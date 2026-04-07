Miesten futsalmaajoukkue isännöi Espanjaa perjantaina ja lauantaina Nokialla
7.4.2026 15:46:09 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Miesten futsalmaajoukkue kohtaa hallitsevan Euroopan mestarin Espanjan kahdessa maaottelussa Nokian AGCO Power Arenalla perjantaina 10.4. ja lauantaina 11.4.
Molemmat ottelut käynnistyvät kello 18.30. Suomen päävalmentajana toistaiseksi toimiva Kerkko Huhtanen nimesi maaliskuussa Espanja-otteluihin 14 kenttäpelaajan ja kolmen maalivahdin ryhmän.
– Futsalmaajoukkueemme eivät pääse liian montaa kertaa vuodessa pelaamaan kotiyleisön edessä. Kun haastettavaksi vieraaksi vielä saadaan tuore Euroopan mestari, onhan se harvinaislaatuinen mahdollisuus; niin pelaajille, taustaryhmälle kuin yleisölle, Huhtanen sanoo.
Median edustajat voivat hakea akkreditointia Espanja-otteluihin viimeistään torstaina 9.4.
Akkreditointi futsalmaaotteluihin Suomi - Espanja (10. & 11.4.)
Espanja-ottelut ovat katsottavissa suorana lähetyksenä Yle Areenassa.
Lisätiedot:
Miesten futsalmaajoukkue
Elna Rikkinen, tiedottaja (haastattelut)
044 990 9674
elna.rikkinen@palloliitto.fi
Suomen Palloliitto
Roope Kuisma, tiedottaja (akkreditoinnit)
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme