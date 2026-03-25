Tuomo Railon ihastuttava monologi Kissani yhdeksän elämää saa ensi-iltansa 223.4.2026
8.4.2026 08:00:00 EEST | Glims & Gloms tanssiteatterin kannatusyhdistys ry | Tiedote
Rakastettuihin T.S. Eliotin kissarunoihin perustuva lämminhenkinen monologiesitys Kissani yhdeksän elämää saa ensi-iltansa 23.4.2026 Lasten kulttuurikeskus Aurorassa. Tuomo Railon esittämä herra Tassukainen johdattaa yleisön humoristiselle ja oivaltavalle matkalle kissojen maailmaan.
Tuomo Railon ihastuttava monologi perustuu T.S. Eliotin rakastettuihin kissa-aiheisiin runoihin. Railon esittämä kertoja, ikääntynyt kissafani herra Tassukainen istahtaa yleisönsä seuraan ja toteaa: ”Minä olen nyt muuttanut tänne!”
Hän kyselee läsnäolijoiden omistamista lemmikeistä ja johdattaa keskustelun kissoihin. Hän puhuu siitä, kuinka vaikeaa on antaa kissalle nimi, ja siitä kuinka kissaa tulee puhutella ja alkaa sitten kertoa hurjia juttuja omasta kissastaan Hermionista ja tämän sisaruksista, sukulaisista ja tuttavista. T.S. Eliotin runojen psykologinen tarkkuus ja Jaakko Yli-Juonikkaan käännöksen (Kissojen kielen kompasanakirja, Otava 2018) riimit riemastuttavat niin lapsia kuin aikuisiakin.
Tekstit: T.S. Eliot (suom. Jaakko Yli-Juonikas)
Käsikirjoitus, ohjaus ja visuaalinen suunnittelu: Tuomo Railo
Valosuunnittelu: Ville Virtanen
Taikatempun suunnittelu: Robert Jägerhorn
Esiintyjä: Tuomo Railo
Ensi-ilta 23.4.2026, klo 18 Lasten kulttuurikeskus Aurora
Haastattelut ja pressiliput:
Melinda Näsänen / tuottaja
melinda.nasanen@glimsgloms.fi / +358406752567
Melinda Näsänen
Viestinnän ja markkinoinnin vastaava tuottaja. Teosten tuotannolliset tehtävät ja tiedottaminen.
Suomalaiset teatterit lukevat gazalaisten lasten kertomuksia19.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Yli 60 suomalaista teatteria julkaisee tänään sosiaalisessa mediassa videoita, joissa gazalaisten lasten kertomuksia luetaan ääneen. Kertomuksia Gazasta -kampanjan tarkoitus on muistuttaa meitä siitä, mikä on olennaista: siviilien tappamisen on loputtava, eikä yhdenkään lapsen tulisi enää koskaan joutua kokemaan sitä, mitä gazalaiset lapset kokevat.
