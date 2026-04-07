Pohteen alkuvuosi on ylijäämäinen, myös hoitojonot lyhenevät

Helmikuun kuukausikatsaus osoittaa sekä myönteistä kehitystä että riskejä

Helmikuun tulos oli 43,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mikä on enemmän kuin vuotta aiemmin helmikuussa. Koko vuoden 2026 talousarvion mukainen 37 miljoonan euron ylijäämä näyttää tässä vaiheessa mahdolliselta. Se kuitenkin edellyttää, että päätetyt tuottavuus- ja taloudellisuustoimet toteutuvat täysimääräisesti.

Tulosta paransi kertaluonteinen 7,3 miljoonan euron suuruinen kiinteistöveron oikaisu. Asiakaspalvelujen ostot ylittävät budjetin, ja tähän liittyy ylitysriski koko vuodelle 2026. Ylitystä on erityisesti ikäihmisten ja vammaispalvelujen asumispalveluissa, lasten, nuorten ja perheiden erityispalveluissa sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisen ostopalveluissa.

Vuodelle 2026 on varattu kymmenen miljoonaa euroa jonojen purkuun erikoissairaanhoidossa ja psykiatriassa. Hoitoa yli kuusi kuukautta odottaneiden määrä on vähentynyt suunnitellusti. Arvion mukaan hoitoonpääsy saadaan lainmukaiseksi 30.4.2026 mennessä.

Sosiaali- ja terveyskeskusten puhelinjärjestelmää on alkuvuonna yhtenäistetty, mikä luo pohjan sujuvammalle palvelulle. Tammi−helmikuussa suun terveydenhuollossa vastattiin saman päivän aikana 98 prosenttiin puheluista. Puhelinyhteydensaannissa vastaanotolle on edelleen kehittämisen tarvetta, sillä saman päivän aikana vastattiin 76,3 prosenttiin puheluista.

Digitaalisen sote-keskuksen palveluntuottaja vaihtui helmikuun lopussa. Samalla virka-aikainen palvelu siirtyi omaan tuotantoon ja aukioloajat muuttuivat. Päivystysavun siirtyminen omaksi toiminnaksi eteni suunnitellusti. Esko-potilastietojärjestelmän käyttö laajeni.

Mielenterveyspalveluissa otettiin käyttöön yhteinen virkalinja ja ensilinjan puhelinpalvelu, johon asiakkaat voivat soittaa kiireettömissä mielenterveyden haasteissa.

Ikäihmisten palveluja kuormittivat järjestelmien käyttöönotot ja kotihoidon henkilöstön saatavuushaasteet. Palveluun pääsy ikäihmisten sosiaalipalveluihin on toteutunut lakisääteisessä kolmen kuukauden määräajassa.

Vammaispalveluissa on vahvistettu omaa asumispalvelua lisäämällä tuettua ja yhteisöllistä asumista sekä ympärivuorokautista palveluasumista.

Pelastustoimessa hälytystehtävät ovat kasvaneet noin 15 prosenttia, mutta taloustilanne on edelleen hyvä.

Vammais- ja vanhusneuvostojen edustajat jatkavat hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnassa

Vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto ovat tehneet aloitteet puhe- ja läsnäolo-oikeudesta tulevaisuuslautakunnassa sekä turvallisuus- ja valmiuslautakunnassa. Aloitteissa korostettiin tarvetta päästä vaikuttamaan asioihin jo valmisteluvaiheessa sekä vahvistaa ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden osallisuutta päätöksenteossa.

Puhe- ja läsnäolo-oikeuden laajentaminen edellyttäisi hallintosäännön muutosta. Aluehallitus päätti, ettei hallintosääntöön valmistella muutoksia aloitteiden perusteella, vaan neuvostojen osallisuutta kehitetään nykyisten vaikuttamismahdollisuuksien pohjalta.

Pohteella on käytössä useita keinoja, joilla vanhus- ja vammaisneuvostojen vaikuttamisen mahdollisuuksia tuetaan. Neuvostoilla on edustus hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnassa. Ne osallistuvat aktiivisesti lausuntojen, aloitteiden ja kannanottojen valmisteluun. Yhteistyö neuvostojen ja toimialueiden johdon välillä on säännöllistä ja vakiintunutta.

Aluehallitus toteaa, että vanhus- ja vammaisneuvostojen rooli päätöksenteon valmistelussa on tärkeä, ja niiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kehitetään edelleen.

Muut kokousasiat

Aluehallitus sai tiedoksi seuraavien tytäryhtiöiden raportit:

Hyvinvointiyhtymä NordLab, toimitusjohtaja Anne Piikivi

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon tukisäätiö Terttu-säätiö, asiamies Miia Turpeinen

PPE-Köökki Oy, toimitusjohtaja Eija Kangasoja

PPP-Köökki Oy, toimitusjohtaja Anu Turunen

Vanhojen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkantojen arkistointi Pohteen ja Laphan yhteishankintana palautettiin valmisteltavaksi.

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:

Lastenpsykiatrian ja sairaalakoulun tilajärjestelyt

Leikkaustoimenpiteitä koskeva hankintapäätös

Leikkausrobottijärjestelmän hankinnan käynnistäminen

Turvallisuus- ja valmiuslautakunnan raportti hyvinvointialueen turvallisuus- ja varautumisjärjestelyjen toteutumisesta

Jäsenmuutos Pohjois-Suomen yhteistyöalueen tutkimustoimikunnassa

