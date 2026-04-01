Kela käynnistää johtajan haun
7.4.2026 15:25:00 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Kelan hallitus on päättänyt käynnistää johtajan rekrytoinnin. Johtajalta odotetaan vahvaa strategista ja operatiivista johtamisosaamista sekä kykyä johtaa Kelaa laajoissa muutoksissa. Hakuaika päättyy 28.4.2026.
Kelan johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma jää eläkkeelle 1.8.2026, ja hänen tilalleen haetaan nyt johtajaa viiden vuoden määräaikaiseen virkaan. Valittavan henkilön on määrä aloittaa tehtävässään 1.8.2026.
Avoinna olevan johtajan tehtävän toimialaan kuuluvat asiakkaan lähipalvelut, valtakunnalliset asiakkuuspalvelut ja tietopalvelut. Johtaja toimii tarvittaessa pääjohtajan sijaisena, on Kelan johtoryhmän jäsen ja raportoi vastuualueensa asioista pääjohtajalle.
Tehtävässä edellytetään sosiaaliturvan tuntemusta sekä käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja -kokemusta. Hakijalta odotetaan myös vahvaa kokemusta palvelujen, prosessien ja muutosten johtamisesta.
– Kela on merkittävä julkisen palvelun toimija, jonka rooli asiakkaiden arjessa ja yhteiskunnassa on suuri. Haemme johtajaa, jolla on vahva halu kehittää Kelan palveluja ja asiakaskokemusta sekä kyky johtaa henkilöstöä muutoksessa kohti yhteisiä tavoitteita, sanoo Kelan hallituksen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola.
Kelassa on meneillään laaja toimintatapojen uudistaminen, joka koskee koko organisaatiota ja sen palveluja. Johtajalta odotetaan vahvaa muutosten johtamiskykyä ja strategista näkemystä. Uudistukset voivat vaikuttaa myös johtajan vastuualueisiin.
– Kelan tehtävänä on huolehtia Suomessa asuvien sosiaaliturvasta eri elämäntilanteissa ja kehittää Kanta-palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin. Toimintaympäristö muuttuu nopeasti, ja Kelalla on vuoteen 2035 ulottuva strateginen tulevaisuuskuva. Johtajan tehtävänä on uudistaa näkemyksellisesti Kelan toimintaa omalla vastuualueellaan, Laitinen-Pesola toteaa.
Hakemus täytetään osoitteessa www.kela.fi/rekrytoi viimeistään 28.4.2026 klo 12. Hakemusasiakirjat ovat julkisia niiden saavuttua Kelaan.
Yhteyshenkilöt
Jaana Laitinen-Pesolayhteydenotot Kelan viestinnän kauttaPuh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
Personer som fått avslagsbeslut om uppehållstillstånd kan inte få bosättningsbaserade FPA-förmåner från 1.4.20261.4.2026 10:51:38 EEST | Pressmeddelande
Om en person inte har uppehållstillstånd har hen inte rätt till bosättningsbaserade FPA-förmåner från 1.4.2026. Rätten till förmåner upphör om man får ett avslagsbeslut på ansökan om uppehållstillstånd, även om beslutet överklagas.
Kielteisen oleskelulupapäätöksen saanut henkilö ei voi saada Kelan asumisperusteisia etuuksia 1.4.2026 alkaen1.4.2026 10:51:38 EEST | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi). Jos henkilöllä ei ole oleskelulupaa, hänellä ei ole oikeutta Kelan asumisperusteisiin etuuksiin 1.4.2026 alkaen. Oikeus etuuksiin päättyy kielteiseen oleskelulupapäätökseen, vaikka päätökseen hakisi muutosta.
Persons without a valid residence permit no longer qualify for residence-based Kela benefits as of 1 April 20261.4.2026 10:51:38 EEST | Press release
Persons who do not have a valid residence permit no longer qualify for residence-based Kela benefits starting from 1 April 2026. The right to residence-based benefits ends immediately when a negative decision is issued on a residence permit even if the decision is appealed.
FPA informerar i april om förmånerna som arbetsgivare kan få när deras arbetstagare tar ut familjeledighet1.4.2026 09:00:18 EEST | Pressmeddelande
När en arbetstagare tar ut föräldraledighet kan arbetsgivaren få graviditetspenning, föräldrapenning, ersättning för semesterkostnader och familjeledighetsersättning. Arbetsgivaren och arbetstagaren ska sinsemellan komma överens om att skicka in ansökan om föräldradagpenning, eftersom FPA behöver uppgifter av båda. Arbetsgivare uppmanas att läsa de uppdaterade webbsidorna om familjelediga arbetstagare.
Kela viestii huhtikuussa työnantajille kuuluvista tuista työntekijän perhevapaan ajalta1.4.2026 09:00:18 EEST | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Työnantajat voivat saada työntekijän perhevapaan ajalta raskausrahaa, vanhempainrahaa, vuosilomakustannuskorvausta ja perhevapaakorvausta. Työnantajan ja työntekijän kannattaa sopia keskenään vanhempainpäivärahahakemusten lähettämisestä, koska Kela tarvitsee tietoja molemmilta. Työnantajan kannattaa myös tutustua uudistettuihin Työntekijä perhevapaalla -verkkosivuihin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme