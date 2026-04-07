Luovan kirjoittamisen mestarikurssi järjestetään jälleen lukuvuonna 2026-2027

8.4.2026 08:00:00 EEST | Turun yliopisto | Tiedote

Luovan kirjoittamisen mestarikurssi tarjoaa käsikirjoitusta työstävälle kirjoittajalle tilaisuuden saada palautetta ja opastusta kirjallisuuden huippuammattilaisilta. Kurssilla kirjoittajaidentiteetti vahvistuu, osallistujat saavat vertaistukea muilta kirjoittajilta ja kirjoitusprosessin rytmi pysyy intensiivisenä.

Turun yliopiston luovan kirjoittamisen kannatusyhdistys järjestää suositun luovan kirjoittamisen mestarikurssin jo 16. kertaa lukuvuonna 2026–2027.

– Kurssi tarjoaa käsikirjoitusta työstävälle kirjoittajalle tilaisuuden saada palautetta ja opastusta kirjallisuuden huippuammattilaisilta, koordinaattori Emilia Karjula kertoo.

Kurssilla työstetään käsikirjoituksia vuorovaikutuksessa kirjailijatutorien kanssa kohti henkilökohtaista tavoitetta. Tukea kirjoitustyöhön tarjoavat lisäksi ohjatut vertaisryhmätapaamiset.

– Kirjoittajaidentiteetti vahvistuu, vertaiskokemukset innostavat ja kirjoitusprosessin rytmi pysyy intensiivisenä, Karjula sanoo.

Etäopetuksena toteutettavalle kurssille voi osallistua mistä päin maailmaa tahansa. Osa tapaamisista voidaan kuitenkin järjestää myös lähiopetuksena.

Kurssin lopuksi kukin ryhmä tapaa kustannustoimittajansa. Osallistujat saavat heiltä henkilökohtaista palautetta käsikirjoituksistaan. Kustannustoimittajien päivän aikana kuullaan myös kustannusmaailman käytäntöjä valaisevia luentoja.

Kurssin vetäjinä toimivat kustannustoimittajat Samuli Knuuti (WSOY), Maarit Halmesarka (Otava) Lotta Sonninen (Gummerus) ja Johanna Forss (S&S) sekä kirjailijatutorit Anu KaajaJussi Seppänen, Kirsi Alaniva ja Emilia Karjula. Lisäksi mukana ovat tietokirjailija, luovan kirjoittamisen ja kotimaisen kirjallisuuden apulaisprofessori Olli Löytty, kirjailija Iida Rauma ja luovan kirjoittamisen opettaja Aleksi Yli-Jama.

Kurssi on kaikille avoin ja maksullinen. Kurssi alkaa 26.9.2026 ja päättyy 15.5.2027.

Kurssitapaamiset järjestetään Zoom-etäyhteydellä. Kurssi koostuu viidestä opetuspäivästä sisältäen kaksi tutortapaamista, kaksi ohjattua vertaisryhmätapaamista ja kustannustoimittajien päivän sekä asiantuntijaluentoja.

Kurssilla työskennellään vuorovaikutteisesti nelihenkisissä pienryhmissä. Keskeistä on myös tapaamisten välissä tehtävä kirjoitustyö.

Kurssille haetaan lupaavia proosakäsikirjoituksia. Hakuaika on käynnissä 14. elokuuta saakka. Hakuohjeet ja tarkempaa tietoa: www.luovuksissa.com tai sanataidetta@gmail.com

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.

