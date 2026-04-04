Aluehallitus tutustuu hyvinvointialueen palveluihin Kyyjärvellä ja kuulee henkilöstöä sekä asukkaita 14.4.
7.4.2026 14:42:47 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus vierailee Kyyjärvellä tiistaina 14.4. Päivän aikana aluehallitus tutustuu paikallisiin Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluihin vierailemalla ikääntyneiden asumisyksikkö Kivirannassa ja Kyyjärven paloasemalla sekä kuulee näissä toimipisteissä hyvinvointialueen henkilöstöä. Vierailujen jälkeen aluehallitus pitää oman kokoukseensa, jonka jälkeen järjestetään kaikille avoin asukasilta. Tilaisuudessa käsitellään hyvinvointialueen ajankohtaisia asioita yhdessä kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa.
Asukastilaisuus Kyyjärvellä alkaa kello 17 aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehdon avaussanoilla, minkä jälkeen kuullaan Kyyjärven kunnan tervehdys sekä hyvinvointialueen puheenvuoro vt. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimolta. Alkuosuuden jälkeen siirrytään kommenttipuheenvuoroihin ja paneelikeskusteluun, joissa käsitellään erityisesti kunnan ja hyvinvointialueen välistä yhteistyötä sekä uudistuvia sosiaali- ja terveyspalveluja ja palveluverkkoa. Paneelikeskustelun jälkeen yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja osallistua keskusteluun. Tilaisuus päättyy noin klo 19.00.
Tapahtumapaikkana toimii Kyyjärven Nopolan koulu osoitteessa Koulutie 5. Ennen tilaisuuden alkua kello 16.30 järjestetään kahvitarjoilu.
Lämpimästi tervetuloa Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen avoimeen asukastilaisuuteen Kyyjärvelle!
Yhteyshenkilöt
Jani Ylälehtoaluehallituksen puheenjohtajaKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:0400 922 636jani.ylalehto@hyvaks.fi
Nina Peränenpalvelujohtaja, hyvinvointi ja kumppanuudetPuh:050 5946 783nina.peranen@hyvaks.fi
Sanna-Riikka KoponenViestintäpäällikköViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
