Elonkirjon bussikiertue tutustuttaa alakoululaisia eläinkysymyksiin

Elonkirjon bussi -tiedekasvatuskiertue esittelee yhteiskunnallista ja kulttuurista eläintutkimusta 1.–6.-luokkalaisille. Kiertue pysähtyy Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Etelä-Pohjanmaalla:

• ma 27.4.2026 Varkaus – Könönpellon koulu

• ti 28.4.2026 Kajaani – Otanmäen koulu

• ke 29.4.2026 Ähtäri – Otson yhtenäiskoulu

“Lapset pääsevät muun muassa tutkimaan eläimiin liittyviä myyttejä ja luomaan omia myyttisiä olentoja, kuuntelemaan lintuja, keskustelemaan eläimistä ruoantuotannossa, käsittelemään eläimiin liittyviä tunteita ja pohtimaan ei-inhimillisiä näkökulmia valokuvaamalla”, kertoo tutkijatohtori Helinä Ääri Oulun yliopistosta.

Elonkirjon bussi -kiertueen tavoite on kohdata koululaiset arvostavasti, innostaa heitä tieteen pariin, tarjota tutkijakohtaamisia ja mielenkiintoisia keskusteluja sekä kannustaa kriittiseen ajatteluun.

Mukana tiedekasvatuskiertueella ovat tohtorit Jenny Byman, Tiina Salmia, Virpi Väkkärä ja Helinä Ääri sekä taidekasvattaja Tiina Arjukka Hirvonen. Tutkijat työskentelevät Helsingin, Turun ja Oulun yliopistoissa.

Tutkimuskohteena ihmisen suhde luontoon ja eläimiin

Ilmastonmuutos ja luontokato ovat osa lasten ja nuorten elämää esimerkiksi kouluruokakeskusteluissa ja nuorten ilmasto- ja eläinaktivismissa.

“Näitä teemoja käsitellään lasten kanssa kuitenkin vain vähän. Elonkirjon bussi -kiertue vastaa lasten oikeuteen tietää ja osallistua. Se nojaa ajattelutapoihin, joita kutsumme jälkihumanismiksi ja monilajiseksi kasvatukseksi”, sanoo professori Pauliina Rautio Oulun yliopistosta.

Ihmisen suhteesta luontoon ja toisiin eläimiin on tullut ajankohtainen tutkimuskohde, jonka esiin nostamiin kysymyksiin yhteiskunnallinen ja kulttuurinen eläintutkimus pyrkii vastaamaan. Monitieteinen tutkimusala purkaa esimerkiksi ihmisten ja muiden eläinten välisiä suhteita, eläinten asemaa yhteiskunnassa sekä eläinten toimijuutta.

Muun muassa eläinten tunteista, kielellisistä kyvyistä ja moraalista on ilmestynyt viime vuosina runsaasti uutta tutkimusta. Tähän tietoon tukeutuen jälkihumanismi pohtii muun muassa, miten selkeästi ihminen lopulta eroaa muista elollisista. Monilajinen kasvatus puolestaan keskittyy ilmiöihin, joita syntyy, kun monen eri lajin yksilöt jakavat samaa tilaa ja tarvitsevat ja haluavat erilaisia asioita. Näitä lajeja voivat olla esimerkiksi rotat, sudet, ketut, ihmiset, koirat, punkit, lehmät, kyyhkyt, kotkat, käärmeet ja lupiinit.

Metsämyyrä. Rodeo / Barbro Wickström

Koululaiset mukaan tapahtumia tekemään

Elonkirjon bussi kiertää yliopistokaupunkien ulkopuolelle jäävää Suomea ja tuo tutkijoita monesta eri yliopistosta sinne, missä lasten ja nuorten arki tapahtuu. Koululaisia ohjataan jo bussin suunnitteluvaiheessa esittämään ihmisten ja toisten eläinten suhteesta kysymyksiä, jotka mietityttävät heitä.

Lasten ja nuorten käsitykset tieteestä ja tutkimuksesta liittyvät voimakkaasti luonnontieteisiin. Käsityksen avartaminen laboratorioiden, valkoisten takkien ja suurennuslasien lisäksi myös yhteiskuntatieteelliseen ja kulttuuriseen suuntaan monipuolistaa lasten ja nuorten ymmärrystä siitä, millä keinoilla ympäristöstä ja toisista eläimistä tuotetaan tietoa.

Elonkirjon bussi -hanketta koordinoi Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seura YKES. Hanke on saanut tukea Suomen Kulttuurirahaston Tiede tutuksi -apurahoista. Se liittyy myös Suomen Akatemian rahoittamiin ja professori Pauliina Raution johtamiin hankkeisiin Homings – Enemmän kuin ihmisten koteja ja Elotila.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Ilmoittauduthan juttukeikalle hyvissä ajoin etukäteen, jotta voimme koordinoida lapsiin liittyvät kuvausluvat.

Tiina Salmia, projektikoordinaattori – Elonkirjon bussi

040 566 6134, elonkirjonbussi@ykes.org

Elonkirjon bussi -tiedekasvatuskiertue

