosteen päälle. Raskaus- ja perhevapaasyrjintä on jo nyt kielletty, mutta sitä tapahtuu silti,” Suhonen sanoo.

Suhosen mukaan esitys ei puutu siihen, miksi syrjintä jatkuu työelämässä. Syrjintä tapahtuu usein tilanteissa, joissa sitä on vaikea todistaa. Silloin pelkkä lain “selkeyttäminen” ei riitä. Hän nostaa esiin hallituksen politiikan ristiriidan:

”Samaan aikaan kun hallitus sanoo torjuvansa syrjintää, se lisää perusteettomia määräaikaisia työsuhteita. Juuri näissä tilanteissa syrjintä tapahtuu - sopimusta ei vain jatketa,” 

Hänen mukaansa tasa-arvon edistäminen edellyttää konkreettisempia toimia.

”Tarvitaan vahvempaa suojaa työntekijöille ja aidosti vaikuttavia keinoja puuttua syrjintään. Nykyinen hallituksen esitys ei muuta todellisuutta työpaikoilla,” Suhonen päättää.

tasa-arvotyöelämä- ja tasa-arvovaliokuntaraskaussyrjintämääräaikainen työsuhderaskaus- ja perhevapaasyrjintätasa-arvolaki

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye