Miesten futsalmaajoukkue isännöi Espanjaa perjantaina ja lauantaina Nokialla

7.4.2026 15:46:09 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote

Miesten futsalmaajoukkue kohtaa hallitsevan Euroopan mestarin Espanjan kahdessa maaottelussa Nokian AGCO Power Arenalla perjantaina 10.4. ja lauantaina 11.4.

Suomen joukkue valmistautuu Espanja-otteluihin Eerikkilässä. Kuva: Elna Rikkinen / SPL

Molemmat ottelut käynnistyvät kello 18.30. Suomen päävalmentajana toistaiseksi toimiva Kerkko Huhtanen nimesi maaliskuussa Espanja-otteluihin 14 kenttäpelaajan ja kolmen maalivahdin ryhmän.

– Futsalmaajoukkueemme eivät pääse liian montaa kertaa vuodessa pelaamaan kotiyleisön edessä. Kun haastettavaksi vieraaksi vielä saadaan tuore Euroopan mestari, onhan se harvinaislaatuinen mahdollisuus; niin pelaajille, taustaryhmälle kuin yleisölle, Huhtanen sanoo.

Median edustajat voivat hakea akkreditointia Espanja-otteluihin viimeistään torstaina 9.4.

Akkreditointi futsalmaaotteluihin Suomi - Espanja (10. & 11.4.)

Espanja-ottelut ovat katsottavissa suorana lähetyksenä Yle Areenassa.

Lisätiedot: 

Miesten futsalmaajoukkue 
Elna Rikkinen, tiedottaja (haastattelut)
044 990 9674
elna.rikkinen@palloliitto.fi 

Suomen Palloliitto
Roope Kuisma, tiedottaja (akkreditoinnit)
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

Kuva: Elna Rikkinen / SPL
Kuva: Elna Rikkinen / SPL
