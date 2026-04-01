Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2026-2029 etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Helsingin kaupungin hyvinvointisuunnitelman 2026–2029 hyväksymistä. Hyvinvointisuunnitelma kuuluu kuntien lakisääteisin tehtäviin ja se toimeenpanee osaltaan kaupunkistrategiaa ja tähtää helsinkiläisten hyvinvoinnin, terveyden, elämänlaadun ja arjen turvallisuuden parantumiseen sekä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventumiseen. Hyvinvointisuunnitelma sisältää lainsäädännön edellyttämät lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmat.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle lisäksi kaupungin neuvolasuunnitelman sekä alueellisen opiskelijahuollon suunnitelman hyväksymistä vuosille 2026-2029.

Suunnitelmat etenevät kaupunginvaltuustoon.

Meri-Rastilan Ramsinniemen pohjoisosan kaavaratkaisu etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Meri-Rastilan Ramsinniemen pohjoisosan asemakaava ja asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Ramsinniemellä ajantasaistetaan asemakaava vastaamaan nykytilannetta ja samalla mahdollistetaan maltillisesti lisärakentamista. Samassa yhteydessä osa alueesta saa ensimmäisen asemakaavan. Kaava etenee kaupunginvaltuustoon.

Kaupunginhallitus varasi asuntotontteja asuntohankkeita varten

Kaupunginhallitus varasi asuntotontteja eri puolilta Helsinkiä asuntohankkeita varten. Tontteja varattiin muun muassa Toukolasta, Viikistä, Kuninkaantammesta, Kruunuvuorenrannasta ja Pitäjänmäeltä.

Tontinvaraukset koostuvat sekä asuntotuotanto-palvelulle (Att) varatuista tonteista että tonteista, jotka esitetään luovutettaviksi myöhemmin erillisellä kilpailulla tai tonttihauilla.

