Rosanna Blomster-Bröckl palaa kansanedustaja Sandra Bergqvistin eduskunta-avustajaksi
7.4.2026 16:51:36 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Rosanna Blomster-Bröckl on kansanedustaja Sandra Bergqvistin uusi eduskunta-avustaja. Blomster-Bröckl on aiemmin toiminut sekä liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvistin, että opetusministeri Anders Adlercreutzin erityisavustajana. Hän on aiemmin työskennellyt myös Bergqvistin eduskunta-avustajana.
– Lyhyen tauon jälkeen eduskuntatyöstä ja valtakunnanpolitiikasta on todella hienoa olla takaisin ja päästä jälleen työskentelemään yhdessä Sandran kanssa. Odotan erityisesti, että pääsen taas perehtymään ajankohtaisiin alueellisiin kysymyksiin. Erityisavustajakokemukseni sekä taustani alueen paikallispolitiikassa auttavat minua tuomaan työhön näkökulmia ja osaamista, jotka tukevat Sandraa hänen tehtävässään, Blomster-Bröckl sanoo.
Blomster-Bröckl on kotoisin Turusta ja aloitti työnsä 1.4. Hän tulee työskentelemään sekä viestinnän että eduskuntatyön poliittisen valmistelun parissa, erityisenä painopisteenään alueelliset kysymykset.
- Olen erittäin iloinen siitä, että Rosanna palaa eduskunta-avustajakseni. Teemme erittäin hyvää yhteistyötä, ja se on tässä työssä aivan keskeistä. Hän on erittäin taitava, ja hänen osaamisestaan on suurta hyötyä sekä edunvalvonnassa että eduskuntatyössä, Bergqvist sanoo.
Lisätietoja:
Sandra Bergqvist, 040 534 1108
Rosanna Blomster-Bröckl, 050 452 0295
