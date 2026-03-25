Glims & Gloms tanssiteatterin kannatusyhdistys ry

Tuomo Railon ihastuttava monologi Kissani yhdeksän elämää saa ensi-iltansa 223.4.2026

8.4.2026 08:00:00 EEST | Glims & Gloms tanssiteatterin kannatusyhdistys ry | Tiedote

Jaa

Rakastettuihin T.S. Eliotin kissarunoihin perustuva lämminhenkinen monologiesitys Kissani yhdeksän elämää saa ensi-iltansa 23.4.2026 Lasten kulttuurikeskus Aurorassa. Tuomo Railon esittämä herra Tassukainen johdattaa yleisön humoristiselle ja oivaltavalle matkalle kissojen maailmaan. 

Tuomo Railon ihastuttava monologi perustuu T.S. Eliotin rakastettuihin kissa-aiheisiin runoihin. Railon esittämä kertoja, ikääntynyt kissafani herra Tassukainen istahtaa yleisönsä seuraan ja toteaa: ”Minä olen nyt muuttanut tänne!”

Hän kyselee läsnäolijoiden omistamista lemmikeistä ja johdattaa keskustelun kissoihin. Hän puhuu siitä, kuinka vaikeaa on antaa kissalle nimi, ja siitä kuinka kissaa tulee puhutella ja alkaa sitten kertoa hurjia juttuja omasta kissastaan Hermionista ja tämän sisaruksista, sukulaisista ja tuttavista. T.S. Eliotin runojen psykologinen tarkkuus ja Jaakko Yli-Juonikkaan käännöksen (Kissojen kielen kompasanakirja, Otava 2018) riimit riemastuttavat niin lapsia kuin aikuisiakin.

Tekstit: T.S. Eliot (suom. Jaakko Yli-Juonikas)
Käsikirjoitus, ohjaus ja visuaalinen suunnittelu: Tuomo Railo
Valosuunnittelu: Ville Virtanen
Taikatempun suunnittelu: Robert Jägerhorn
Esiintyjä: Tuomo Railo

Ensi-ilta 23.4.2026, klo 18 Lasten kulttuurikeskus Aurora

Haastattelut ja pressiliput: 
Melinda Näsänen / tuottaja
melinda.nasanen@glimsgloms.fi / +358406752567

Avainsanat

lastenteatteriteatterimonologirunoust.s.elliot

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Henkilö katsoo etualalla olevia sumeita paperista leikattuja kissoja , taustalla on värikäs seinävaate.
Ari Kauppila
Lataa

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Glims & Gloms tanssiteatterin kannatusyhdistys ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
