Suomalaisen taiteen hyväntekijän kuolemasta 150 vuotta
7.4.2026 17:11:41 EEST | Suomen Taideyhdistys – Finska Konstföreningen ry | Tiedote
Torstaina 8.4. tulee kuluneeksi 150 vuotta Victor Hovingin kuolemasta. Viipurilaisella liikemiehellä Carl Isak Victor Hovingilla oli suuri merkitys suomalaiselle kulttuurielämälle. Hänen tekemänsä testamenttilahjoitus Suomen Taideyhdistykselle oli historiallinen avaus: se oli ensimmäinen yhdistykselle osoitettu testamentti, ja se on pysynyt tähän päivään asti yhtenä merkittävimmistä. Nykyrahassa Hovingin testamenttaaman omaisuuden arvo nousisi 1,25 miljoonaan euroon.
Ruotsalaissyntyinen Victor Hoving oli kuollessaan vain 30-vuotias. Hän oli kuitenkin ehtinyt jo luoda merkittävän omaisuuden Viipuriin perustamallaan huolintaliikkeellä. Keväällä 1876 Hoving matkusti Italiaan ystävänsä, nuoren taiteilijalupaus Albert Edelfeltin kanssa. Matka oli yhdistelmä hyötyä ja huvia. Oli tarkoituksena tutustua taiteeseen ja tavata ystäviä. Matka päättyi tragediaan, kun Roomassa molemmat sairastuivat tuolloin pelättyyn lavantautiin.
Edelfelt selvisi taudista, mutta Hoving menehtyi huhtikuun 8. päivänä. Hänet haudattiin Rooman protestanttiselle hautausmaalle. Vaikka Hovingin oma elämänliekki sammui varhain, hänen jättämänsä 240 000 markan varallisuus – nykyrahassa noin 1,25 miljoonaa euroa – sytytti valon suomalaiselle taidekentälle.
Hovingin testamentti antoi Suomen Taideyhdistykselle vapaat kädet varojen käyttöön. Yhdistys perusti Hovingin rahaston, josta muun muassa jaettiin merkittäviä matka-apurahoja. Nämä 3 000 markan stipendit olivat aikanaan huomattavia: niillä saattoi rahoittaa jopa vuoden mittaisen opintomatkan Eurooppaan.
Ensimmäisten saajien joukossa oli ystävänsä menettänyt Albert Edelfelt. Vuonna 1881 hän matkusti apurahan turvin Espanjaan tutustumaan Velazquezin taiteeseen. Matkaa on pidetty merkittävänä Edelfeltin taiteelliselle ilmaisulle. Hänen entistä eloisampi ja leveämpi tyylinsä näkyy samana kesänä maalatussa Jumalanpalvelus Uudenmaan saaristossa -teoksessa, joka palkittiin Pariisin salongissa ja ostettiin Ranskan valtion kokoelmiin.
Hovingin nimikkostipendillä maailmaa näkivät ja taitojaan kehittivät lähes kaikki kultakauden mestarimme, kuten Helene Shjefbeck, Eero Järnefelt, Ville Valgren ja Elin Danielson-Gambogi.
Victor Hovingin tarina osoittaa, miten yksi kauaskantoinen päätös voi kantaa hedelmää yli vuosisadan. Hänen lahjoituksensa on tukenut suomalaista taide-elämää jo lähes 150 vuoden ajan. Hovingin merkitys ei rajoitu vain apurahoihin, vaan hänen rahastonsa varoilla kartutettiin järjestelmällisesti Suomen Taideyhdistyksen teoskokoelmaa, jolle Kansallisgallerian ja Ateneumin nykyiset kokoelmat rakentuvat. Rahaston merkitys suomalaiselle kulttuurielämälle on mittaamattoman arvokas.
Hoving oli visionääri, joka tuki taiteilijoita jo eläessään, mutta testamentillaan hän varmisti, että suomalainen taide ei jäisi pelkästään historian sivuille, vaan eläisi, kehittyisi ja kansainvälistyisi myös tulevaisuudessa. Hänen perintönsä muistuttaa meitä siitä, että taide tarvitsee tukijoita – ja että jokainen lahjoitus on sijoitus tulevaisuuden mestariteoksiin.
Suomen Taideyhdistys täytti 180 vuotta 10.3.2026. Yhdistys käynnistää juhlavuotenaan varainhankintakampanjan. Tavoitteena on rakentaa pääomaa, jonka tuotolla voimme tukea suomalaista taidetta ja sen tulevaisuuden tekijöitä myös seuraavien vuosisatojen ajan. Taiteen vaikuttavuus syntyy vain uuden taiteen tekemisestä ja sen mahdollistamisesta.
180-vuotias Suomen Taideyhdistys on ollut keskeinen toimija suomalaisen taide-elämän rakentamisessa. Tuemme tällä hetkellä taiteilijoita noin 500 000 eurolla vuosittain apurahoina, palkintoina ja näyttelytukena.
Suomen Taideyhdistys – kuvataidekentän tunnettu, yleisöt ja taiteilijat rohkeasti yhdistävä vaikuttaja
Vuonna 1846 perustettu Suomen Taideyhdistys tukee suomalaista kuvataidetta sekä edistää sen tuntemusta, harjoittamista ja harrastusta. Yhdistys jakaa apurahoja ja palkintoja kuvataiteilijoille ja taidekirjoittajille, tuottaa näyttelyitä sekä arpoo vuosittain hankkimansa taideteokset jäsenten kesken.
Suomen vanhimman taideorganisaation 180. juhlavuosi käynnistyy näyttelyllä19.1.2026 09:02:41 EET | Tiedote
Antti Oikarinen: Introspektiivi -näyttely avautuu yleisölle Helsingin Taidehallilla 23.1. 2026. Tapahtuman lehdistötilaisuus järjestetään 22.1. klo 10. Suomen Taideyhdistyksen 180. juhlavuoden näyttely tarkastelee taiteen tekemisen olemusta. Antti Oikarinen käsittelee uusimmissa teoksissaan taiteilijuuttaan – tekemistä, aihevalintoja ja selittämättömän jahtaamista – mutta myös ihmisyyden keskeisiä ilmiöitä: minuutta, ymmärtämistä ja merkityksen syntymisen ihmettä.
Suomen Taideyhdistyksen palkinnot jaettu - julkaisuvapaa11.12.2025 18:51:00 EET | Tiedote
Suomen Taideyhdistys jakaa vuoden 2025 kuvataiteen palkinnot ja apurahat julkaiistiin 11.12. 2025 Kansallissalissa Helsingissä järjestettävässä juhlatilaisuudessa.
Vuoden 2025 taiteen palkinnot ja apurahat 11.12.20254.12.2025 10:59:46 EET | Kutsu
Suomen Taideyhdistys julkistaa vuoden 2025 taidepalkintojen ja apurahojen saajat 11.12.2025 kello 17 alkavassa juhlatilaisuudessa. Kuka nuori taiteilija liittyy Helene Schjerfbeckin ja Akseli Gallen-Kallelan seuraan Dukaattipalkinnollaan? Entä keitä ovat 30 esiin nousevaa Nuorten taiteilijoiden apurahan saanutta? STY jakaa nyt 318 000 euroa - enemmän kuin koskaan aikaisemmin, kun tarve kentällä on suuri.
Keskustelutilaisuus: Taide ekologisen muutoksen edistäjänä17.9.2025 13:43:27 EEST | Tiedote
Helsinki Biennaali ja Suomen Taideyhdistys järjestävät keskustelutilaisuuden taiteesta ekologisen muutoksen edistäjänä 20.9. lauantaina kello 13 (Hotel Pier4). Tapahtuman pääpuhuja on biotaiteen pioneeri, Steven Kurtz Critical Art Ensemble kollektiivista Yhdysvalloista. Paneelikeskustelussa mukana ovat viisi Biennaalin taiteilijaa, Kati Roover, nabbteeri, Kalle Hamm, Kristiina Koskentola and Paul Rosero Contreras. Lyhyilla alustuksilla ovat mukana Biennaalin kuraattori Kati Kivinen, norjalainen biotaiteen asiantuntija Hege Tapio sekä tilaisuuden kuratoinut Tapio Mäkelä Suomen Taideyhdistyksestä. Tapahtuman avaa Biennaalin ja Helsingin Taidemuseon johtaja Arja Miller. Tapahtuman kieli on englanti - se on ilmainen, mutta vaatii ilmottautumisen.
Suomen Taideyhdistys jakoi lähes 300 000 euroa kuvataiteelle13.12.2023 12:00:00 EET | Tiedote
Suomen Taideyhdistys myöntää vuosittain kolmetoista merkittävää taidepalkintoa (Dukaattipalkinto nuorelle taiteilijalle, Tunnustuspalkinto varttuneelle taiteilijalle, kymmenen William Thuring -palkintoa 35–45-vuotiaille taiteilijoille ja Edvard Richter -kirjallisuuspalkinto) sekä jakaa apurahoja nuorille taiteilijoille ja taiteesta kirjoittaville. Palkintojen ja apurahojen yhteissumma oli tänä vuonna 298 500 euroa.
