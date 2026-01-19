Suomalaisen taiteen hyväntekijän kuolemasta 150 vuotta

Ruotsalaissyntyinen Victor Hoving oli kuollessaan vain 30-vuotias. Hän oli kuitenkin ehtinyt jo luoda merkittävän omaisuuden Viipuriin perustamallaan huolintaliikkeellä. Keväällä 1876 Hoving matkusti Italiaan ystävänsä, nuoren taiteilijalupaus Albert Edelfeltin kanssa. Matka oli yhdistelmä hyötyä ja huvia. Oli tarkoituksena tutustua taiteeseen ja tavata ystäviä. Matka päättyi tragediaan, kun Roomassa molemmat sairastuivat tuolloin pelättyyn lavantautiin.

Edelfelt selvisi taudista, mutta Hoving menehtyi huhtikuun 8. päivänä. Hänet haudattiin Rooman protestanttiselle hautausmaalle. Vaikka Hovingin oma elämänliekki sammui varhain, hänen jättämänsä 240 000 markan varallisuus – nykyrahassa noin 1,25 miljoonaa euroa – sytytti valon suomalaiselle taidekentälle.

Hovingin testamentti antoi Suomen Taideyhdistykselle vapaat kädet varojen käyttöön. Yhdistys perusti Hovingin rahaston, josta muun muassa jaettiin merkittäviä matka-apurahoja. Nämä 3 000 markan stipendit olivat aikanaan huomattavia: niillä saattoi rahoittaa jopa vuoden mittaisen opintomatkan Eurooppaan.

Ensimmäisten saajien joukossa oli ystävänsä menettänyt Albert Edelfelt. Vuonna 1881 hän matkusti apurahan turvin Espanjaan tutustumaan Velazquezin taiteeseen. Matkaa on pidetty merkittävänä Edelfeltin taiteelliselle ilmaisulle. Hänen entistä eloisampi ja leveämpi tyylinsä näkyy samana kesänä maalatussa Jumalanpalvelus Uudenmaan saaristossa -teoksessa, joka palkittiin Pariisin salongissa ja ostettiin Ranskan valtion kokoelmiin.

Hovingin nimikkostipendillä maailmaa näkivät ja taitojaan kehittivät lähes kaikki kultakauden mestarimme, kuten Helene Shjefbeck, Eero Järnefelt, Ville Valgren ja Elin Danielson-Gambogi.

Victor Hovingin tarina osoittaa, miten yksi kauaskantoinen päätös voi kantaa hedelmää yli vuosisadan. Hänen lahjoituksensa on tukenut suomalaista taide-elämää jo lähes 150 vuoden ajan. Hovingin merkitys ei rajoitu vain apurahoihin, vaan hänen rahastonsa varoilla kartutettiin järjestelmällisesti Suomen Taideyhdistyksen teoskokoelmaa, jolle Kansallisgallerian ja Ateneumin nykyiset kokoelmat rakentuvat. Rahaston merkitys suomalaiselle kulttuurielämälle on mittaamattoman arvokas.

Hoving oli visionääri, joka tuki taiteilijoita jo eläessään, mutta testamentillaan hän varmisti, että suomalainen taide ei jäisi pelkästään historian sivuille, vaan eläisi, kehittyisi ja kansainvälistyisi myös tulevaisuudessa. Hänen perintönsä muistuttaa meitä siitä, että taide tarvitsee tukijoita – ja että jokainen lahjoitus on sijoitus tulevaisuuden mestariteoksiin.

Suomen Taideyhdistys täytti 180 vuotta 10.3.2026.

180-vuotias Suomen Taideyhdistys on ollut keskeinen toimija suomalaisen taide-elämän rakentamisessa. Tuemme tällä hetkellä taiteilijoita noin 500 000 eurolla vuosittain apurahoina, palkintoina ja näyttelytukena.