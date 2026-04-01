Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2026-2029 etenee valtuustoon
7.4.2026 17:53:27 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Kaupunginhallitus kokoontui pääsiäisen pyhien takia poikkeuksellisesti tiistaina 7. huhtikuuta. Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle kaupungin hyvinvointisuunnitelman, neuvolasuunnitelman sekä opiskelijahuollon suunnitelmien 2026-2029 hyväksymistä.
Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Helsingin kaupungin hyvinvointisuunnitelman 2026–2029 hyväksymistä. Hyvinvointisuunnitelma kuuluu kuntien lakisääteisin tehtäviin ja se toimeenpanee osaltaan kaupunkistrategiaa ja tähtää helsinkiläisten hyvinvoinnin, terveyden, elämänlaadun ja arjen turvallisuuden parantumiseen sekä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventumiseen. Hyvinvointisuunnitelma sisältää lainsäädännön edellyttämät lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmat.
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle lisäksi kaupungin neuvolasuunnitelman sekä alueellisen opiskelijahuollon suunnitelman hyväksymistä vuosille 2026-2029.
Suunnitelmat etenevät kaupunginvaltuustoon.
Meri-Rastilan Ramsinniemen pohjoisosan kaavaratkaisu etenee valtuustoon
Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Meri-Rastilan Ramsinniemen pohjoisosan asemakaava ja asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Ramsinniemellä ajantasaistetaan asemakaava vastaamaan nykytilannetta ja samalla mahdollistetaan maltillisesti lisärakentamista. Samassa yhteydessä osa alueesta saa ensimmäisen asemakaavan. Kaava etenee kaupunginvaltuustoon.
Kaupunginhallitus varasi asuntotontteja asuntohankkeita varten
Kaupunginhallitus varasi asuntotontteja eri puolilta Helsinkiä asuntohankkeita varten. Tontteja varattiin muun muassa Toukolasta, Viikistä, Kuninkaantammesta, Kruunuvuorenrannasta ja Pitäjänmäeltä.
Tontinvaraukset koostuvat sekä asuntotuotanto-palvelulle (Att) varatuista tonteista että tonteista, jotka esitetään luovutettaviksi myöhemmin erillisellä kilpailulla tai tonttihauilla.
Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.
Maisa Hopeakunnas
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 09 310 27 821
maisa.hopeakunnas@hel.fi
Avainsanat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Ulkomaalaistaustaisten osuus kaupungin henkilöstöstä on kasvanut merkittävästi1.4.2026 12:00:12 EEST | Tiedote
Helsingin kaupungin henkilöstöstä 15 prosenttia oli ulkomaalaistaustaisia vuoden 2023 lopussa. Osuus on kasvanut selvästi viime vuosina. Ulkomaalaistaustaisten osuus on erityisen suuri terveys- ja sosiaalipalveluissa. Yli puolet Helsingin kaupungin ulkomaalaistaustaisesta henkilöstöstä toimi terveys- ja hoiva-alan työntekijätason tehtävissä.
Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli Jääkenttäsäätiön ajankohtaiskatsauksen ja käsitteli tytäryhteisöjen omistajastrategioiden päivityksiä30.3.2026 19:54:17 EEST | Tiedote
Kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli 30. maaliskuuta Jääkenttäsäätiön ajankohtaiskatsauksen ja käsitteli tytäryhteisöjen omistajastrategioiden päivityksiä.
Junatien metrosillan hankesuunnitelma etenee valtuustoon30.3.2026 19:51:19 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus kokoontui 30. maaliskuuta ja päätti ehdottaa valtuustolle Junatien metrosillan hankesuunnitelman hyväksymistä. Kaupunginhallitus antoi myös lausunnon TEM:lle avointen korkeakouluopintojen aikaista työttömyysturvaoikeutta koskevasta lainsäädännöstä.
Helsingin kaupunginvaltuusto piti kyselytunnin ja hyväksyi kaavaratkaisuja25.3.2026 22:08:59 EET | Tiedote
Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa keskiviikkona 25. maaliskuuta pidettiin kyselytunti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös kaavaratkaisuja ja käsitteli aloitteita.
Pitäjänmäen Patterimäen itäosan asemakaava etenee valtuustoon23.3.2026 18:46:29 EET | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23. maaliskuuta esittää valtuustolle Pitäjänmäen Patterimäen itäosan kaavamuutoksen hyväksymistä. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle myös vuoden 2025 tilinpäätöksen hyväksymistä sekä Ruskeasuon Koroistentie 10:n ja Tilkanmäen asemakaavan hyväksymistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme