Laakko – Nieminen – Jäntti: SCREAM CRY EXORCISE

SCREAM CRY EXORCISE (suom. huuda itke manaa) on demoninen pienoisspektaakkeli elämän hirviömäisyydestä.

Hirviömäisyys on jotain odottamatonta, joka muuntuu ja venyy. Sen sijaan että karkottaisimme sen, mikä meitä riivaa, antaudumme riivauksen valtaan. Kenties demonien puoleen kääntyminen, niiden syleily ja esiin kutsu voi muuttaa kulttuuria, josta ne nousevat? Esityksen tunnuslause on “too possessed to be depressed”. Teos leikkii pienen spektaakkelin ihmeillä, kotikutoisella magialla ja riivaavilla rytmeillä. Näyttämöllä nähdään Pie Kär ja Asta Honkamaa.

Esityskielet: suomi ja englanti. Esitys on suunnattu aikuisyleisölle.

Teos on Laakko-Jäntti-Niemisen työstämän Hirviömäisen esityssarjan toinen osa. Ensimmäinen osa EAT PREY LOVE sai kantaesityksensä Mad Housessa Helsingissä vuonna 2024.

TYÖRYHMÄ: Tarleena Laakko, Julia Jäntti, Virpi Nieminen, Jenni Räsänen, Nicolas “Leissi” Rehn, Pie Kär & Asta Honkamaa

SCREAM CRY EXORCISE -esitykset

Ti 21.4. 18.00

To 23.4. 18.00

Pe 24.4. 18.00

La 25.4 15.00

Su 26.4. 15.00

Ti 28.4. 18.00