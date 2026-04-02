Lupa- ja valvontavirasto

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskukselle lupa väliaikaisesti poiketa Puulan, Ryökäsveden ja Liekuneen juoksutusmääräyksestä

8.4.2026 11:07:30 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote

Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt Kaakkois-Suomen elinvoimakeskukselle oikeuden poiketa Itä-Suomen vesioikeuden 28.11.1964 antaman päätöksen nro 110/1964 koskevasta Puulan, Ryökäsveden ja Liekuneen juoksutusmääräyksestä.

Keskiviikkona 8.4.2026 annetulla päätöksellä nro 154/2026 mahdollistetaan juoksutus seuraavasti. Jos vedenpinta on säännöstelyn ylärajan yläpuolella, mutta kuitenkin korkeuden NN + 94,70 m alapuolella, juoksutuksen tulee olla vähintään 12 m³/s. 

Lupa- ja valvontaviraston myöntämä poikkeaminen on vesilain tarkoittama vaarantorjuntatoimi, jolla pyritään ehkäisemään vähälumisesta talvesta ja aikaisesta lumen sulannasta johtuvaa alhaista vedenkorkeutta loppukeväällä ja kesällä 2026. Juoksutusmäärä on palautettava päätöksen nro 110/1964 lupamääräyksen nro 3 määräämälle tasolle 34 m³/s, kun perusteet tässä päätöksessä tarkoitettuun vaarantorjuntaan liittyvään toimenpisteeseen ovat lakanneet, kuitenkin viimeistään 1.6.2026. 

Päätöksen nro 110/1964 määräyksiä on noudatettava muilta osin. 

Päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös nro 154/2026 on nähtävillä Ympäristöasioiden tietopalvelussa. Päätökset löytyvät Ympäristöasioiden tietopalvelusta, kun asiakohtaan kirjoittaa asian numeron LVV-U/63977/2026.

ympäristöylitarkastaja Emil Kuosmanen, p. 0295 255 990
ympäristöneuvos Johanna Ahonen, p. 0295 256 085
Lupa- ja valvontavirasto, etunimi.sukunimi@lvv.fi

Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. 

Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto

Keski-Suomen hyvinvointialueelle huomautus ensihoidon ensivastetoiminnan lainvastaisesta järjestämisestä2.4.2026 08:30:00 EEST | Tiedote

Lupa- ja valvontavirasto on antanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle huomautuksen ensihoitopalvelujen lainvastaisesta järjestämisestä. Keski-Suomen hyvinvointialue on tuottanut osan ensihoitoon sisällytetystä ensivastetoiminnasta kyläyhdistysten kanssa tehdyin sopimuksin, joissa apu on perustunut vapaaehtoisiin maallikkoauttajaryhmiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki ei mahdollista ensivastetoiminnan hankkimista yksityiseltä palveluntuottajalta, joka ei täytä yksityistä terveydenhuollon palveluntuottajaa koskevia vaatimuksia.

Yhteysviranomainen on antanut perustellun päätelmän Närpiön Brändskogenin tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta31.3.2026 13:16:00 EEST | Tiedote

Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustellun päätelmän PROKON Wind Energy Finland Oy:n Brändskogenin tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Bränskogenin tuulivoimahanke sijoittuu noin 25 kilometrin etäisyydelle Närpiön keskustasta Pirttikylän länsipuolelle.

