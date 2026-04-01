Kela käynnistää johtajan haun

7.4.2026 15:25:00 EEST | Kela/FPA | Tiedote

Läs meddelandet på svenska (fpa.fi)

Kelan hallitus on päättänyt käynnistää johtajan rekrytoinnin. Johtajalta odotetaan vahvaa strategista ja operatiivista johtamisosaamista sekä kykyä johtaa Kelaa laajoissa muutoksissa. Hakuaika päättyy 28.4.2026.

Kelan johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma jää eläkkeelle 1.8.2026, ja hänen tilalleen haetaan nyt johtajaa viiden vuoden määräaikaiseen virkaan. Valittavan henkilön on määrä aloittaa tehtävässään 1.8.2026.

Avoinna olevan johtajan tehtävän toimialaan kuuluvat asiakkaan lähipalvelut, valtakunnalliset asiakkuuspalvelut ja tietopalvelut. Johtaja toimii tarvittaessa pääjohtajan sijaisena, on Kelan johtoryhmän jäsen ja raportoi vastuualueensa asioista pääjohtajalle.

Tehtävässä edellytetään sosiaaliturvan tuntemusta sekä käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja -kokemusta. Hakijalta odotetaan myös vahvaa kokemusta palvelujen, prosessien ja muutosten johtamisesta.

– Kela on merkittävä julkisen palvelun toimija, jonka rooli asiakkaiden arjessa ja yhteiskunnassa on suuri. Haemme johtajaa, jolla on vahva halu kehittää Kelan palveluja ja asiakaskokemusta sekä kyky johtaa henkilöstöä muutoksessa kohti yhteisiä tavoitteita, sanoo Kelan hallituksen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola.

Kelassa on meneillään laaja toimintatapojen uudistaminen, joka koskee koko organisaatiota ja sen palveluja. Johtajalta odotetaan vahvaa muutosten johtamiskykyä ja strategista näkemystä. Uudistukset voivat vaikuttaa myös johtajan vastuualueisiin.

– Kelan tehtävänä on huolehtia Suomessa asuvien sosiaaliturvasta eri elämäntilanteissa ja kehittää Kanta-palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin. Toimintaympäristö muuttuu nopeasti, ja Kelalla on vuoteen 2035 ulottuva strateginen tulevaisuuskuva. Johtajan tehtävänä on uudistaa näkemyksellisesti Kelan toimintaa omalla vastuualueellaan, Laitinen-Pesola toteaa.

Hakemus täytetään osoitteessa www.kela.fi/rekrytoi viimeistään 28.4.2026 klo 12. Hakemusasiakirjat ovat julkisia niiden saavuttua Kelaan.

Yhteyshenkilöt

Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.

Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi

Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.

FPA informerar i april om förmånerna som arbetsgivare kan få när deras arbetstagare tar ut familjeledighet1.4.2026 09:00:18 EEST | Pressmeddelande

När en arbetstagare tar ut föräldraledighet kan arbetsgivaren få graviditetspenning, föräldrapenning, ersättning för semesterkostnader och familjeledighetsersättning. Arbetsgivaren och arbetstagaren ska sinsemellan komma överens om att skicka in ansökan om föräldradagpenning, eftersom FPA behöver uppgifter av båda. Arbetsgivare uppmanas att läsa de uppdaterade webbsidorna om familjelediga arbetstagare.

Kela viestii huhtikuussa työnantajille kuuluvista tuista työntekijän perhevapaan ajalta1.4.2026 09:00:18 EEST | Tiedote

Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Työnantajat voivat saada työntekijän perhevapaan ajalta raskausrahaa, vanhempainrahaa, vuosilomakustannuskorvausta ja perhevapaakorvausta. Työnantajan ja työntekijän kannattaa sopia keskenään vanhempainpäivärahahakemusten lähettämisestä, koska Kela tarvitsee tietoja molemmilta. Työnantajan kannattaa myös tutustua uudistettuihin Työntekijä perhevapaalla -verkkosivuihin.

