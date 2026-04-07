Uutuuskirja: Pyhän perheen jäsenyys tekee Riikka Purrasta koskemattoman perussuomalaisissa

Pyhän perheen jäseneksi Sisun Keskiviikkokerhosta

Onni Kari ja Lauri Nurmi esittelevät kirjassaan käsitteen "pyhä halla-aholainen perhe". Riikka Purra on tämän puolueen sisäisen ydinperheen jäsen, mikä takaa hänelle koskemattomuuden perussuomalaisissa. Kynnys Purran haastamiseen on erittäin korkea, koska jyrkän maahanmuuttovastaiset ja puoluekokouksissa käyvät aktiivit tunnistavat hänet oikeaoppiseksi ja Jussi Halla-ahon työn jatkajaksi.

Perheen jäsenyys kumpuaa varhaisista tapahtumista, jotka tuodaan kirjassa päivänvaloon. Suomen Sisun salaisessa Jäsenen käsikirjassa asetettiin 2000-luvun alussa tavoitteeksi "kansallismielinen poliittinen vallankumous". Aktivistien tuli muodostaa paikallistasolla pienryhmiä ja värvätä vallankumoukseensa mukaan uusia ihmisiä. Jäsenen käsikirjassa tärkeimmäksi toimintatavaksi määriteltiin ”vakituisesti kokoontuvat keskustelukerhot”. Halla-aho nousi Helsingissä toimineen Sisun Keskiviikkokerhon keskushahmoksi. Purra sai varhain kutsun pienryhmän tapaamisiin ja tutustui sitä kautta Halla-ahoon ja Simo Grönroosiin.

Halla-aholaiset arvostivat Purrassa akateemisuutta. Hän ei ollut suu vaahdossa huutava rasistinen kiihkoilija, vaan kieli- ja käsitepelit taitava argumentoija. Purra edusti sisulaisten ajattelussa juuri sitä, mitä muutoksen toteuttaminen edellytti. "Kansallismielinen vallankumous on laadun, ei määrän kysymys. Ja kun laatua joukoissamme esiintyy, niin se nousee luonnollisesti joukon yläpuolelle ilman seremonioita tai ukaaseja”, Jäsenen käsikirjassa painotettiin.

Poliittinen vallankumous on kesken – katse vuoden 2031 vaaleissa

Kari ja Nurmi päätyvät laajan kirjallisen lähdeaineiston perusteella johtopäätökseen, että Purra ja pyhä halla-aholainen perhe kokevat poliittisen vallankumouksensa olevan kesken.

"Seuraavaksi lähestyvissä kevään 2027 eduskuntavaaleissa perussuomalaisilla tuskin on eväitä voittoon. Seuraava hallitus muodostetaan mitä todennäköisimmin sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Antti Lindtmanin johdolla. Se sopii Purralle ja pyhälle perheelle. Oppositiopuolueen asema vaalikaudella 2027–2031 on perussuomalaisille otollinen. Hallitus joutunee leikkaamaan julkisia menoja arviolta 8–10 miljardilla eurolla. Se antaa oppositiopuolueille ponnahduslaudan kohti kevään 2031 eduskuntavaaleja", Kari ja Nurmi kirjoittavat.

"Lähestyvän vaalikauden aikana kokoomuksen puheenjohtaja todennäköisesti vaihtuu. Kun Orpo on väistynyt, kokoomuksen johdosta on poistunut este sille, etteikö kokoomus voisi osallistua perussuomalaisen pääministerin johtamaan hallitukseen. Esimerkiksi Antti Häkkänen – vaikka haluaakin itse pääministeriksi – olisi suurella todennäköisyydellä valmis myös hallitukseen, joka muodostettaisiin vuonna 2031 perussuomalaisen pääministerin johdolla. Silloin pääministerin nimi olisi Riikka Purra. Pääministeriys on kaikesta päätellen Purran strateginen tavoite."

Jos Purra väistyisi, puheenjohtajaksi saattaisi palata Jussi Halla-aho. Tämän vahvistaa perussuomalaisten vaikuttajien keskuudessa toteutettu kysely.

Kirja on nyt saatavissa kaupoista. Äänikirja julkaistaan myöhemmin.

Tilaa arvostelukappale

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan kirjasta tänään keskiviikkona 8.4. klo 15 Akateemisen Kirjakaupan kohtaamispaikalle!

Onni Kari on valtiotieteiden maisteri ja Iltalehden kotimaan toimittaja. Kari tunnetaan analyyttisenä ja tarkasti tutkitussa tiedossa pitäytyvänä kirjoittajana.

Politiikan toimittaja, VTM Lauri Nurmi on julkaissut useita myyntimenestyneitä tietokirjoja poliitikoista ja politiikan käänteistä. Nurmi palkittiin mm. vuonna 2017 Suomen Kuvalehden journalistipalkinnolla ja vuonna 2018 Aamulehden vuoden toimittaja -tunnustuksella.