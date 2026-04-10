Manu Kuutin esikoiskokoelman novelleissa elämä heittelee monenlaisia ihmisyksilöitä
10.4.2026 09:00:00 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote
Manu Kuutin novellikokoelma Pörri on julkaistu Aviadorin kustantamana.
Pörrin toisiinsa kytkeytyvissä kertomuksissa elämä iskee ikääntyvän päämme päin peiliä yhä uudestaan, astraalisesti ja psykofyysisesti, kuitenkin melko lystikkäästi. Hahmoina seikkailevat muun muassa vaikeasti määriteltävään Shangri-Lahansa löytänyt Jani, traaginen identiteettikriiseilijä Maija-Olivia, Anton, jonka omakotitalossa on kotiteatteri ja teurastushuone, ääniherkkä Nina Närhi & laulava rumpuli, tyttärensä sulhasehdokkaille berserkkijuomaa tarjoileva Olli Turvala sekä Miller, Aylesbury ja Johnston-Höss, mystinen herrasmieskolmikko jazz-ajan Bostonista.
Manu Kuutti (s. 1979) arvostaa hautausmaiden hiljaisuutta, seuraa eläimiä ja juo älyttömästi hyvää teetä. Hän on työskennellyt kirjastossa ja tietojärjestelmien parissa, musisoinut ja runoillut, sotkeutunut tähteinväliseen hörhöilyyn, pariutunut ja aina lopulta eronnut. Nykyään Kuutti pukeutuu lököhousuihin ja raidallisiin villasukkiin toteuttaen kutsumustaan Alexander-tekniikan opettajana. Pörri on hänen esikoisteoksensa.
KUUTTI, MANU : Pörri
162 sivua
ISBN 9789523815179
Ilmestymisaika: Huhtikuu 2026
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaAviador KustannusPuh:+358 50 591 6059vesa@aviador.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu@aviador.fi
Tietoa julkaisijasta
Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI
http://www.aviador.fi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
Marjut Brunilan seitsemäs lastenromaani vie seikkailuun majakkasaaren maisemiin10.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Marjut Brunilan lastenromaani Utön arvoitus on julkaistu Aviadorin kustantamana. Kaksoset Aapo ja Saima sekä pikkuveli Manu lähtevät viettämään koulun syyslomaa setänsä luo kaukaiselle Utön saarelle. Lautalla he tutustuvat yksin matkustavaan Jimiin ja tämän koiraan Paavoon. Kopla aloittaa lomansa jännittävään majakkasaareen tutustumalla. Utössä lapset törmäävät epäilyttävään pariskuntaan, joka etsii outoja vihjeitä. Kohta lapset huomaavat olevansa tekemisissä vaarallisten rikollisten kanssa. Aapo löytää saarelta suuria, tummia linnunsulkia ja näkee mökissä toistuvasti suurikokoisen lintuhahmon, joka johtaa hänet aikoinaan eläneiden ihmisten luokse. Mennyt ja nykypäivä limittyvät – seikkailu on valmis alkamaan! Marjut Brunila on kasvatustieteiden maisteri, lasten- ja nuortenkirjailija sekä sanataideopettaja. Utön arvoitus on hänen seitsemäs lastenromaaninsa. BRUNILA, MARJUT : Utön arvoitus 183 sivua ISBN 9789523814776 Ilmestymisaika: Maaliskuu 2026 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haa
Antti Strangin tietoteos on matka peukaloisen salaperäiseen elämään9.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Suomen pesimälinnuston pienimpiin kuuluva peukaloinen on hyvin näkyvä ja kuuluva, mutta toisaalta piilotteleva ja salamyhkäinen lintu. Kirja on matka peukaloisen salaperäiseen elämään, jota Antti Strang on seurannut ja valokuvannut kuuden vuoden ajan.
Hanna Peltosen Helsinkiin sijoittuva esikoisromaani on tarkka kuvaus yliopistoelämästä, riipaiseva kertomus rakkaudesta ja lähtemisestä sekä tarina itsensä kohtaamisesta9.4.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Hanna Peltosen romaani Jokin kulkee kannoillani on julkaistu Aviadorin kustantamana. Aurora elää tämän päivän Helsingissä, Iiris samassa kaupungissa vuosikymmeniä aikaisemmin. Auroran mielen laitamilla ja unen rajamailla häilyvä varjo, joka on langennut paitsi hänen, myös hänen äitisuhteensa ylle, kulkee rinnalla näiden kahden tarinan läpi. Peltonen maalaa esikoisromaanissaan kirkasta kuvaa kasvusta, uusista aluista ja itsenäisyydestä. Uudet joulut, syntymäpäivät, lukemattomat maanantait ja tiistait siinä välissä, toistuvat vuosikymmenestä riippumatta. Hanna Peltonen (s. 1991) on kirjallisuustieteen opiskelija Helsingistä. PELTONEN, HANNA : Jokin kulkee kannoillani 285 sivua ISBN 9789523814752 Ilmestymisaika: Maaliskuu 2026 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressiku
Kaakeliuuni Suomessa -teoksesta saatavilla toinen painos8.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Ensi kertaa syksyllä 2025 ilmestyneessä tietokirjassaan Minna Moisio esittelee varaavan kaakeliuunin syntytarinan, uunin toimintaperiaatteita ja visuaalista loistoa sekä Suomen merkittävimmät kaakelitehtaat. Kaakeliuunien upean visuaalisuuden tuo esille kuvajournalisti Anne Nisulan valokuvat.
Tapio Kivistön tietoteos kartoittaa Taloussanomien lyhyttä mutta tapahtumarikasta historiaa printtilehtenä8.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Tapio Kivistön tietokirja Taistelu Taloussanomista – Taloussanomalehden myrskyisä vuosikymmen 1997–2007 on julkaistu Aviadorin kustantamana. Tietokirja kertoo Sanoma Osakeyhtiön taloussanomalehdestä, joka herätti aikanaan runsaasti huomiota. Taloussanomat oli Sanomien hallitsijan Aatos Erkon ja hänen imperiuminsa pitkään suunnittelema vastaisku markkinoita hallinnutta Kauppalehteä vastaan. Siksi se tuotti paljon intohimoja niin Sanoman sisällä kuin ulkopuolellakin. Taloussanomat jäi lopulta Suomen viimeiseksi printtisanomalehtihankkeeksi. Kirja käsittelee Taloussanomien printtivuosia 1997–2007. Se kertoo ainutlaatuisella tavalla arkistolähteiden ja haastattelujen kautta lehden lyhyestä, mutta monivivahteisesta historiasta. Samalla se näyttää Sanomien sisällä käydyn ankaran taistelun lehden ympärillä. Kirjoittaja Tapio Kivistö on filosofian tohtori ja journalisti, joka on työskennellyt Sanoma-konsernissa monissa journalistisissa ja johtotehtävissä lähes 30 vuoden ajan – aikanaan myös Ta
