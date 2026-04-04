Aluehallitus tutustuu hyvinvointialueen palveluihin Kyyjärvellä ja kuulee henkilöstöä sekä asukkaita 14.4.

Asukastilaisuus Kyyjärvellä alkaa kello 17 aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehdon avaussanoilla, minkä jälkeen kuullaan Kyyjärven kunnan tervehdys sekä hyvinvointialueen puheenvuoro vt. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimolta. Alkuosuuden jälkeen siirrytään kommenttipuheenvuoroihin ja paneelikeskusteluun, joissa käsitellään erityisesti kunnan ja hyvinvointialueen välistä yhteistyötä sekä uudistuvia sosiaali- ja terveyspalveluja ja palveluverkkoa. Paneelikeskustelun jälkeen yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja osallistua keskusteluun. Tilaisuus päättyy noin klo 19.00.

Tapahtumapaikkana toimii Kyyjärven Nopolan koulu osoitteessa Koulutie 5. Ennen tilaisuuden alkua kello 16.30 järjestetään kahvitarjoilu.

Lämpimästi tervetuloa Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen avoimeen asukastilaisuuteen Kyyjärvelle!