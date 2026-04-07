Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
7.4.2026 19:22:45 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa, että 7.4.2026 Jyväskylässä kangaslammentiellä sijaitsevan kerrostalon keittiössä syttyi keskisuuri palo. Alkusammutuspaikalla estettiin laajemmat vahingot ja henkilövahinkoja ei syntynyt. Asunto säilyi asumiskelpoisena.
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 7.4.2026
Onnettomuustiedote (rakennuspalo, keskisuuri, kangaslammentie, Jyväskylä)
Kerrostalohuoneiston keittiössä hellalla syttyi palo. Palo aiheutti vahinkoja keittiöön. Savua levisi lievästi porrashuoneeseen. Paikalla yhteensä 2 pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitoksen tehtävänä oli tarkastaa tilanne. Alkusammutus oli sammuttanut palon. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Syttymissyynä hellalla ollut palava materiaali. Asunto säilyi asumiskelpoisena.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Aluehallitus tutustuu hyvinvointialueen palveluihin Kyyjärvellä ja kuulee henkilöstöä sekä asukkaita 14.4.7.4.2026 14:42:47 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus vierailee Kyyjärvellä tiistaina 14.4. Päivän aikana aluehallitus tutustuu paikallisiin Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluihin vierailemalla ikääntyneiden asumisyksikkö Kivirannassa ja Kyyjärven paloasemalla sekä kuulee näissä toimipisteissä hyvinvointialueen henkilöstöä. Vierailujen jälkeen aluehallitus pitää oman kokoukseensa, jonka jälkeen järjestetään kaikille avoin asukasilta. Tilaisuudessa käsitellään hyvinvointialueen ajankohtaisia asioita yhdessä kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote4.4.2026 19:57:59 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 04.04.2026 Tulipalo, muu: keskisuuri, Kivijärventie Kinnula Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta tulipalosta Kinnulan Kivijärventielle klo 19:12. Kohteessa paloi roskakasa, josta palo oli vaarassa levitä viereiseen metsään. Pelastuslaitos rajasi paloalueen ja sammutustyöt ovat käynnissä. Palon syttymissyy ei ole tiedossa. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote4.4.2026 12:03:59 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 04.04.2026 Ihmisen pelastaminen vedestä, Mikkolantie Saarijärvi Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin ihmisen pelastaminen vedestä tehtävälle Saarijärven Mikkolantielle. Kohteessa käynnissä pintapelastustehtävä. Poliisi vastaa tapahtumaan liittyvästä tiedottamisesta. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote3.4.2026 21:12:20 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 3.4.2026 RAKENNUSPALO: KESKISUURI. PURILAS, JYVÄSKYLÄ Hälytys klo 20:30 Purilas 8, jossa ilmoituksen mukaan ylimmän kerroksen parvekkeelta tuprahtelee vaaleaa savua. Ilmoittaja läheisen talon asukas, joka nähnyt tilanteen ja soittanut 112. Hätäpuhelun jälkeen savuttaminen loppui. Pelastuslaitos tiedusteli ylimmän kerrostalon huolellisesti eikä löytänyt savun aiheuttajaa. Lisätietoja: Päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote3.4.2026 00:21:42 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 2.4.2026 RAKENNUSPALO KESKISUURI JYVÄSKYLÄ Pelastuslaitos sai tehtävän klo 23.31 keskisuuresta rakennuspalosta Polttolinjalle Jyväskylään. Kerrostaloasunnossa oli alkupalo, joka oli saatu sammutettua asukkaiden toiminnalla. Pelastuslaitokselle jäi tehtäväksi sammuttamisen varmistaminen Asunnossa ollut henkilö altistui lievästi savulle, mutta suuremmilta henkilövahingoilta säästyttiin. Asuntoon tuli pieniä vahinkoja. Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Paikalle hälytettiin 11 pelastuslaitoksen yksikköä, joista viisi toimi kohteessa. Lisäksi paikalla oli ensihoidon ja poliisin yksiköitä.
