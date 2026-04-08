Kaakeliuuni Suomessa -teoksesta saatavilla toinen painos

Päivi Alasalmen Hallavainen-sarjan ensimmäiset osat nyt saatavilla myös painetussa muodossa 7.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote

Päivi Alasalmen rikosromaani Alamaailman kuningatar (Hallavainen 1) on julkaistu Aviadorin kustantamana. Rikoskonstaapeli Hallavainen tutkii alamaailman kruunaamattoman kuningasparin arvoasuntoa, joka näytää lähinnä teurastamolta. Asukkaat ovat kadonneet jäljettömiin. Sosionomi Anu Murtovuo muuttaa työn perässä Oulusta Tampereelle. Hän joutuu uhkaaviin tilanteisiin, jotka johdattavat hänet kolkkojen perhesalaisuuksien jäljille. Kuka hän oikein on? Alamaailman kuningatar aloittaa dekkarisarjan, jossa tamperelainen rikoskonstaapeli Hallavainen ratkoo kollegoidensa kanssa synkkiä murhatapauksia. Päivi Alasalmi (s. 1966) on kirjoittanut yli 30 teosta, muun muassa historiallisia romaaneja, novellikokoelmia ja satukirjoja, ja niitä on käännetty lukuisille kielille. Dekkarisarjassaan hän luo kiihkeitä juonikuvioita, joissa verenvuodatukselta ei välty viattominkaan. ALASALMI, PÄIVI : Alamaailman kuningatar (Hallavainen 1) 335 sivua ISBN 9789523814820 Ilmestymisaika: Tammikuu 2026 Päivi Alasalm