Kela käynnistää johtajan haun

Kelan johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma jää eläkkeelle 1.8.2026, ja hänen tilalleen haetaan nyt johtajaa viiden vuoden määräaikaiseen virkaan. Valittavan henkilön on määrä aloittaa tehtävässään 1.8.2026.

Avoinna olevan johtajan tehtävän toimialaan kuuluvat asiakkaan lähipalvelut, valtakunnalliset asiakkuuspalvelut ja tietopalvelut. Johtaja toimii tarvittaessa pääjohtajan sijaisena, on Kelan johtoryhmän jäsen ja raportoi vastuualueensa asioista pääjohtajalle.

Tehtävässä edellytetään sosiaaliturvan tuntemusta sekä käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja -kokemusta. Hakijalta odotetaan myös vahvaa kokemusta palvelujen, prosessien ja muutosten johtamisesta.

– Kela on merkittävä julkisen palvelun toimija, jonka rooli asiakkaiden arjessa ja yhteiskunnassa on suuri. Haemme johtajaa, jolla on vahva halu kehittää Kelan palveluja ja asiakaskokemusta sekä kyky johtaa henkilöstöä muutoksessa kohti yhteisiä tavoitteita, sanoo Kelan hallituksen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola.

Kelassa on meneillään laaja toimintatapojen uudistaminen, joka koskee koko organisaatiota ja sen palveluja. Johtajalta odotetaan vahvaa muutosten johtamiskykyä ja strategista näkemystä. Uudistukset voivat vaikuttaa myös johtajan vastuualueisiin.

– Kelan tehtävänä on huolehtia Suomessa asuvien sosiaaliturvasta eri elämäntilanteissa ja kehittää Kanta-palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin. Toimintaympäristö muuttuu nopeasti, ja Kelalla on vuoteen 2035 ulottuva strateginen tulevaisuuskuva. Johtajan tehtävänä on uudistaa näkemyksellisesti Kelan toimintaa omalla vastuualueellaan, Laitinen-Pesola toteaa.

Hakemus täytetään osoitteessa www.kela.fi/rekrytoi viimeistään 28.4.2026 klo 12. Hakemusasiakirjat ovat julkisia niiden saavuttua Kelaan.