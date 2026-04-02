SDP:n Suhonen: Hallitus maalaa ruosteen päälle - tasa-arvolaki ei estä syrjintää, jos sitä lisätään muualla

SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen kritisoi hallituksen esitystä tasa-arvolakia koskevista muutoksista.

”Tämä esitys on silmälumetta - sama kuin maalaisi ruosteen päälle. Raskaus- ja perhevapaasyrjintä on jo nyt kielletty, mutta sitä tapahtuu silti,” Suhonen sanoo.

Suhosen mukaan esitys ei puutu siihen, miksi syrjintä jatkuu työelämässä. Syrjintä tapahtuu usein tilanteissa, joissa sitä on vaikea todistaa. Silloin pelkkä lain “selkeyttäminen” ei riitä. Hän nostaa esiin hallituksen politiikan ristiriidan:

”Samaan aikaan kun hallitus sanoo torjuvansa syrjintää, se lisää perusteettomia määräaikaisia työsuhteita. Juuri näissä tilanteissa syrjintä tapahtuu - sopimusta ei vain jatketa,”

Hänen mukaansa tasa-arvon edistäminen edellyttää konkreettisempia toimia.

”Tarvitaan vahvempaa suojaa työntekijöille ja aidosti vaikuttavia keinoja puuttua syrjintään. Nykyinen hallituksen esitys ei muuta todellisuutta työpaikoilla,” Suhonen päättää.