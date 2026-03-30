Mikko Lohikosken muistelmat Niin kauas kuin maailmaa riittää – Kirjan julkistamistilaisuus on 16.4. Helsingissä
8.4.2026 10:34:55 EEST | Kustannusosakeyhtiö Siltala | Tiedote
Ainutlaatuinen kuvaus elämäntyöstä rauhan ja oikeudenmukaisemman maailman puolesta.
Kanslianeuvos Mikko Lohikoskella on takanaan pitkä ja ansiokas ura kansalaisjärjestöissä ja virkamiehenä sekä kotimaassa että ulkomailla.
Elävästi ja lämpimästi kerrotuista muistelmista avautuu poikkeuksellinen näköala siihen, kuinka suomalainen sodan jälkeinen yhteiskunta askel askeleelta avautui tuntemaan vastuuta muusta maailmasta, osoittamaan solidaarisuutta kaukaisiakin kansoja kohtaan sekä toimimaan rauhan ja aseidenriisunnan puolesta.
***
TERVETULOA Niin kauas kuin maailmaa riittää -kirjan julkistamistilaisuuteen torstaina 16.4. Postitalon Rosebud-kirjakauppaan kello 17. - Yleisölle avoimeen tilaisuuteen ei tarvita ilmoittautumista.
Jo nuorena Mikko Lohikosken kiinnostus suuntautui kohti Afrikkaa ja Lähi-itää.
Vanhan valtauksen jälkeen Lohikoski lähti vapaudestaan taistelevaan Angolaan, piiritettyyn Beirutiin, Etiopian keisari Haile Selassien ja Saddam Husseinin palatseihin – ja vapauttamaan suomalaisia panttivankeja Irakin ”hirveän kaliffin” kynsistä.
Lohikoski ystävystyi palestiinalaisjohtaja Jasser Arafatin kanssa ja toimi takapiruna, kun Arafat haluttiin saada vierailulle Suomeen.
Lohikoski kertoo elämäntarinansa elävästi, aikalaisdokumentteihin nojautuen, itsekriittisestikin.
***
Viime syksynä Lohikoskelta julkaistiin yhdessä Susanne Dahlgrenin kanssa kirjoitettu teos Muuttuva Lähi-itä maailmanjärjestyksen murtuessa (Atena).
Reetta Ravi
Tiedotuspäällikkö
Puh:+358 40 032 8300
reetta@siltalapublishing.fi
Kustannusosakeyhtiö Siltala on Aleksi ja Touko Siltalan vuonna 2008 perustama riippumaton kustantamo, joka julkaisee laadukasta kauno- ja tietokirjallisuutta.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Siltala
Kulkurin kirja-automaatit tuovat kirjat sinne, missä lukijat ovat – Siltalalle uusi aluevaltaus kirjamyynnin saralla30.3.2026 08:54:34 EEST | Tiedote
Kustannusosakeyhtiö Siltala aloittaa yhteistyön Kulkurin kirja Oy:n kanssa. Tavoitteena on laajentaa kirja-automaattien verkosto valtakunnalliseksi.
Siltalan huhtikuu on täynnä monipuolista, kiinnostavaa tietoa25.3.2026 14:50:16 EET | Tiedote
Siltalan huhtikuussa on tarjolla tietokirjoja, joiden aiheet liikkuvat Espanjan sisällissodan jälkimainingeista ikonisen rockmuusikon lapsuuteen ja nuoruuteen sekä suomalaisten työlaitosten historiasta Pohjois-Pohjanmaan ruokakulttuuriin.
Erkki Tuomiojan teräväkatseinen päiväkirjasarja jatkuu – Kirjan julkistustilaisuus 31.3.24.3.2026 10:29:03 EET | Tiedote
Erkki Tuomiojan hengästyttävä tahti jatkuu vuosina 2005–2006 ulkoministerin kiitäessä ympäri maailmaa: tapaamisia maailman huipulla, konferensseja, suppeita tunnusteluja. Suomen politiikkaan Tuomioja uppoaa niin ikään. Oman puolueen linja tuo totutusti mieliharmia demaridissidentille, kun taas yhteistyö pääministeri Matti Vanhasen kanssa luistaa. Omat solmunsa on suhteissa presidentti Tarja Haloseen. Päiväkirjan veto pysyy. Ulkoministeri ei unohda – koska hän kirjaa keskeisiä tapahtumia ja tunnelmia muistiin. Suorasukaisesti. Ole varovainen, minä olen äänestänyt Tuomiojaa – Poliittiset päiväkirjat 2005–2006 on päiväkirjasarjan kuudes osa. *** TERVETULOA kirjan julkistustilaisuuteen Työväenliikkeen kirjastoon (Sörnäisten rantatie 25, Helsinki) tiistaina 31.3. kello 14–16. Kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa Tuomiojaa haastattelee toimittaja, kriitikko Veli-Pekka Leppänen.
Runominän vuosi – Kirjoituksia lyriikasta23.3.2026 13:38:22 EET | Tiedote
Runous on silkkaa potentiaalia. Sillä voi muuttaa maailman. Ainakin omansa. Kriitikko ja kulttuuritoimittaja Vesa Rantaman esikoisteos Runominän vuosi – Kirjoituksia lyriikasta on ylistyslaulu runoudelle ja lukemiselle. Runojen kirjoittaminen on suosittua, mutta niiden lukeminen on usein aliarvostettua. Rantaman asiantuntevat ja omakohtaiset esseet ottavat runouden mahdollisuudet vakavasti ja näyttävät, että runonlukija voi elää yhden vuoden aikana useampia.
Siltalan kevään hienot käännösromaanit17.3.2026 11:20:55 EET | Tiedote
Siltala tarjoilee tällekin keväälle monia hienoja käännösromaaneja. Juuri ilmestyneet tai ilmestymässä ovat ranskalaisen Maylis de Kerangalin Jälkimaininkeja, hollantilaisen Herman Kochin Vankiloma, yhdysvaltalaisen Ben Lernerin Puhtaaksikirjoitus sekä intialaisen Tara Menonin Upoksissa. Heistä Menon nähdään myös vieraana Helsinki Lit -kirjallisuustapahtumassa toukokuussa.
