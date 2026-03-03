Laakko – Nieminen – Jäntti: SCREAM CRY EXORCISE
7.4.2026 14:14:08 EEST | Kiasma-teatteri | Tiedote
Huhtikuussa saa ensi-iltansa Tarleena Laakon, Virpi Niemisen ja Julia Jäntin hirviömäinen teos SCREAM CRY EXORCISE. Teos on on osa Kiasman Nelivärinen uni -näyttelyn esitysohjelmistoa, ja se valittiin mukaan avoimen haun kautta.
SCREAM CRY EXORCISE (suom. huuda itke manaa) on demoninen pienoisspektaakkeli elämän hirviömäisyydestä.
Hirviömäisyys on jotain odottamatonta, joka muuntuu ja venyy. Sen sijaan että karkottaisimme sen, mikä meitä riivaa, antaudumme riivauksen valtaan. Kenties demonien puoleen kääntyminen, niiden syleily ja esiin kutsu voi muuttaa kulttuuria, josta ne nousevat? Esityksen tunnuslause on “too possessed to be depressed”. Teos leikkii pienen spektaakkelin ihmeillä, kotikutoisella magialla ja riivaavilla rytmeillä. Näyttämöllä nähdään Pie Kär ja Asta Honkamaa.
Esityskielet: suomi ja englanti. Esitys on suunnattu aikuisyleisölle.
Teos on Laakko-Jäntti-Niemisen työstämän Hirviömäisen esityssarjan toinen osa. Ensimmäinen osa EAT PREY LOVE sai kantaesityksensä Mad Housessa Helsingissä vuonna 2024.
TYÖRYHMÄ: Tarleena Laakko, Julia Jäntti, Virpi Nieminen, Jenni Räsänen, Nicolas “Leissi” Rehn, Pie Kär & Asta Honkamaa
SCREAM CRY EXORCISE -esitykset
Ti 21.4. 18.00
To 23.4. 18.00
Pe 24.4. 18.00
La 25.4 15.00
Su 26.4. 15.00
Ti 28.4. 18.00
Sanni PajulaTuottajaPuh:+358 407253819sanni.pajula@kiasma.fikiasma.fi/teatteri
