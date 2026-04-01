Teosto-palkinto 2026 Aili Järvelälle ja Joel Järventaustalle

Teosto-palkinnon seitsemän ehdokasta ja kaksi voittajaa valittiin vuoden 2025 aikana julkaistujen tai kantaesitettyjen kotimaisten sävelteosten joukosta. Voittajat valitsi nelihenkinen tuomaristo, johon kuuluvat vuoden 2025 Teosto-palkintovoittajat DJ Kridlokk ja Mioko Yokoyama sekä Teoston johtoryhmän kutsumat jäsenet, musiikkibisneksen pitkän linjan vaikuttaja Pekka Ruuska ja suoratoistopalvelu Qobuzin Pohjoismaiden Music Content Manager Sini Tiainen.

”Tänä vuonna ehdokkaiden joukko tuntui aluksi todella tasavahvalta, ja jokainen teos perusteli olemassaolonsa vaivatta. Teki mieli valita voittajaksi vähintään puolet ehdokkaista. Viikkojen kuuntelujakso toi kuitenkin esiin lisävärejä ja ilmaisuvoimaa niihin teoksiin, jotka lopulta päätyivät voittajiksi. Raadille valinta ei ollut kuitenkaan helppo. Raatityössä laajan näkökulmien vaihdon myötä voittajien nimet kuitenkin kirkastuivat”, kertoo raadin puheenjohtajana toiminut Pekka Ruuska.

Rohkeita, omaperäisiä ja innovatiivisia sävelteoksia huomioiva Teosto-palkinto on yksi Pohjoismaiden suurimmista taidepalkinnoista. Vuodesta 2003 alkaen jaetulla palkinnolla huomioidaan säveltäjien, sanoittajien ja säveltäjien työtä. Tämän vuoden voittajat julkistettiin Musiikkitalon ravintolassa pidetyssä kutsuvierastilaisuudessa 16. huhtikuuta.

Voittajavalintojen perusteet





Joel Järventaustan sävellys Fantasia pianolle ja orkesterille





Kantaesitys: 29.10.2025, Musiikkitalo, Helsinki. Esittäjänä Radion sinfoniaorkesteri, joht. Ilan Volkov; solistina Joonas Ahonen, piano. Kust. Edition Wilhelm Hansen.

Fantasia pianolle ja orkesterille on vavahduttavan moniulotteinen teos, joka tunnustaa perintönsä, mutta hengittää vahvasti tätä aikaa. Oman lapsensa dramaattisista syntymän vaiheista kertova teos imaisee kuulijan sisäänsä ja avaa äänimaailman, johon on helppo uppoutua. Teoksen omaperäisyys nousee esiin tavassa, jolla Järventausta uskaltaa luottaa musiikkinsa hengittävyyteen ilman soinnillisen tai rakenteellisen kompleksisuuden ylikorostamista.

Järventausta rakentaa teokseen maailman, jossa klassisen tradition syvät juonteet ja moderni ilmaisu keskustelevat keskenään. Paikoin teos flirttailee jopa popmusiikin suuntaan, kuitenkaan kadottamatta omaa selkeästi tunnistettavaa identiteettiään.

Rytmisesti elävä ja tarkkaan viimeistelty kokonaisuus saa erityistä voimaa harkitusta, mutta vaikuttavasta lyömäsoitinten käytöstä. Vastakkaisten orkesterimassojen yhdistäminen luo sävellykseen rikkaasti värittyneen, elävän kudoksen.

Aili Järvelän sävellykset ja sanoitukset levyllä VUORI





Julkaistu: 19.9.2025. Esittäjinä Aili Järvelä, laulu; Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri, orkesteriäänitysten tuottaja Pekka Kuusisto; Laura Hynninen, harppu; Samuli Kosminen, lyömäsoittimet.

Aili Järvelän VUORI on soinnillisesti rikas kokonaisuus, jossa kipu, herkkyys, arkisuus ja kauneus punoutuvat yhteen kuin taidokkaaksi palmikoksi. Levyllä perinteikäs ja moderni kohtaavat innovatiivisesti. Järvelä liikkuu itsevarmasti eri genrejen välillä raikkaalla, oman näköisellään otteella. Teos on kuin vuoripuron kirkas virtaus suomalaisen laulunteon perinteiden keskellä.

VUORI muodostaa eheän ja vahvasti identiteettiään kantavan kokonaisuuden, jota kannattelevat kauniit melodiat. Kamariorkesterin ja harpun osuudet on sovitettu poikkeuksellisella herkkyydellä ja tarkkuudella. Sen sijaan, että elämän kipeitä hetkiä kuvattaisiin surun kautta, Järvelä muovaa niistä musiikkia, jossa vaikeat tunteet kirkastuvat kauneudeksi ja lempeäksi positiivisuudeksi.

Teosto-palkinnosta kisasi seitsemän ehdokasta





Teosto-palkinnon tarkoituksena on antaa vuosittain tunnustusta rohkeille, omaperäisille ja innovatiivisille sävelteoksille tai sävelteoskokonaisuuksille. Teokset voivat edustaa mitä tahansa musiikin lajia. Teosto haluaa myös tukea palkinnolla musiikkilajien moninaisuutta ja nostaa musiikin tekijöiden työn yhteiskunnallista arvostusta. Vuodesta 2003 lähtien jaettu Teosto-palkinto on yksi Pohjoismaiden suurimpia taidepalkintoja. Palkinto jaettiin nyt 21. kerran.

Tänä vuonna ehdokkaina voittajateosten lisäksi olivat:

good boys -yhtyeen teokset levyllä Hittaa

Lydia Lehtolan sävellykset ja sanoitukset ja Lehtolan sekä työryhmän sovitukset Lyytin levyllä Pidän sulle paikkaa

Niillas Holmbergin ja Pauli Lyytisen teokset levyllä Naarattu laulu

Ulla Lintulammen sävellykset ja sanoitukset sekä työryhmän sovitukset Ullalintulammen levyllä Kannattelen

Moriamo Ahmedin sanoitukset sekä Ahmedin ja Nori Kinin sävellykset Kofun levyllä in the absence of apathy





Ehdokkaat valitsi esiraati, johon kuuluivat toimittaja Ella Ossi (pj), lehtori, muusikko ja toimittaja Ville Komppa (vpj), Jazzliiton toiminnanjohtaja Maria Silvennoinen, DJ, promoottori Marju Rotinen, oopperaohjaaja, viulisti Siljamari Heikinheimo sekä toimittajat Jarkko Fräntilä ja Juuso Määttänen.

Teosto-palkinnon voittajajulkistus Musiikkitalossa 16.4.





Median edustajat ovat tervetulleita Teosto-palkinnon voittajajulkistustilaisuuteen Musiikkitalon ravintolaan (Mannerheimintie 13a, Helsinki) torstaina 16.4. alkaen klo 17.00. Ilmoittaudu voittajajulkistukseen täältä.

Virallinen voittajien pressikuva on ladattavissa 16.4. klo 17.45 Teoston uutishuoneesta.