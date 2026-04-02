SDP:n Suhonen: Hallitus maalaa ruosteen päälle - tasa-arvolaki ei estä syrjintää, jos sitä lisätään muualla
7.4.2026 13:21:02 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n Timo Suhonen pitää hallituksen tasa-arvolain muutosta pääosin kosmeettisena ja varoittaa, että samaan aikaan valmisteltu määräaikaisuuksien vapauttaminen voi lisätä raskaus- ja perhevapaasyrjintää.
SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen kritisoi hallituksen esitystä tasa-arvolakia koskevista muutoksista.
”Tämä esitys on silmälumetta - sama kuin maalaisi ruosteen päälle. Raskaus- ja perhevapaasyrjintä on jo nyt kielletty, mutta sitä tapahtuu silti,” Suhonen sanoo.
Suhosen mukaan esitys ei puutu siihen, miksi syrjintä jatkuu työelämässä. Syrjintä tapahtuu usein tilanteissa, joissa sitä on vaikea todistaa. Silloin pelkkä lain “selkeyttäminen” ei riitä. Hän nostaa esiin hallituksen politiikan ristiriidan:
”Samaan aikaan kun hallitus sanoo torjuvansa syrjintää, se lisää perusteettomia määräaikaisia työsuhteita. Juuri näissä tilanteissa syrjintä tapahtuu - sopimusta ei vain jatketa,”
Hänen mukaansa tasa-arvon edistäminen edellyttää konkreettisempia toimia.
”Tarvitaan vahvempaa suojaa työntekijöille ja aidosti vaikuttavia keinoja puuttua syrjintään. Nykyinen hallituksen esitys ei muuta todellisuutta työpaikoilla,” Suhonen päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Timo SuhonenKansanedustajaPuh:040 356 6869timo.suhonen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Suhonen jyrähtää: Hallitus on murtanut kansalaisten kriisinkestävyyttä2.4.2026 12:07:56 EEST | Tiedote
Savo-Karjalan vaalipiirin varkautelainen kansanedustaja Timo Suhonen korostaa hallituksen vastuuta suomalaisten kriisinkestävyydestä tällä hetkellä.
Kvarnström (SDP): Personer med NPF behöver bättre stöd i ett tidigare skede - regeringens politik går i fel riktning2.4.2026 08:05:00 EEST | Pressmeddelande
Riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) har lämnat in ett skriftligt spörsmål om tjänster för personer med neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF). Han ser en motstridighet mellan regeringsprogrammets skrivning om NPF-barn och alla nedskärningar som har gjorts och planeras.
SDP:n Kvarnström: Nepsy-palvelut on turvattava varhaisemmassa vaiheessa – hallituksen linja vie väärään suuntaan2.4.2026 08:05:00 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) vaatii, että neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten tuki on varmistettava nykyistä varhaisemmassa vaiheessa. Hän on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle ja kritisoi ristiriitaa hallitusohjelman tavoitteiden ja käytännön politiikan välillä.
SDP:n Kumpula-Natri: Hankintalain 10 prosentin omistusvaade romuttaa toimivia palveluja1.4.2026 13:35:47 EEST | Tiedote
Eduskunnan on pysäytettävä tai muutettava hankintalakiesitystä. Hallituksen esittämä hankintalain 10 prosentin omistusraja uhkaa lisätä kuntien ja hyvinvointialueiden kustannuksia sadoilla miljoonilla euroilla, heikentää palveluiden järjestämistä ja ajaa pienet kunnat mahdottomaan tilanteeseen, toteaa kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri (sd).
SDP:n Jani Kokko jatkaa Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin varapresidenttinä1.4.2026 09:01:00 EEST | Tiedote
Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi on valinnut SDP:n kansanedustaja Jani Kokon suurimmalla äänimäärällä kongressin varapresidentiksi. Valinta tehtiin Strasbourgissa järjestettävässä kongressin 50. istunnossa, joka on järjestön toiminnan kannalta merkittävä merkkipaalu.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme