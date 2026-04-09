Antti Strangin tietoteos on matka peukaloisen salaperäiseen elämään
9.4.2026 08:00:00 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote
Suomen pesimälinnuston pienimpiin kuuluva peukaloinen on hyvin näkyvä ja kuuluva, mutta toisaalta piilotteleva ja salamyhkäinen lintu. Kirja on matka peukaloisen salaperäiseen elämään, jota Antti Strang on seurannut ja valokuvannut kuuden vuoden ajan.
Antti Strangin tietokirja Peukaloinen on julkaistu Aviadorin kustantamana.
Kirjan kuvitus ja tekijän omakohtaisiin kokemuksiin perustuvat tarinat avaavat lukijalle peukaloisen elämää ainutlaatuisella tavalla. Peukaloisen tarina kulkee pirkanmaalaisista korpimetsistä hakkuuaukioille sekä Lounais-Suomen merenlahdilta aina Suomen mantereen eteläisimpään pisteeseen Hankoniemelle. Tarinoiden lomassa kirja tarjoaa monipuolista tietoa peukaloisesta kansantajuisesti kirjoitettuna.
Peukaloinen on yksi ilmastonmuutoksen hyötyjistä. Kirja avaa kehityskulkua, joka toisaalta on aiheuttanut muun muassa hömötiaisen taantumisen yhdestä tavallisimmista linnuistamme erittäin uhanalaiseksi lajiksi, ja toisaalta on johtanut peukaloisen pesimäkannan voimakkaaseen kasvuun.
Kirja kertoo myös Antti Strangin hyvin henkilökohtaisen kehitystarinan kautta hänen syvällisestä suhteestaan peukaloiseen ja kuinka hän päätyi omistautumaan peukaloisprojektille useaksi vuodeksi.
Antti Strang on kuvannut vanhoja metsiä liki kolmen vuosikymmenen ajan. Keskeisessä asemassa ovat olleet metsän pienimmät linnut: hömö- ja töyhtötainen, puukiipijä ja peukaloinen. Antti Strang on Vuoden Luontokuva 2022 -kilpailun voittaja.
STRANG, ANTTI : Peukaloinen
190 sivua
ISBN 9789523814585
Ilmestymisaika: Maaliskuu 2026
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.
Vesa TompuriKustantajaAviador KustannusPuh:+358 50 591 6059vesa@aviador.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu@aviador.fi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
