Eurojackpotin päävoitto osui Suomeen - Suomeen ja Slovakiaan viiden miljoonan euron potit

Eurojackpotin tiistai-illan arvonnan (kierros 15/2026) oikea rivi on 2, 4, 16, 23 ja 27. Tähtinumerot 5 ja 8.



Illan arvonnassa löytyi kaksi täysosumaa, jotka on pelattu Suomessa ja Slovakiassa. Täysosumilla voitti viisi miljoonaa euroa.



- Suuret onnittelut Eurojackpotin suuresta suomalaisvoitosta! Päävoitto osui tänä iltana Suomeen 26. kerran pelin historiassa, ja jo peräti kolmannen kerran vuoden 2026 aikana. Alkanut vuosi on ollut todella onnekas suomalaisille! Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula iloitsee.



- Eurojackpotin päävoitto tuli nyt Suomeen ensimmäisen kerran tiistai-illan arvonnasta, jotka alkoivat maaliskuussa 2022. Aikaisemmat päävoitot ovat osuneet Suomeen perjantai-iltojen arvonnoista.



Veikkaus tiedottaa Suomeen osuneen päävoitosta lisää keskiviikkoaamuna klo 9. Eurojackpotia pelataan 19 eri maassa.



Vuoden 2026 aikana Eurojackpotin päävoitto on osunut Suomeen jo kolme kertaa. Tammikuun alussa helsinkiläinen nettipelaaja voitti 74,1 miljoonan euron megavoiton ja tammikuun lopussa nettipelaaja Lappeenrannasta voitti 17,6 miljoonaa euroa.



Suomeen osui tiistaina Eurojackpotista myös yksi 5+1 -oikein tulos, jolla nettipelaaja Kaarinasta voitti 380 672 euroa.



Tiistain Milli-pelin voittorivi on 3, 11, 21, 25, 28 ja 34. Lisänumero 36. Tiistain Milli-pelistä löytyi yksi kuuden numeron täysosuma, jolla voittaa tasan miljoona euroa. Veikkaus tiedottaa myös Milli-pelin päävoitosta lisää keskiviikkoaamuna.



- Onnea huiman onnekkaan tiistai-illan miljoonavoittajille!

Tiistain Jokeri-pelin voittorivi on 0 0 5 7 7 6 6. Jokeri-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Singapore 72. Lomatonneja voitettiin tiistaina neljä kappaletta.



Kaikki Suomeen osuneet Eurojackpotin päävoitot suuruusjärjestyksessä



