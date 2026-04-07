Eurojackpotin päävoitto osui Suomeen - Suomeen ja Slovakiaan viiden miljoonan euron potit

7.4.2026 22:33:53 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Eurojackpotin tiistai-illan arvonnassa löytyi kaksi täysosumaa, joista toinen on pelattu Suomessa. Suomeen ja Slovakiaan osuivat viiden miljoonan euron päävoitot. Lisäksi tiistai-illan Milli-pelistä meni jakoon miljoonan euron päävoitto.

Eurojackpotin tiistai-illan arvonnan (kierros 15/2026) oikea rivi on 2, 4, 16, 23 ja 27. Tähtinumerot 5 ja 8.

Illan arvonnassa löytyi kaksi täysosumaa, jotka on pelattu Suomessa ja Slovakiassa. Täysosumilla voitti viisi miljoonaa euroa.

- Suuret onnittelut Eurojackpotin suuresta suomalaisvoitosta! Päävoitto osui tänä iltana Suomeen 26. kerran pelin historiassa, ja jo peräti kolmannen kerran vuoden 2026 aikana. Alkanut vuosi on ollut todella onnekas suomalaisille! Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula iloitsee.

- Eurojackpotin päävoitto tuli nyt Suomeen ensimmäisen kerran tiistai-illan arvonnasta, jotka alkoivat maaliskuussa 2022. Aikaisemmat päävoitot ovat osuneet Suomeen perjantai-iltojen arvonnoista.

Veikkaus tiedottaa Suomeen osuneen päävoitosta lisää keskiviikkoaamuna klo 9. Eurojackpotia pelataan 19 eri maassa.

Vuoden 2026 aikana Eurojackpotin päävoitto on osunut Suomeen jo kolme kertaa. Tammikuun alussa helsinkiläinen nettipelaaja voitti 74,1 miljoonan euron megavoiton ja tammikuun lopussa nettipelaaja Lappeenrannasta voitti 17,6 miljoonaa euroa.

Suomeen osui tiistaina Eurojackpotista myös yksi 5+1 -oikein tulos, jolla nettipelaaja Kaarinasta voitti 380 672 euroa.

Tiistain Milli-pelin voittorivi on 3, 11, 21, 25, 28 ja 34. Lisänumero 36. Tiistain Milli-pelistä löytyi yksi kuuden numeron täysosuma, jolla voittaa tasan miljoona euroa. Veikkaus tiedottaa myös Milli-pelin päävoitosta lisää keskiviikkoaamuna.

- Onnea huiman onnekkaan tiistai-illan miljoonavoittajille!

Tiistain Jokeri-pelin voittorivi on 0 0 5 7 7 6 6. Jokeri-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Singapore 72. Lomatonneja voitettiin tiistaina neljä kappaletta.


Kaikki Suomeen osuneet Eurojackpotin päävoitot suuruusjärjestyksessä

  1. 91,9 M€ Siilinjärvi, kierros 34/2019, 50 osuuden porukka
  2. 90 M€ Loimaa, kierros 6/2018, 5 osuuden porukka
  3. 87 M€ Tampere, kierros 15/2017, 3 osuuden porukka
  4. 74,1 M€ Helsinki, kierros 1/2026
  5. 61,2 M€ Espoo, kierros 37/2014
  6. 58,3 M€, Kotka, kierros 30/2025
  7. 57,3 M€ Akaa, kierros 14/2014, 10 osuuden porukka
  8. 46,5 M€ Tampere, kierros 27/2017
  9. 46,2 M€ Turku, kierros 30/2015
  10. 45 M€ Vantaa, kierros 11/2022
  11. 45 M€ Espoo, Vaasa, Oulu (x2) ja Mikkeli, kierros 32/2021
  12. 41,6 M€ Savonlinna, kierros 42/2017
  13. 40,3 M€ Kauhava, kierros 7/2023
  14. 38,9 M€ Suomi, kierros 36/2015 (10 osuuden nettiporukka eri puolilla Suomea)
  15. 34,9 M€ Loimaa, kierros 35/2020
  16. 29,5 M€ Seinäjoki, kierros 4/2013
  17. 23,5 M€ Janakkala, kierros 49/2019
  18. 23,3 M€ Kotka, kierros 23/2015
  19. 22,2 M€ Kristiinankaupunki, kierros 38/2021, 4 osuuden porukka
  20. 21,3 M€ Teuva, kierros 39/2013
  21. 19,4 M€ Raasepori, kierros 3/2016
  22. 18 M€ Espoo, kierros 46/2018
  23. 17,8 M€ Jämsä kierros 52/2014, 10 osuuden porukka
  24. 17,6 M€ Lappeenranta, kierros 5/2026
  25. 10 M€ Espoo kierros 19/2016
  26. 5 M€ kierros 15/2026

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

