Komissiolta vihreää valoa neljännelle maksupyynnölle – Suomelle 267,1 miljoonaa euroa NextGenerationEU-välineestä
7.4.2026 14:17:29 EEST | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Euroopan komissio on antanut alustavan myönteisen arvion Suomen neljännestä maksupyynnöstä, joka koskee 267,1 miljoonan euron avustuksia elpymis- ja palautumistukivälineestä.
Komissio on alustavasti todennut, että Suomi on saavuttanut neljännen maksupyynnön ehtona olevat 10 välitavoitetta ja 10 tavoitetta komission hyväksymällä tavalla. Kyseiset välitavoitteet ja tavoitteet on esitetty neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä.
Tämän maksupyynnön perustana olevat uudistukset ja investoinnit tuottavat kansalaisille ja yrityksille myönteisiä muutoksia, jotka liittyvät erityisesti jätehuoltoon, hiilestä irtautumiseen, työmarkkinoihin, terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluihin sekä innovoinnin kehittämiseen tietyillä talouden aloilla.
Maksupyynnön kattamat toimet koskevat esimerkiksi jätehuollon uudistusta sekä uraohjauksen ja työllisyyspalveluiden vahvistamista.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_773
Yhteyshenkilöt
Ismo UlvilaTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122ismo.ulvila@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
Euroopan komission Suomen-edustusto
Euroopan komission Suomen-edustuston tehtävänä on:
- Tiedottaa Euroopan unionin toiminnasta ja sen vaikutuksista Suomessa.
- Tarjota suomalaisille tiedotusvälineille ja suoraan kansalaisille tietoa EU:n toimista ja päätöksistä
toimia EU-komission edustajana Suomessa.
- Raportoida komissiolle tärkeistä poliittisista, taloudellisista ja yhteiskunnallisista kehityskuluista Suomessa.
Euroopan komission Suomen-edustuston kotisivu: https://finland.representation.ec.europa.eu/index_fi
