Antti Strangin tietoteos on matka peukaloisen salaperäiseen elämään

Antti Strangin tietokirja Peukaloinen on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Kirjan kuvitus ja tekijän omakohtaisiin kokemuksiin perustuvat tarinat avaavat lukijalle peukaloisen elämää ainutlaatuisella tavalla. Peukaloisen tarina kulkee pirkanmaalaisista korpimetsistä hakkuuaukioille sekä Lounais-Suomen merenlahdilta aina Suomen mantereen eteläisimpään pisteeseen Hankoniemelle. Tarinoiden lomassa kirja tarjoaa monipuolista tietoa peukaloisesta kansantajuisesti kirjoitettuna.



Peukaloinen on yksi ilmastonmuutoksen hyötyjistä. Kirja avaa kehityskulkua, joka toisaalta on aiheuttanut muun muassa hömötiaisen taantumisen yhdestä tavallisimmista linnuistamme erittäin uhanalaiseksi lajiksi, ja toisaalta on johtanut peukaloisen pesimäkannan voimakkaaseen kasvuun.



Kirja kertoo myös Antti Strangin hyvin henkilökohtaisen kehitystarinan kautta hänen syvällisestä suhteestaan peukaloiseen ja kuinka hän päätyi omistautumaan peukaloisprojektille useaksi vuodeksi.



Antti Strang on kuvannut vanhoja metsiä liki kolmen vuosikymmenen ajan. Keskeisessä asemassa ovat olleet metsän pienimmät linnut: hömö- ja töyhtötainen, puukiipijä ja peukaloinen. Antti Strang on Vuoden Luontokuva 2022 -kilpailun voittaja.

STRANG, ANTTI : Peukaloinen

190 sivua

ISBN 9789523814585

Ilmestymisaika: Maaliskuu 2026

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.