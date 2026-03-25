Tuomo Railon ihastuttava monologi Kissani yhdeksän elämää saa ensi-iltansa 223.4.2026

Tuomo Railon ihastuttava monologi perustuu T.S. Eliotin rakastettuihin kissa-aiheisiin runoihin. Railon esittämä kertoja, ikääntynyt kissafani herra Tassukainen istahtaa yleisönsä seuraan ja toteaa: ”Minä olen nyt muuttanut tänne!”

Hän kyselee läsnäolijoiden omistamista lemmikeistä ja johdattaa keskustelun kissoihin. Hän puhuu siitä, kuinka vaikeaa on antaa kissalle nimi, ja siitä kuinka kissaa tulee puhutella ja alkaa sitten kertoa hurjia juttuja omasta kissastaan Hermionista ja tämän sisaruksista, sukulaisista ja tuttavista. T.S. Eliotin runojen psykologinen tarkkuus ja Jaakko Yli-Juonikkaan käännöksen (Kissojen kielen kompasanakirja, Otava 2018) riimit riemastuttavat niin lapsia kuin aikuisiakin.



Tekstit: T.S. Eliot (suom. Jaakko Yli-Juonikas)

Käsikirjoitus, ohjaus ja visuaalinen suunnittelu: Tuomo Railo

Valosuunnittelu: Ville Virtanen

Taikatempun suunnittelu: Robert Jägerhorn

Esiintyjä: Tuomo Railo



Ensi-ilta 23.4.2026, klo 18 Lasten kulttuurikeskus Aurora

Haastattelut ja pressiliput:

Melinda Näsänen / tuottaja

melinda.nasanen@glimsgloms.fi / +358406752567